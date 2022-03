Extraordinari vi de reserva de l’Empordà, que després de nou anys manté unes virtuts organolèptiques pròpies dels vins ben elaborats i ben conservats. De color cirera intens. Aroma afruitada que recorda les fruites negres madures, balsàmic amb una mineralitat pròpia dels terrenys de conreu propis de la zona. En boca és amorós, suau, vellutat, amb els tanins molt ben integrats i un llarg i elegant darreregust propi dels grans vins negres de reserva. Elaborat amb les varietats Samsó (Carinyena), Garnatxa i una aportació d’un 20% de Syrah, que li proporciona color, aromes i un gust agradable i equilibrat. Recolecció manual amb caixes de 10 kilos, realitzant una primera selecció a la vinya dels penjolls de raïms sans i en el seu punt òptim de maduració. Es fa una segona selecció gra a gra a la taula de selecció, a l’entrada al celler, i una premaceració en fred (4º C). La fermentació en tines d’inox i foudres de roure francès, amb llarga maceració i temperatura controlada. Envelliment durant 18 mesos en botes bordeleses de roure francès de gra fi i extra fi. Remogut de les seves lies (solatge) durant gran part de la seva criança, el que li confereix més personalitat. El vi, quan està en el seu punt, s’embotella sense filtrar ni clarificar per respectar al màxim la seva natural personalitat. Recomanat per a carns guisades i estofades i també amb formatges curats i semi-curats. Les artífexs d’aquest treball d’artesania vitivinícola són Carme Casacuberta i Carlota Pena, la seva filla, que també és enòloga i treballa amb molta dedicació al celler, amb la il·lusió d’elaborar vins de qualitat amb l’expressió de la terra i respecte al medi ambient.

El celler elaborador: Vinyes d’Olivardots, situat al paratge d’Olivardots de Capmany, dins de la D.O. Empordà, és un projecte fet realitat de Carme Casacuberta i el seu marit, Antoni Pena. Els seus vins Gresa 2012 i el seu blanc Gresa 2018 van obtenir Medalles d’Or al Girovi 2021. Any: 2013 D.O.: Empordà Raïm: Samsó, Garnatxa i Syrah Graduació: 15º Preu aproximat: 24 €