Uns polítics teòcrates es fan amb el poder. La seva primera mesura és suprimir la llibertat de premsa i els drets de les dones. A partir de llavors Defred, la protagonista, només serveix per procrear a la República de Gilead. El conte de la Serventa, de l’autora Margaret Atwood, és una obra distòpica i amb una forta crítica social. Ha estat un èxit en vendes i la inspiració per a una sèrie de HBO. La seva versió en novel·la gràfica, amb vinyetes de Renee Nault, és ara un dels onze llibres que ha prohibit un districte escolar de Texas a les biblioteques públiques. L’organització PEN Amèrica, referent en matèria de llibertat d’expressió, ho ha considerat un exercici de censura injustificat «en base a les demandes d’alguns pares».

«Tot el procés ha estat inusual, opac i preocupant, més per apaivagar famílies sensibles que per servir els estudiants. No es pot negar que tots els llibres censurats tracten temes LGBTQ+, sexe o racisme», afirmava Jonathan Friedman, director de llibertat d’expressió i educació de PEN Amèrica.

També és a la llista el llibre de Carmen María Machado En la casa de los sueños, una novel·la en què l’autora narra com va acabar sent víctima del maltractament per part de la seva xicota. O la coneguda novel·la gràfica V de Vendetta, escrita per Alan Moore amb il·lustracions de David Lloyd.

Però no és exclusiu de Texas. Una junta escolar de Tennessee també ha retirat ni més ni menys que Maus, la primera obra gràfica a guanyar un Pulitzer. El seu autor, Art Spiegelman, és fill de jueus polonesos supervivents del camp d’extermini Auschwitz. Però vuit paraules malsonants i la nuesa dels ratolins d’aquest còmic van poder més que el testimoni real del nazisme.

Ràpidament, la botiga Nirvana Comics Knoxville va obrir un Go Found Me per enviar una còpia de la novel·la a tots els estudiants que la volguessin. En només 10 dies van recaptar uns 100.000 euros. La prohibició també va desencadenar que, 45 anys després de la seva primera edició, Maus estigués la llista dels més venuts. Res com una bona prohibició per atraure l’atenció dels adolescents.

Un dels llocs on es va començar a encendre la metxa reaccionària va ser Central York, Pennsilvània. Després dels disturbis racials provocats per la mort de George Floyd, el districte va prohibir materials educatius sobre diversitat a les escoles. Va ser el 9 de novembre del 2020. «Molts pares han expressat la seva preocupació perquè certs recursos d’aquesta llista fomentin la desigualtat en promoure un tracte diferent de les persones. Creuen que en lloc d’unir en la diversitat, certs recursos polaritzen i divideixen», va justificar Jand Johnson, presidenta de la Junta Escolar, sobre continguts antiracistes que, al seu entendre, afavoreixen que la convivència. faci fallida. El Club de Llibres Prohibits de York Central va recopilar una llista d’aquests materials prohibits. Eren més de 250.

«Aquestes accions racistes no són benvingudes aquí ni en cap altra comunitat», afirmen des del Club. A la llista hi ha llibres sobre raça com Malala: La meva història o Hair Love, un best-seller que ressalta la relació entre un pare i una filla negres a través dels cabells de la petita. Però també llibres amb personatges LGTBI i amb diversitat funcional.

La bibliotecària Samantha Hull, a Pennsilvània, va denunciar al Washington Post que havien desaparegut vuit títols dels prestatges d’una escola primària que supervisa. Entre ells hi havia When Aidan Became a Brother, el personatge del qual principal és un nen trans. Els pares d’una escola secundària al comtat de Lancaster, va dir, també havien sol·licitat l’eliminació de Gender Queer, unes memòries sobre ser no binari, i Lawn Boy, que inclou la descripció de una trobada sexual entre dos nois.

Raça i sexualitat, la polèmica

I així en altres juntes escolars del país. L’Oficina per a la Llibertat Intel·lectual (OIF) de l’Associació Americana de Biblioteques (ALA, per les seves sigles en anglès) rep cada vegada més informes sobre intents de prohibir llibres. A la darrera llista de materials que han publicat hi ha Les bruixes, de Roald Dahl. Matar un rossinyol, de Harper Lee, es repeteix gairebé cada any.

L’ALA indica que la meitat de les denúncies de llibres que es fan als Estats Units són de famílies. Alguns componen el grup No Left Turn (No al gir a l’esquerra), que s’autodefineixen com a «pares amb sentit comú». Segons ells, aquests llibres «degraden la nostra nació i els seus herois, revisen la nostra història i ens divideixen com a poble per tal d’adoctrinar els nens en una ideologia perillosa».

Suzanne Nossel, directora executiva de PEN America, va assenyalar a The Guardian que els arriben aquests casos gairebé cada dia. El recurs de la censura, segons Nossel, arriba tant de l’esquerra com de la dreta. Els primers apunten a llibres que consideren ofensius, sobretot per haver-se escrit en una altra època. «Però és la dreta la que ha invocat la maquinària del govern, incloses les propostes legislatives a dotzenes d’estats, per fer complir aquestes prohibicions, que suposen els atacs més greus contra llibertat d’expressió».

Les propostes legislatives inclouen multes, i fins i tot presó, per als qui prestin materials explícits a estudiants menors de 18 anys. Si s’aproven, ser bibliotecària es convertiria en professió de risc. Ja hi va haver un legislador d’Oklahoma que va comparar la setmana passada els bibliotecaris amb les paneroles.