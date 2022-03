La que avui és majoritàriament considerada com la millor pel·lícula de tots els temps, Ciudadano Kane, no va ser considerada per l’Acadèmia de Hollywood com la millor pel·lícula de 1941; els seus membres van preferir atorgar aquest honor a ¡Qué verde era mi valle! Ara sabem que en aquesta decisió hi va influir la campanya d’intoxicació que el magnat mediàtic William Randolph Hearst va orquestrar contra l’obra mestra d’Orson Welles -que en parlava veladament, no precisament bé-, i per això resulta inevitable vincular-la a la injusta victòria que Shakespeare in Love protagonitzaria dècades després. Rere aquesta oblidable comèdia romàntica del 1998 hi havia Harvey Weinstein, que llavors era el productor més poderós de Hollywood i que aquell any no només va subornar i extorsionar els acadèmics, sinó que també va impulsar una verinosa campanya de propaganda contra Salvar al soldado Ryan, sens dubte més mereixedora de l’estatueta. Òbviament, no parlem de casos aïllats. Al contrari, la història dels Oscars és una successió de decisions de difícil comprensió.

Un dels motius és l’afany de l’Acadèmia a fer servir els premis per corregir injustícies comeses en el passat. Si El mayor espectáculo del mundo es va imposar el 1953 a Solo ante el peligro és probablement perquè els votants se sentien en deute amb el director Cecil B. DeMille, i van decidir pagar-li recompensant un dels seus pitjors llargmetratges; Gary Oldman ja feia tres dècades que demostrava el seu talent quan finalment va obtenir l’Oscar pel plomís drama polític El instantemás oscuro, en què les pròtesis i el maquillatge feien tota la feina actoral; i Al Pacino va haver de suportar el menyspreu a les seves magnífiques interpretacions a El Padrí, El Padrí 2, Serpico i Tarde de perros abans de guanyar l’estatueta -per sobreactuar com si no hi hagués un demà- gràcies a Esencia de mujer.

I què dir de Martin Scorsese? El novaiorquès va esperar 40 anys abans d’aconseguir el guardó -per Infiltrados (2006), una bona pel·lícula, sense més ni més-, i mentrestant va veure com l’Acadèmia menyspreava els seus treballs més magistrals: avui ens sembla un acudit que el 1977 l’Oscar no anés a una ficció tan revolucionària com Taxi Driver sinó a una tan reconfortant com Rocky; que l’aclaparador biopic Toro salvaje fos derrotat el 1981 per l’histèric psicodrama Gente corriente; i que tots els Oscars que Uno de los muestros mereixia anessin a parar a Bailando con lobos, un western de tres hores que pesaven com 10.

NI HITCHCOCK NI KUBRICK

A diferència de Scorsese, Alfred Hitchcock mai no va guanyar l’Oscar a la Millor Direcció. Charles Chaplin, compte, tampoc. I tampoc Stanley Kubrick, que a més va veure com dos dels seus treballs més icònics, 2001, una odisea del espacio i Teléfono rojo: volamos hacia Moscú, eren derrotats a la categoria reina dels Oscars pels oblidables musicals Oliver i My Fair Lady, respectivament. L’Acadèmia, després de tot, sempre ha mostrat debilitat pels musicals -només així s’explica, per cert, el triomf de Chicago el 2002-, i també pels melodrames d’època plens de paisatges exòtics i lents com la mort per inanició, com Memòries d’Àfrica (set estatuetes) i El pacient anglès (nou).

Als votants, així mateix, solen entusiasmar-los les ficcions que parlen sobre Hollywood i el showbiz; per això The Artist va guanyar cinc Oscars i, per això, una pel·lícula simplement resultona com Birdman es va imposar el 2015 sobre una de les obres més extraordinàries d’aquest segle, Boyhood.

Com és possible que una pel·lícula genuïnament execrable com Crash vencés la gran favorita del 2005, Brokeback Mountain? Per què la cerimònia del 1995 va donar el triomf a Forrest Gump i no a Pulp Fiction? Qui pot entendre que Paseando a Miss Daisy guanyés l’Oscar a la Millor Pel·lícula el 1989 i Haz lo que debas ni tan sols fos nominada en aquesta categoria? Com van poder els votants preferir Kramer contra Kramer a Apocalypse Now i El discurso del rey a La red social?

Per respondre, es pot argumentar que l’Acadèmia tradicionalment ha valorat el cinema conservador i decorós més que el progressista i el transgressor, i els missatges simples davant l’ambigüitat moral. O es pot assumir que, en última instància, el mèrit artístic és una cosa del tot subjectiva, i que per tant els Oscars estan a mercè de capricis, estats d’ànim i gustos sovint qüestionables. Tenir aquesta obvietat present sens dubte ens ajudarà a pair alguns dels guardons que s’anunciaran a la gala d’aquesta nit.