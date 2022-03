A finals del 2020, el Trueta va tancar la capella després de 62 anys de funcionament i va obrir un nou espai de silenci a la planta baixa del centre. El motiu del trasllat va ser una nova reorganització de les instal·lacions degut a la pandèmia. «El canvi no va agradar a tothom, una capella té molta càrrega emocional. Però considero que hi hem guanyat, perquè hem sabut fer el pas cap a un espai de silenci, amb molta bellesa espiritual, i en el qual tothom s’hi senti convidat independentment de la ideologia o religió», concreta Aupí. De moment, encara no s’hi han pogut fer celebracions de la paraula, però espera que de cara a Setmana Santa, si la situació epidemiològica millora, se n’hi puguin començar a fer.