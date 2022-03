Turisme amb història

Lla Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) anunciava aquest mes que un total de 119 obres opten als Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona 2022, una edició dels guardons amb la qual s’intenta recuperar la normalitat després de dos anys d’entrebancs a causa de la pandèmia. De moment, segueix oberta la votació a través d’internet (www.premisarquitecturagirona.cat) perquè la ciutadania es pugui pronunciar sobre el projecte que prefereix d’entre tots els presentats (realitzats durant els anys 2020 i 2021) i decidir l’anomenat Premi de l’Opinió, mentre que el jurat valora també tots aquests treballs abans d’anunciar, a finals d’abril, quins són els seleccionats. I el 27 de maig, en un acte públic a la seu de la Demarcació de Girona del COAC, a l’edifici de la Pia Almoina, es donaran a conèixer els guardonats en les categories d’arquitectura, espais efímers, interiors i paisatges.

En l’última edició dels premis, la de 2020, un dels projectes seleccionats en la categoria d’interiors va ser Prior, la reforma d’una antiga casa de Cervià de Ter del segle XVII per habilitar-la per a usos turístics. Els responsables del negoci han rebatejat l’immoble amb el nom de Casa Oliver, però expliquen a Internet que «algunes de les pedres d’aquesta casa han sobreviscut més de 300 anys. Fins i tot n’hi ha que daten del 1630. Per això la casa ha tingut diferents noms: Cal Mestre, Cal Prior…i ara Casa Oliver». I afegeixen per donar-ne més detalls històrics que «construïda el segle XVII i amb catalogació històrica, la casa va ser l’habitatge del Prior del Monestir de Santa Maria de Cervià de Ter, conjunt arquitectònic al qual pertany».

Aquest era el material que tenia entre mans l’equip format per Maite Prats, Mariana Colmenero, Guillermo Corsunsky i Anna Grau a l’hora de fer front a un encàrrec molt concret: «Rehabilitar-la per a ús turístic, amb la premissa de realitzar la restauració respectant l’arquitectura interior i exterior amb tècniques tradicionals, com l’execució dels estucs a la calç, la restitució i conservació de teules, la neteja de la pedra i les voltes de rajola, i altres, proposant un volum exterior de línies senzilles i un interior lluminós, càlid i confortable, combinant-ho amb tècniques actuals per a l’adequació de l’envolupant per a condicionament tèrmic».

En la memòria del projecte inclosa en el catàleg dels premis, l’equip responsable explica algunes de les actuacions que s’hi van portar a terme: «S’ha realitzat la redistribució funcional interior dels espais; també s’ha rehabilitat un volum existent independent de la casa principal per a ús polivalent». I es va dedicar una especial atenció al jardí del recinte, que «es va resoldre amb plantes i arbres actuals, aprofitant el rec natural existent, on es va proposar una plaça central envoltada d’espais petits i diferents tractats amb nous arbres, plantes arbustives i gramínies de famílies autòctones per crear zones de recreació i descans a la zona de la piscina».

Els responsables de Casa Oliver es mostren al seu web molt satisfets amb el resultat de la intervenció: «Un diàleg entre el passat i el present», el qualifiquen.