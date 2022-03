Historiador i rector de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC), Jordi Serrano Blanquer (Sabadell, 1958) va militar al PSUC i ha estat entre d’altres director de la Fundació Ferrer i Guàrdia, president de l’Escola Lliure el Sol i portaveu de la Lliga per la Laïcitat. Col·laborador de Diari de Girona, és l’autor de llibres sobre diferents episodis històrics i sobre personatges com Antoni Farrés, Joan Salas Antón o Josep Xinxó Bondia. El seu últim treball és Carta a un republicano español (Edicions Bellaterra), que porta com a subtítol «La revuelta catalana. Unos meses que estremecieron a España».

Una frase que recorda alguna cosa... El títol és una referència al llibre de John Reed sobre la Revolució Russa, Deu dies que sacsejaren el món... És una mena de brometa. He intentar mirar què ha passat a Catalunya com si fos un historiador d’aquí a 30 anys. El problema de relació entre Catalunya i Espanya comença a la nit dels temps; em sembla que hauria de ser molt fàcil de resoldre i en canvi és molt difícil.

Per què hauria de ser fàcil? Perquè un català és molt més semblant a un valencià o a un aragonès o a un castellà que a un suec. Espanya és sensacional, té de tot: sol, calor, fred, pluja, cultures, gastronomia, etc. tot molt variat. Això és una riquesa brutal i hi ha gent per a qui és un problema. Aquí hi ha el nucli de les dificultats...

On s’originen? He intentat veure què s’ha dit al llarg del temps per resoldre el problema. Jo sóc un enamorat del republicanisme federal del XIX, que per a mi eren superavançats i ho tenien tot resolt. El problema és que aquí les espases, els cavalls i els soldats sempre ho han fet malbé tot.

Enlloc de parlar... Mai no hem tingut una dreta civilitzada i més recentment no hem tingut una dreta antifeixista. En canvi altres països n’han tingut, i hi han fet reformes, com a Anglaterra. Clar que allà han tingut fins i tot monarquies antifeixistes, cosa que aquí no.

Ha escrit el llibre en castellà també per prendre més distància? I per la voluntat d’explicar-ho fora. He fet un esforç seriós d’intentar explicar a gent d’esquerres i republicans d’Espanya què ha passat aquí.

Ho fa en un llibre dens, de més de 400 pàgines i amb molta nota al peu... A l’hora de començar a explicar m’adono que he de parlar del 1714, perquè van passar coses que no són un invent del nacionalisme. Jo mateix soc antinacionalista. I jo ho podia haver explicat, però hi ha hagut grans experts, com Josep Fontana i Ernest Lluch, que ja ho han fet, i molt millor, i els cito, clar. I per això el llibre ha crescut més del que jo pensava. Perquè crec que les actituds contràries al que ha passat a Catalunya són massa poc elaborades.

En quin sentit? Es diu que és un conflicte entre nacionalistes i no és així. El nacionalisme que ha fet més mal a Espanya, que ha afusellat més gent, que ha matat més gent, que ha exiliat més gent, ha estat el nacionalisme espanyol, de llarg. Després ve el basc, a distància sideral de l’espanyol, i el català bàsicament no ha fet mai mal a ningú en aquestes dimensions.

Vostè afirma que el moviment independentista no és nacionalista. Però sí que hi és, aquest component… Hi ha de tot, com a tot arreu, però bàsicament és un moviment republicà. El que ha passat és que hi ha un relleu generacional: menors de 60 anys que no tenen una vivència personal del franquisme irrompen a Catalunya i a Espanya. A Catalunya amb un procés cap a la independència i la república, i a Espanya amb el 15-M i Podem. Són dos fenòmens de la fi de la por en la política catalana i espanyola, i bàsicament republicans tots dos.

Però ja fa temps que aquesta generació és al poder, no? Mas, Aznar, Zapatero, Sánchez... Per què no s’ha produït abans, el fenomen? El pujolisme era bàsicament monàrquic. El pitjor malson del pujolisme era la República, catalana o espanyola, és igual. La fi del pujolisme fa irrompre unes ànsies republicanes que a Catalunya arriben al 70% o el 80% de la gent. El pujolisme a sobre s’acaba de la pitjor manera possible, d’una manera encara molt més exagerada del que pensàvem els crítics. És a dir, sabíem que hi havia corrupció, però no ens pensàvem que arribaria a aquests nivells, el mateix al PP i el mateix a la monarquia. Aquest canvi generacional és el que provoca la fi del pujolisme i també de Mas.

Vostè cita com un dels moments inicials del procés independentista la sentència del Tribunal Constitucional que retalla l’Estatut. Aquí no hi ha pas una reacció republicana sinó nacional, no? L’historiador que analitzi aquesta sentència d’aquí a 30 anys dirà que va ser contra el projecte d’un govern encapçalat per una persona anomenada José Montilla, del Partit Socialista, federalista i nascut a Iznájar, Còrdova, i se li creuaran els cables amb bona part del discurs dominant avui. El Constitucional no va contra el nacionalisme ni l’independentisme català, va contra un intent molt moderat de caminar cap al federalisme, i això no s’ha llegit bé. Pensa que quan hi ha la sentència els indepes eren el 13% o el 14%...

En aquell moment, 2010, a Espanya fa molts anys que governa el PSOE. Per què no es va fer res per canviar el que vostè denuncia com la base de tot plegat, aquest neofranquisme latent que diu que ara ressorgeix? El partit socialista jo no el critico tant pel què va fer el 1982 o el 1983, sinó perquè amb les majories absolutes posteriors s’hauria pogut fer una llei de memòria històrica, una reforma federal de l’estat, polítiques d’esquerra una mica més agosarades... I en canvi s’opta pel suport incondicional a una monarquia totalment corcada. I també per anar cap al neoliberalisme expressat per Solchaga, etc. L’interès que tenia el mateix Felipe González era fer-se multimilionari, com s’ha vist.

I alguns més ho van aconseguir… Clar. Però aquesta gent va tenir poder gràcies a la gent treballadora d’Espanya. Si haguessin fet una llei de memòria històrica, per exemple, una reparació com s’ha fet en gairebé tots els països del món menys a Cambodja, segurament l’extrema dreta que ara tenim no la tindríem igual perquè s’hagués fet una comissió de la veritat, s’hagués reparat el dany, se sabria qui eren els responsables… Aquest va ser el gran error del PSOE, compartit amb el PCE, amb el PSUC, del qual jo formava part en la clandestinitat, i després d’Izquierda Unida, Iniciativa i el que va venir… No van pensar que la forma d’estat era essencial no només per a la solució del problema territorial a Espanya, sinó també per crear un projecte socialista de veritat. Qualsevol obrer amb consciència de classe sabia que en una monarquia com la d’aquí és impossible fer polítiques socials potents i en canvi les esquerres després de la transició no van ser capaces de veure-ho. Aquest em sembla el gran error de la transició

CiU va ser molts anys decisiva a Madrid i semblava més preocupada per obtenir competències que per les reivindicacions que ara fan els seus hereus... És que a CiU no han sigut mai republicans. I la seva pràctica desaparició, al marge de la corrupció, té a veure amb la irrupció de noves generacions que han generat un canvi de 180 graus. A Catalunya al final els joves van irrompent i exploren límits, i l’u d’octubre significa l’exploració dels límits de què és la democràcia. Fixa’t que els dirigents que han protagonitzar l’episodi tenen menys de 60 anys....

I no se’n surten... El gran error d’aquests dirigents és creure que Espanya és com Canadà, i que es podrà fer un referèndum o una negociació d’alguna cosa i resulta que no, resulta que envien a la policia, a Pérez de los Cobos, un feixista recalcitrant. L’esquerra espanyola té falta de visió del que és l’activitat feixista. Perquè no és veritat que hi hagi bipartidisme, a Espanya. Bipartidisme seria que el Tribunal Constitucional fos d’esquerres quan manen les esquerres, però el Constitucional és d’extrema dreta des de la irrupció d’Aznar. Bloquegen les renovacions i ara torna a governar l’esquerra però la dreta fa 26 anys que governa el Constitucional, el Poder Judicial i totes aquestes institucions, amb el suport al final de la monarquia. Manuel Vázquez Montalbán va ser el primer que ho va veure: al final l’hegemonia la té la FAES, el que ell en deia l’aznaridad, i en aquestes estem, sense sortir d’aquest marc mental ni construint un país modern.

Per què polítics joves com Pablo Casado mantenen aquestes idees del passat? Perquè no es va fer la Llei de Memòria Històrica ni es van posar vacunes antifeixistes a la població espanyola. En qualsevol país democràtic europeu, i fins i tot als Estats Units, qualsevol que anés a una missa per Adolf Hitler seria liquidat políticament.

I ara es paga aquell error... Sí, va ser un error molt clar. I hi ha mil exemples d’aquesta actitud de les cúpules judicials espanyoles i dels aparells de l’Estat, que són els mateixos que intervenen contra el republicanisme independentista català que contra els de Podem.

Les anomenades clavegueres de l’Estat, que han funcionat fins i tot amb governs d’esquerres... També explico que segurament ETA és l’element que va ajudar més a la pervivència d’aquests poders de l’Estat. És a dir, amb l’arribada de la democràcia, sense ETA, no hi hagués hagut excuses per tenir polítiques civils de neteja fer una neteja general i també simbòlica. I fixa’t que hi ha una certa relació directa: va acabant ETA i sorgeix el conflicte català...

Quina és la relació? Que usen la mateixa estratègia contra ETA que contra l’emergent republicanisme català i s’equivoquen. Perquè una cosa és lluitar contra uns que disparaven trets al clatell i cometien atemptats, per cert dels més bèsties a Catalunya, i una altra molt diferent el què ha passat aquí. La resposta repressiva espanyola ha estat absolutament lamentable, sense cap proposta per resoldre el conflicte. Recordo per exemple Adolfo Suárez, que aquest sí que era un feixista, secretari general del Movimento, quan és President i veu una manifestació d’un milió de persones, o de mig milió, tant se val, al Passeig de Gràcia el 1977, veu que hi ha un conflicte important a Catalunya i actua: rep Tarradellas, restaura les institucions catalanes, etc. i s’assegura 25 o 30 anys de pau institucional. Doncs bé, aquí hi ha des del 2010 una quantitat brutal de manifestacions i ningú no fa res.

No creu que des del poder català s’han instrumentalitzat, aquestes manifestacions, i s’han afavorit amb mitjans públics com TV3? L’últim trimestre del 2017 l’audiència de TV3 era del 14,7%, no li donem les culpes. És veritat que hi ha hagut qui ha volgut rendibilitzar segons quins moviment, que sempre passa, però és un plantejament massa reduccionista. Hi ha un moviment de fons.

Tsunami Democràtic, per exemple, no és un moviment popular. El dirigeix algú i fa que es mobilitzi la gent. I quan aquest algú desapareix, desapareixen les mobilitzacions... Això és normal. Els cicles de mobilització no poden durar indefinidament. I de fet, el cicle de mobilitzacions a Catalunya ha estat segurament el més important que hi ha hagut a l’Europa occidental dels darrers 30 anys. I quina és la resposta davant d’aquest malestar? Zero. Al País Basc es deia que es podia negociar si no hi havia armes; aquí no s’havia cremat ni una paperera i tu havies vist alguna proposta?

Es podria fer l’argument invers: fins fa ben poc l’independentisme no ha tingut majoria al Parlament. No hauria hagut d’esperar a tenir-ne per reclamar? A Catalunya es va aprovar un Estatut que va ser ratificat pel Congrés i el Senat i després van venir uns senyors que no els havia votat ningú i se’l van carregar al Constitucional. Aquí es crea un problema que no ha rebut resposta. I si es veu que el camí és impossible, es pot anar per altres vies, com l’independentisme. La meva anàlisi és que la sentència de l’Estatut va tenir un resultat demolidor, que és passar del 13% o 14 % d’independentistes al 50%. I la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes catalans tindrà conseqüències molt més importants perquè afecta coses molt bàsiques.

L’1 d’octubre és un mandat, una data a commemorar, un punt d’inflexió? En història al final un busca una data. Crec que és la mobilització republicana més important des del 1939 a Espanya. Una gent que diu ja n’hi ha prou, estem farts que ens amenacin amb què callem. Hi ha generacions educades en democràcia que diuen ara l’exercirem, i això tindrà unes conseqüències insospitades. Crec que és l’avantguarda republicana a Espanya i això em fa ser molt optimista.

Diu en el llibre que s’ha convertit en independentista accidentalista... Jo imaginava lluitar per una república espanyola i al final, com tanta gent, m’he convertit pels esdeveniments en independentista accidentalista. Ens hi han obligat perquè no hi ha una proposta a l’altra banda.