Tenia molt clar el destí que li esperava. Aquella gent havia guanyat la guerra i tenia ganes de revenja. Per això, quan el van traslladar per començar el judici sabia que el seu final era proper. No s’equivocava.

Lluís Iglesias Ansaño va néixer el 24 de juny del 1886 a Girona. Malauradament no hem aconseguit trobar cap font d’informació on es parli amb detall de la seva etapa a la ciutat. Les primeres dades biogràfiques fidedignes el situen, ja de gran, a Sant Sebastià, on treballava d’ebenista i estava vinculat al sindicat Unió General de Treballadors.

A les eleccions municipals de l’abril de 1931 va formar part de la candidatura republicano-socialista i va ser escollit regidor del consistori de la localitat basca. Es va mantenir al càrrec fins el 1934, quan va donar suport a la Revolució d’Octubre i això el va obligar a exiliar-se a França per evitar la repressió. El febrer del 1936 va tornar a presentar-se, en aquella ocasió com a integrant de la llista del Front Popular, i va ser elegit de nou.

Quan va esclatar la guerra civil, Iglesias va ser nomenat director de la presó d’Ondarreta, on havien estat engarjolats els líders feixistes i els militars que havien fracassat en l’intent de secundar el cop iniciat per Franco al nord de l’Àfrica. Igual que va passar en altres llocs, al centre penitenciari guipuscoà també es van assassinar presos. en els primers compassos de la guerra, mantenir l’ordre públic era difícil i grups de milicians antifeixistes irrompien als centres carceraris per prendre’s la justícia per la seva mà i acabar amb la vida dels reus més significats sense esperar que fossin sotmesos a un judici just.

L’ebenista gironí només va estar cinc setmanes al càrrec perquè després fou designat comandant militar a Durango i, posteriorment, feu la mateixa funció al Batalló número 14 de la UGT. Quan els franquistes van fer-se amb la zona nord de la península, Iglesias Ansaño va traslladar-se a la zona republicana de Llevant i se’l va nomenar comissari de la 10ª Divisió. Va lluitar fins el final i el 1939 va ser fet presoner a Alacant.

Primer el van internar al camp de concentració d’Albatera i després va passar a la presó d’Oriola. El març de 1940 va ser traslladat a Sant Sebastià, on fou sotmès a un consell de guerra sumaríssim. El 27 d’abril de 1940 el tribunal el va considerar culpable de la mort del cap de la Falange donostiarra durant la seva etapa com a director d’Ondarreta i el sentenciaren a la pena capital.

Lluís Iglesias Ansaño va ser executat al camp de tir de Bidabieta el 27 d’agost de 1940, quan tenia 55 anys.