Ucraïna filatèlica

Ucraïna (Ykpaïha, en ucraïnès) va tenir una vida postal plena de vicissituds fins al mes d’agost del 1991 amb l’emancipació de la Unió Soviètica, enmig de la dissolució d’aquella extensa federació. De tal manera la filatèlia corrobora la realitat puntual de les nacions. A grans trets, comentem la trajectòria, amb escasses emissions per cert i un total de 148 facials, d’una filatèlia no gaire coneguda.

Tanmateix i a partir de l’assoliment de la seva sobirania, el registre d’emissions de tot tipus s’ha revifat d’allò més, gairebé copiant la mateixa fórmula soviètica, amb la producció de moltes sèries especialment d’enterpostals i d’aerogrames, efectes aquests que acompanyen una il·lustració al seu anvers i que serveixen en bona forma per mostrar la idiosincràsia particular del país i la seva actualitat.

Els primers segells es troben integrats en el bloc anomenat «Rússia Europea. Ucraïna i Ucraïna Occidental», anys 1889-1918. A partir del 1919 , n’apareixen d’altres amb el símbol del país d’un trident, estampat com a sobrecàrrega, tal com anteriorment es va fer amb ressenyes de Bòsnia-Herzegovina -any 1904- i d’Àustria-Hongria -any 1917- amb un total de 148 segells. L’any 1923, ja constituïda com a república socialista soviètica, els valors postals pertanyen a la URSS, amb el parèntesi de la guerra mundial, quan els timbres es cataloguen com a «Ocupació alemanya».

L’extensíssima Rússia comptà durant el segle XX amb diverses denominacions pel que fa al seu correu públic: Ocupació alemanya, guerra del 1914-18 (Estònia, Letònia i Lituània); Ocupació alemanya, guerra del 1941-45 (territoris de l’Est i Ucraïna); Ocupació britànica, anys 1919-20 (Batoum); Ocupació finlandesa, any 1919; Rússia europea, ja esmentada anteriorment com a Ucraïna i Ucraïna Occidental; Exèrcits de l’Oest (Rússia blanca); Exèrcit Wrangel (Sebastopol i Crimea); Repúbliques transcaucàsiques -Armènia, Azerbaidjan, Càucas, Georgia-, totes elles primer com a repúbliques independents; Rússia d’Àsia -Sibèria i Extrem Orient-.

La diversitat i la riquesa postal, doncs, resulten inesgotables en una Rússia global on, com als restants països de l’Europa de l’Est, la filatèlia ha estat considerada poc menys que una assignatura més, com a auxiliar de la història i la seva consegüent empremta cultural. De la col·lecció personal hem triat aquestes dues cartes d’Ucraïna circulades, presentades en la modalitat d’enterpostal, i amb una bonica varietat de segells.