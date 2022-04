El moviment sincopat dels pèndols dels rellotges de paret oferia un espectacle hipnòtic. Quan hi havia silenci fins i tot es podia sentir el fregadís del seu anar i venir, però passava poc sovint, perquè el més habitual era que la gent xerrés, ni que fos amb veu baixa, per no cridar l’atenció.

Alfons Rodríguez Subirana va néixer el 30 de desembre del 1888 a Hostalric, on va residir durant els seus primers anys d’infantesa. Després, amb la seva família, es va traslladar a Jaca. Allà, quan tenia catorze anys, va començar a treballar d’aprenent de rellotger. Al descobrir que aquell ofici li agradava, va decidir formar-se a Barcelona el 1915. Posteriorment també va estudiar a França. El 1919 tornà a Jaca per obrir el seu propi establiment. Paral·lelament va començar a participar en activitats polítiques. Militava a la UGT i el 1924 va ser un dels fundadors del Centre Obrer Socialista de la localitat, i en va arribar a ser el secretari. Com que eren temps complicats per culpa de la dictadura de Primo de Rivera, les reunions més compromeses se celebraven a la rebotiga de la seva rellotgeria. Va ser allà on es va preparar l’anomenada insurrecció de Jaca, que es va produir el desembre de 1930 amb l’objectiu de derrocar la monarquia borbònica. El cop va fracassar i fou detingut juntament amb altres polítics de la zona. Quan l’abril de 1931 es va proclamar la Segona República, Rodríguez i els seus companys foren alliberats. Aleshores va seguir amb la seva activitat política i fou escollit regidor de l’ajuntament. Va ocupar el càrrec fins el 1934, quan va ser cessat per la seva implicació en la Revolució d’Octubre. Tot i això va tornar a entrar al consistori el febrer de 1936 arran de la victòria del Front Popular. Al juliol, però, tot va canviar. Franco va iniciar la rebel·lió militar i a Jaca els feixistes van aconseguir fer-se amb el poder. Aleshores aquest rellotger nascut a Hostalric va tornar a Catalunya a través de França per incorporar-se a l’exèrcit lleial a la República. Durant la guerra va ocupar diversos càrrecs. Entre els més destacats es poden citar els de Comissari de Carabiners, Comandant Major de Milícies i Comissari delegat del ministeri d’hisenda. Els últims moments del conflicte els va viure a Madrid, on fou detingut el 30 de març, quan només faltaven dos dies perquè Franco s’imposés a tot el territori. Amb la derrota republicana va començar la repressió. En el cas d’aquest polític socialista va ser traslladat a Jaca, on va estar entre reixes fins que fou sotmès a un consell de guerra el juliol del 1941. El tribunal el va condemnar a mort i fou executat el 5 d’agost. Alfons Rodríguez Subirana tenia 52 anys.