«Les reserves d’hotel anaven molt bé abans de la guerra a Ucraïna»

Com van les reserves? Els està afectant la invasió russa a Ucraïna? Les reserves s’anaven animant, aquest any. Anaven molt bé fins que va esclatar la guerra a Ucraïna. Després ha vingut una aturada i ara estem expectants. La inestabilitat és el pitjor que pot haver-hi per al turisme. Tothom té un desig grandíssim de vacances, però la incertesa sempre representa un fre a l’activitat.

I més si no ens hem recuperat encara del fort cop de la pandèmia... L’any 2020 va ser dur. Veníem d’una bona ocupació, però en el primer any covid va caure un 70% respecte al 2019. Va ser molt dolorós, però vam saber adaptar-nos. I el 2021 la situació va millorar. En el segon any covid la caiguda de l’ocupació va ser del 30% respecte al 2019. L’any passat vam començar a tenir beneficis; el 2020, no. Aquell any va caldre treure diners de la reserva.

Doncs encara sort que tenien una reserva... Nosaltres vam viure la crisi anterior, la de l’any 2008, que va ser duríssima. Ens va agafar sense cap reserva. Aquí vam saber que calia crear un fons de reserva per als temps difícils, i el vam fer. Gràcies a això hem pogut subsistir en aquesta crisi.

Quan creu que la companyia tornarà als nivells prepandèmia? Hi havia una il·lusió grandíssima perquè aquest any 2022 fos el de la recuperació, però amb l’imprevist d’Ucraïna, pensem que caldrà esperar. Creiem que arribarà probablement el 2023, no enguany.

I en paral·lel estan pujant els preus, que no ajuda... Puja tot, i això retreu una barbaritat. Li repercuteix als ciutadans i ens afecta a nosaltres perquè ens estan pujant tots els inputs: la llum, el gas, la carn, l’oli, etc. Consumim, lògicament, molta energia. Hem de tenir il·luminades totes les zones que habita el client i hem de proporcionar-li calefacció, climatització, serveis, etc.

El turisme nacional va salvar l’any passat la temporada. Passarà enguany el mateix? Té lògica que, en temps d’inestabilitat, el turista prefereixi no allunyar-se massa de la seva residència, amb el que és lògic que el mercat nacional respongui. Però nosaltres confiem que, malgrat la guerra, vingui també el turista estranger.

Quin és el perfil del turista estranger que els visita? A la Costa del Sol el turista estranger que guanya en número és sempre l’anglès. El turista anglès és el que va fer aquesta costa i no falla, encara que també comença a recalar-hi força el turista francès. I enguany hem sentit molt la llengua italiana. Molt de belga i molt nòrdic també.

El turisme anglès continua sent el més nombrós, no ha afectat el Brexit? Per a l’anglès, la política és una història i les seves apetències personals són una altra. Hem viscut anys molt difícils, però l’anglès no renúncia a venir a la Costa del Sol. Sempre torna.

I el turisme rus? Els russos tenen quatre vols setmanals directes a Màlaga. Aquí, a la Costa del Sol, hi ha molt de resident rus. Tenen apartaments de luxe i vil·les, i algunes vegades recalen també als hotels. Venen, sí. El turisme rus en la zona representava el 0,61% del total el 2019. El 2021 va baixar al 0,16%.

Enguany serà complicat potser comptar amb aquest turista... No ho sé. El que sí que crec és que una cosa és Putin i una altra, els russos. No sé quants russos el secundaran, però sí que sé que els russos són gent molt bona. No hem de menysprear el conjunt per la bogeria d’un home.

Creu que s’ha ajudat prou al sector en aquesta crisi? Tenim un Govern que s’ha oblidat del turisme. No l’ha cuidat prou. Des que va començar la covid hem sofert un oblit absolut. Van començar a prohibir i prohibir, sense escoltar. Als empresaris turístics ni ens ha escoltat.

Què li hauria dit vostè en concret al Govern? quin missatge li hauria traslladat? Et poso un exemple concret. Les platges del centre de Marbella no han entrat en el programa de rehabilitació de la costa. Ho estem demanant de totes les maneres hagudes i per haver. Aquesta ciutat mereix tenir una platja digna i hi ha un projecte clar de rehabilitació, però no el realitzen.

Però sí que valorarà que el Govern activés el mecanisme dels ERTO i obrís la línia dels crèdit ICO... Clar. L’ERTO va ser una mesura que, almenys, ens va permetre que la pèrdua no fos total i que poguéssim aguantar l’estirada. Acaba ara l’últim termini.

Per al sector és important que aquests ERTO s’estenguin. Imagino que vostè dona suport a aquesta reivindicació de les organitzacions empresarials del sector. Sí. És molt important. Necessitem que els ERTO es prorroguin fins que veiem les conseqüències de la guerra. Quan arriben temps d’incertesa, saps que tens almenys alguna eina. Els ERTO estan evitant que la gent perdi els seus llocs de treball i que els empresaris no ens dessagnem totalment.

Malgrat les dificultats, l’empresa continua mirant al futur amb optimisme. Invertiran 31 milions per renovar l’històric hotel El Fuerte Marbella. Volen convertir-lo en un hotel de cinc estrelles. Ja està en obres. A l’hotel El Fuerte li tenim un gran afecte a la família. Va ser el primer de la nostra marca, el vaixell almirall de la nostra cadena. Quan vam començar amb aquest hotel el 1957 tenia 45 habitacions i, amb aquesta remodelació i després de diverses ampliacions, en tindrà més de 250. Dels 31 milions, 14 correspondran a obra, 10 es destinaran a equipament i els altres 7 a llicències, honoraris, despeses d’obertura, etc. Tornarà a obrir les seves portes al març de l’any que ve.

Fuerte Group Hotels té sis hotels i un complex d’apartaments. El 2019, just abans de la pandèmia, van obrir l’Amàre Beach Hotel Ibiza, el primer hotel de la cadena fora d’Andalusia. Tenen plans per créixer fora d’aquesta comunitat autònoma? Sí. La marca Amàre, que vam llançar el 2016, ha estat una revelació. És una marca potent i ara estem treballant intensament per portar-la a més llocs.

A quins llocs? Volen créixer en algun territori en particular? Estem oberts a qualsevol punt de costa a Espanya i Portugal que pugui tenir atractiu per al client. Estudiem diversos paràmetres: la presència del mar, que és importantíssima, les connexions aèries, la comunicació per carretera, els atractius que ofereix el lloc. Actualment hi ha un equip treballant amb força per determinar quins punts de costa són els que reuneixen millors condicions.

És a dir que tenen planejat créixer i, després de l’experiència a Eivissa, es plantegen tormar a sortir d’Andalusia. Tenim il·lusió. Estem estudiant opcions de nous hotels a Andalusia i fora d’Andalusia. Volem créixer i volem involucrar a més a la nova generació, perquè som una empresa familiar. La nostra perspectiva és que la següent generació se senti implicada en aquest nou projecte, que és il·lusionant.

Estem parlant d’un projecte imminent? Sí, en breu. En el moment en què trobem el sòl o l’edifici.

Estan oberts, per tant, a creixement orgànic i inorgànic... De les dues formes, sí.

I aquesta expansió gravitarà, en tot cas, entorn de la marca Amàre. Això és. Amàre ens ha demostrat que el client és àvid allà on es pensi a sorprendre’l, i Amàre és tot disseny. Tot hi està pensat per sorprendre el client. D’un hotel convencional hem passat a un hotel de disseny.

Amàre està pensat per a client adult. Sí. Amàre és fonamentalment per a adult. Està pensat per al client sotmès a una pressió forta a la feina i que vol descansar plenament. L’hotel Amàre és ideal per a ell. Si vol relax, té relax. Té un magnífic spa, accés directe a la platja, música en viu, etc.

L’avantatge és que construeixen vostès mateixos... Construïm nosaltres i comptem amb professionals molt bons: enginyers, arquitectes, constructors, etc. I tenim al meu fill José, que és conseller i es dedica a l’operació i comercialització dels hotels d’Espanya; al meu fill Salvador, que també és conseller i es dedica al tema de construcció i estratègia de noves marques; i al meu fill Javier, que presideix la Comissió Delegada i es dedica a temes patrimonials i d’expansió.

Fuertemant, que així es diu la unitat del grup dedicada a la construcció, no atén només les necessitats de la pròpia empresa. Està oberta al mercat, no? Sí. Fuertemant existeix des de l’any 2000 i es dedica tant a construcció com a conservació. Però la crisi del 2008 va ser tan terrorífica que vam decidir obrir-nos al mercat per treballar per a altres hotels. I ens va molt bé. Tenim conservació d’hotels a Madrid, a Barcelona, a Granada... fins i tot a Jamaica!

Diversificar minimitza els riscos... La diversificació ha estat un descobriment per a nosaltres. No és que es generin uns ingressos grandíssims, però conserves un personal que has format i conformat, i que responen perfectament al perfil del grup.

Vostè també és presidenta d’Horizonte Proyecto Hombre a Marbella. En què consisteix l’activitat solidària que vostè impulsa a través d’aquesta associació? Jo crec que és molt important recordar a l’ésser humà, que viu en aquesta societat en la qual tant ens conviden a passar-ho bé, que hi ha persones que no ho passen bé. L’associació Horitzonte és un instrument per ajudar a les persones que s’han equivocat de camí.

Segones oportunitats... Els éssers humans caiem i hem d’ajudar-nos a aixecar-nos. A aquesta associació, que jo estimo, s’hi acosten persones que tenen problemes seriosos de dependències i addiccions de tota mena: a les drogues, a l’alcohol, al joc, a les noves tecnologies. Es tracta d’ajudar la persona a recuperar la seva voluntat i la capacitat per viure la seva vida. Això és l’important. Tenim a persones en rehabilitació des dels 14 anys fins a la tercera edat.

I com els ajuden? Quin tipus d’atenció els brinden? És una filosofia educativa humanista, que incorpora els valors de l’Evangeli: estimar als teus semblants. S’atén el pacient i a la seva família. Comptem amb psicòlegs i terapeutes molt preparats. Si jo em vaig involucrar a Proyecto Hombre és perquè vaig aprendre a estimar a les persones. Som éssers humans i estem fets per a estimar-nos, no per a menysprear-nos, no per mirar cap a un altre costat quan veiem una necessitat al nostre costat. A casa meva, de petita, amb els meus pares, vaig aprendre a viure la misericòrdia i el valor d’ajudar els qui no tenen mitjans.