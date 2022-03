El sòl és un recurs indispensable per a la supervivència de l’ésser humà, però també un dels més amenaçats. Les pràctiques agrícoles actuals l’esgoten de 9 a 80 vegades més ràpid que el que triga la naturalesa a reconstruir-lo. Diversos estudis han conclòs que en menys de 50 anys la capa de sòl cultivable al món s’esgotarà. L’agricultura biointensiva apareix com una solució: permet produir prou aliments per a una dieta equilibrada en un espai mínim i sense pràcticament utilitzar recursos externs a l’àrea de cultiu, alhora que regenera el sòl fins a 60 vegades més ràpid que la natura.

Primer, la definició. Segons la Universitat Complutense de Madrid (UCM) el cultiu biointensiu és «un mètode d’agricultura ecològica sustentable a petita escala enfocat a l’autoconsum i a la minicomercialització, desenvolupat per cultivar els aliments necessaris per a una dieta completa i nutritiva en l’espai més reduït possible, sense dependència de cap mena d’insum extern».

Un 81% més de collita

«El cultiu biointensiu d’aliments aconsegueix un 81% més de collita que els mètodes habituals i augmenta la fertilitat del terra. A més, s’adapta bé a les diferents zones climàtiques espanyoles i és beneficiós per adaptar-se al canvi climàtic». Aquestes conclusions són el resultat d’una investigació impulsada per Amics de la Terra, amb el suport de la Fundació Biodiversitat i del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb la col·laboració de mestres biointensius experimentats i científics experts en sòl.

L’estudi és fruit de l’anàlisi científica de 57 hortes biointensives durant dos anys i mig. En totes es van obtenir rendiments positius, una millora dels sòls i una tendència a reduir la necessitat de fertilitzants i aigua.

Gràcies al mètode biointensiu, en cadascuna de les tres principals regions climàtiques espanyoles es va superar el valor mitjà dels rendiments apuntats en les estadístiques oficials d’Espanya. Així, de mitjana, en tots els cultius i regions es va obtenir un 81% més de collita que els valors registrats oficialment per a l’agricultura industrial convencional.

«A l’Estat espanyol els sòls es troben en situació de vulnerabilitat a causa de l’erosió, la desertificació i la pèrdua de matèria orgànica. Se sol considerar que els sòls de cultiu haurien de contenir almenys un 2% de matèria orgànica, mentre que la mitjana nacional amb prou feines arriba a l’1%, amb greus conseqüències en forma de degradació de les seves característiques físiques i de fertilitat», recull la introducció de l’informe.

Aquests problemes es veuen agreujats pel canvi climàtic i unes pràctiques agrícoles perjudicials per al sòl, «com el monocultiu, el conreu intensiu i l’ús abusiu de fertilitzants químics», afegeix.

Els resultats de la investigació, que es va prolongar fins al mes de desembre passat, no deixen cap dubte: el cultiu biointensiu ha demostrat el seu impacte positiu sobre indicadors com el consum d’aigua, l’ús de fertilitzants, els rendiments per unitat de terreny o la fertilitat.

«Té la particularitat de produir, a la mateixa horta, material d’alt contingut en carboni per, un cop compostat, alimentar el terra», destaca Amics de la Terra.

L’aportació d’esmenes ecològiques adaptades a les mancances de cada hort, la selecció acurada dels cultius i les rotacions i associacions, l’agroecologia biointensiva, juntament amb la preparació en profunditat del terreny, permet recuperar estructura i contingut en nutrients dels sòls.

«En conjunt, per la seva alta eficiència en l’ús de recursos naturals i la seva gran capacitat de regenerar sòls, tendeix ràpidament a uns nivells molt alts de sostenibilitat. Per això, és un aliat clau en la lluita contra la desertificació i l’esgotament de recursos, inclòs el sòl, així com una eina de resiliència davant del canvi climàtic», subratlla l’ONG.

L’augment de matèria orgànica registrat en totes les hortes (un 18% de mitjana) és un «indicador important d’adaptació i resiliència». Aquesta regeneració dels sòls els converteix en «embornals de carboni molt efectius enfront de la crisi climàtica, amb un segrest al llarg del projecte de carboni de 3,23 tones als gairebé 2.000 metres quadrats de terra treballats, cosa que contrasta amb les pràctiques convencionals que originen la pèrdua», detalla l’estudi.

El consum d’aigua va ser un 22% menor que amb les pràctiques agrícoles habituals. Sobre els 8 cultius estudiats, 7 van reduir el consum d’aigua. Va destacar el del tomàquet a Galícia amb un 71% de reducció, seguit pel sègol a Madrid i l’enciam a Mallorca amb 45% i 42%, respectivament.

Amics de la Terra estima que la pràctica del mètode biointensiu durant diversos anys podria assolir percentatges molt més elevats, arribant a un 70% de mitjana d’estalvi d’aigua.

Autosuficient

Una característica del cultiu biointensiu d’aliments a petita escala és l’«autosuficiència»: la producció d’adob a la pròpia horta és clau per assolir la sostenibilitat propera al 100% de les hortes biointensives un cop assentades, sense pràcticament utilitzar recursos externs.

«En un context de crisi climàtica i de recursos, el mètode biointensiu és un dels nostres grans aliats per pal·liar la desertificació dels sòls a Espanya», assenyala Andrés Muñoz, responsable de sobirania alimentària d’Amics de la Terra.

«No podem oblidar que les pràctiques agrícoles convencionals esgoten el sòl de 9 a 80 vegades més ràpid que el que triga la naturalesa a reconstruir-lo, mentre que el cultiu biointensiu millora la salut del sòl, dotant-lo d’una bona estructura, de capacitat d’emmagatzemar aigua i com a embornal de carboni, a més de reduir dràsticament la necessitat d’insums externs com aigua, fertilitzants o llavors», conclou.

SENZILL I UNIVERSAL

El mètode biointensiu es pot adaptar a qualsevol clima i es pot fer amb tècniques manuals i eines senzilles. El resultat és una agricultura ecològica que no només produeix aliments nutritius i orgànics, sinó que també reconstrueix i millora la fertilitat del sòl, afirma la Complutense.

«Brinda una solució a la seguretat alimentària familiar i a la sobirania alimentària davant dels grans problemes que amenacen els pobles de tot el planeta: la contaminació i destrucció del medi ambient, l’esgotament dels recursos naturals, la dependència dels combustibles fòssils i canvi climàtic», conclou la UCM.

L’agricultura biointensiva compta amb l’aval de l’ONU, que ja ha assenyalat diverses vegades que les collites orgàniques a menor escala «són la millor manera d’alimentar el món».