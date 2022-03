La Volta a Catalunya

Amb el seu inici dilluns passat a Sant Feliu de Guíxols i amb tres etapes circulant per les comarques gironines, la prestigiosa cursa catalana, organitzada per la Unió Esportiva Sants, arribarà a la seva fi un any més en el marc històric de Montjuïc, a Barcelona. A banda de les hemeroteques corresponents, de diaris i revistes, i de la mateixa organització, un altre sistema per seguir de prop la història centenària de la Volta és la repassada de tots els seus cartells, el mitjà publicitari que més s’ha cuidat. Aquests han estat il·lustrats per grans artistes del moment, entre els quals destacaríem Joan Miró (any 1980), Xavier Cugat (any 1982), i Antoni Tàpies (any 1986).

Aquesta publicitat ens mostra que a més de l’entitat organitzadora, hi ha hagut al llarg del temps destacades marques comercials que han patrocinat i ajudat de bona manera amb la seva aportació econòmica a l’important cost d’una prova esportiva de la categoria de la Volta catalana, que després de les grans cites de tres setmanes -Tour de França, Giro d’Itàlia, i Vuelta d’Espanya-, ha estat sempre al mateix nivell de les més històriques d’una setmana de durada: París-Niça, Tirrè-Adriàtic, Itzulia, Romandia, Dauphiné i Volta a Suïssa. Importants esponsors hi constaven com a «Gran Premi», essent el corresponent a Citroën el dels anys 1926 a 1931; de la Generalitat de Catalunya, del 1932 al 1936; de la firma Pirelli, del 1941 al 1958, amb el patrocini també de la Diputació provincial de Barcelona; grans premis de muntanya com el de Cinzano; i col·laboracions d’El Mundo Deportivo, succeïdes en anys posteriors, entre d’altres. A més a més dels esmentats patrocinadors, els cartells també ens assabenten d’altres circumstàncies interessants com la de l’any 1939, l’anomenat «Año de la Victoria», que torna la cursa després del parèntesi de la guerra, aquest cop sense espònsors; la de l’any 1940, «Primera carrera internacional por equipos en España»; o ja més recentment, amb motiu de la Volta centenària, de fa dos anys, quan dedicarien un esprint especial al quilòmetre 100 com a homenatge a figures emblemàtiques (Sebastià Masdeu, Mariano Cañardo, Miquel Poblet, Joaquín Galera, Miguel Indurain i Alejandro Valverde). Reproduïm tres cartells remarcables de la cursa catalana, el de la desena edició, de l’any 1928, autor Giner; el del primer gran premi de la Generalitat, any 1932, autor Herreros; i el corresponent al 1936, l’any de la guerra civil, il·lustrat per Doll.