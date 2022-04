A Taste, el llibre de memòries de Stanley Tucci centrat en el menjar, l’actor protagonista de Big night explica com el 2017 li van diagnosticar càncer de llengua i posteriorment va passar per un brutal règim de quimioteràpia que va eliminar la seva gana per un temps. Va haver d’alimentar-se a través d’un tub empeltat al seu estómac durant gairebé sis mesos. Va arribar a pensar que si sobrevivia hauria de ser renunciant al plaer culinari per sempre. Afortunadament no va ser així, i Tucci va poder continuar dedicant-se a cuinar i a menjar, les seves dues grans aficions.

Jo ja estava al corrent de les receptes de Tucci, reunides en dos llibres de cuina italiana, quan Mina Holland, periodista gastronòmica del Guardian, el va visitar a la seva casa de l’oest de Londres i va conèixer la seva mare, el veritable motor de la inspiració cuinera, una «mamma» experta en els arancini, aquesta mena de croquetes d’arròs típiques de Sicília que un troba allà per tots costats, a les fregidories tradicionals i a les parades de carrer o de qualsevol mercat. Com explica la mateixa Holland al seu llibre Mamá: Tu historia empieza en la cocina, un relat ben fonamentat sobre el que aprenem a menjar des de petits, «Stanley Tucci no ha fet realment cap descobriment sobre el bon menjar, perquè el bon menjar el va anar a buscar al bressol». Com va escriure una de les grans autores de la gastronomia de tots els temps, la incomparable M. F. K. Fisher, «primer mengem, després fem tota la resta».

Tampoc no és estrany que Holland hagi ajuntat investigació, memòria i experiència professional per escriure el seu llibre sobre el despertar de la gana, tenint en compte que en el seu trentè aniversari la seva mare li va regalar una caixa amb una pila de targetes guixades amb receptes com a herència de la seva infància, escrites totes a mà, per una banda els ingredients i els passos a seguir, i de l’altra la història de com aquell plat va arribar a la seva vida. Algunes de les receptes havien passat a la família de generació en generació, altres simplement eren fruit dels descobriments de la seva progenitora. De la manera com ho descriu l’autora britànica, suposaven un conjunt de reaccions compartides, una mena de terreny propi comestible que connectava els familiars tan intensament com qualsevol codi genètic. «Allà hi havia els ous Pegasus, farcits d’anxova, que li van donar a la mare de nena i que ella va preparar per al meu vuitè aniversari, batejant-los amb el nom del cavall alat de la mitologia grega. Allà hi havia el masoor dal, la crema de llenties que es remunta al moment en què la mare, embarassada de mi, va descobrir l’actriu i cuinera Madhur Jaffrey, i el pastís de prunes i ametlles tret d’un llibre de Steven Wheeler, a qui va entrevistar als anys vuitanta, quan treballava de reportera per a la Islington Gazette».

Les receptes són part de les nostres biografies i amb elles hem après molts de nosaltres a obrir-nos pas a la cuina. Qualsevol aficionat recorda les de la seva àvia o les de la seva mare, i fins i tot les guarda com un tresor reunides en una vella llibreta o en una caixa com la que li van regalar a Mina Holland. Omplen aquest lloc remot honrat pel record que ens correspon al rebost familiar; en el moment d’executar-les, la memòria vola a la recerca de la persona estimada que ens va transmetre com fer les croquetes, una truita de patata o rostir un peix al forn. El que la mare li va transmetre a Tucci, que amb el temps es va preocupar de perfeccionar la seva afició fins a fer-ne un estil de vida.

La Itàlia familiar té molta influència a Taste, on l’actor segueix donant voltes a la tradició per aprendre més sobre el seu menjar, encara que no per això deixi d’explorar altres llocs llunyans: Vancouver, on un restaurant italià es converteix en casa seva lluny de la llar; a Egilsstadir, Islàndia; o a Londres, on ell i la seva futura esposa, Felicity Blunt, plomen dos faisans d’un restaurador local, com un parell d’enamorats.

Tucci és un guia amable de les emocions i de les dels altres. Alterna alegrement passatges explicats de forma senzilla i anècdotes presentades com si es tractessin dels diàlegs d’un guió cinematogràfic; suggeriments que són lliçons sobre la composició d’un plat de pasta i mini tutorials sobre importants figures culinàries; entre receptes, menús i cronogrames; llenguatge salat i referències primmirades. A Taste hi ha antipasti, primi, secondi i dolci.

Tucci va créixer al comtat rural de Westchester, Nova York, on una vegada va trobar la seva àvia immigrant italiana escorxant un esquirol al porxo. Ampolles de salsa de tomàquet, cuites a foc lent sobre un foc obert i colades a través d’una coixinera, s’alineaven als prestatges del soterrani humit on el seu avi elaborava un vi rosso tèrbol. Per aquest motiu, potser, el nét té el costum d’apilar a les prestatgeries del seu rebost llaunes de San Marzano com si anés a esclatar la guerra d’un dia per l’altre. Es pregunta si el vi del seu avi era el millor i de seguida respon que no. Era el pitjor? Estava molt a prop, confessa. Però tampoc no importava, era el vi del seu avi, a qui tots adoraven i va acabar sent el millor líquid que va passar pels seus llavis.

Hi ha tendresa en el record, en aquestes memòries del sabor que expliquen els rituals d’una família italoamericana. Sobre la mare que mai va cuinar un mal menjar a l’estufa elèctrica de quatre cremadors que utilitzava a la seva infància ni, després, a les plaques de gas que les van reemplaçar. O sobre el timballo de pasta nadalenc, aquest poderós tambor farcit de ziti, salami, formatge, ous i mandonguilles, que també surt a la llum a Big night, la pel·lícula que va dirigir el 1996, en què dos germans lluiten per salvar un restaurant assetjat pels deutes. Atès que és oportú escriure-ho així, si hi hagués un Oscar de Hollywood a la gastronomia se l’hauria d’emportar Stanley Tucci.