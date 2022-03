El cas Bertazzoni és la primera sospita infundada sobre un formatge gorgonzola i així mateix un avís de com pot manejar-se el totalitarisme soviètic en les circumstàncies més absurdes. I també de com el socialisme democràtic i ben intencionat ha de reaccionar contra ell. No són els pitjors temps, precisament, per explicar-ho i convertir-ho en una d’aquestes faules morals.

El gran exemple d’aquesta història és la de l’antifeixista mantuà Andrea Bertazzoni a Rússia, on va fugir després de ser condemnat a Itàlia a vint anys de reclusió. Resulta que Bertazzoni, al seu país d’adopció, parlem dels anys trenta del segle passat, va decidir muntar a Rostov una fàbrica de formatges per continuar amb la feina que havia iniciat en una cooperativa agrícola de San Benedetto, especialitzada en cries de vaca de llet. Bertazzoni volia correspondre a l’hospitalitat soviètica amb la recepta del gorgonzola, un dels formatges de més prestigi del país d’on provenia. El problema va ser que fins i tot abans de deslligar-se el terror estalinista, un dels caps del GPU, la policia secreta comunista, filial del KGB, va ordenar la seva detenció per un delicte de sabotatge després de comprovar que el formatge tenia cucs i arribar a la conclusió de que es tractava d’un producte insà dissenyat per enverinar al poble. Els diaris titulaven que era obra d’agents trotskistes, una mena de sabotatge social feixista.

La paranoia es va estendre fins que el comissari del poble de la indústria agroalimentària, coneixedor del roquefort encara que no del gorgonzola, va enviar a Rostov un emissari perquè certifiqués l’honradesa del producte. Així i tot, com explica l’historiador Massimo Caprara, el pobre Bertazzoni va ser desplaçat a l’Uzbekistan perquè expiés els seus errors contribuint, pic en mà, a la construcció del canal de Fergana.

Res d’aquesta història plena de repressió i vexacions seria ignorat pel fill de Bertazzoni, Vladimir, que havia nascut a Moscou i es va encarregar durant la resta de la seva vida de fer entendre a la gent que l’anomenat paradís soviètic no era la forma adequada de reformar el món des de la perspectiva socialista. Va militar al PSI i va ser alcalde de Màntua durant uns anys, i mai no va deixar de rebel·lar-se contra la injustícia que el seu pare havia estat condemnat per la innocent idea de donar a conèixer als russos un formatge com a senyal d’agraïment. Tota intenció de subvertir les llibertats en nom del socialisme va ser sempre combatuda per Bertazzoni, que es va atipar de lluitar contra l’exponent més sectari de les ideologies d’esquerra. Després de l’esfondrament del PSI, a la dècada dels noranta, es va dedicar als estudis històrics. Va morir als vuitanta anys.

Posar objeccions a un gorgonzola natural ben afinat no és fàcil. Es tracta d’un formatge majestuós de fins a dotze quilos, no confondre amb el dolç o erborinat, també llombard. És un d’aquells grans blaus que reuneix al seu voltant l’expectació i el clam fervorós d’algunes de les confraries més insistents a Itàlia. Diguem que un es perd en el terreny del gorgonzola quan els italians coneixedors del gènere s’afanyen a pronunciar-se sobre les subtils diferències entre un formatge magistralment elaborat i un altre que suposadament no ho és tant. M’imagino la cara del funcionari soviètic Viktor Garm quan va tenir al davant el de la fàbrica de Rostov que Bertazzoni presentava com una novetat assaltada pels cucs i amb el característic olor que caracteritza aquesta classe de formatge. I, a la vegada, tampoc costa imaginar-se l’extrem fanàtic del totalitarisme comunista que convida a creure que tot el que no respon a la mediocritat col·lectiva suposa un sorpasso perillós que és incapaç d’interpretar d’una manera racional. Bertazzoni, que havia fugit de la cacera empresa per Mussolini a Itàlia, va tenir l’oportunitat d’adonar-se de seguida que als russos els tenallava un mal de dimensions encara més esgarrifoses.

Els dirigents soviètics no tenien, sens dubte, la capacitat gastronòmica per pair de Giorgio Amendola, figura prominent del comunisme italià i líder de la resistència partisana a la Segona Guerra Mundial, quan en un viatge de Milà a Bolonya el 1942 va descriure el gorgonzola com l’home d’esquerres que no ha perdut la fe en el producte gastronòmic de primera qualitat. Explicava Amendola que a l’illa del Po s’havien aturat en un restaurant per menjar un conill a la cacciatora, una deliciosa amanida i sobretot un gorgonzola com mai no l’havia tastat, «ple de cucs grossos i lluents que es passejaven pel plat».

Amb cucs o sense, el formatge gorgonzola, una de les glòries làcties d’Itàlia, s’elabora a les províncies de Bèrgam, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milà, Novara, Pavia, Varese, Vercelli i Casale Monferrato. Comprèn, doncs, llocs de Llombardia i també del Piemont. Al natural, de pasta més dura que el dolç, és important trobar-hi aquestes notes d’avellana sense que la floridura blava resulti massa agressiva o embafadora. L’equilibri, com passa amb tantes coses a la vida, és la seva gran virtut.