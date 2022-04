Josep Pous i Pagès (Figueres, 1873 – Barcelona, 1973) assolí el primer terç del segle XX una gran projecció com a periodista, narrador i autor teatral alhora que amb un compromís cívic ben notable es congrià les simpaties republicanes i catalanistes del moment. Fill d’un metge d’Avinyonet de Puigventós, estudià medicina a Barcelona, on va residir fins l’exili del 1939, no acabà els estudis i encetà una fructífera carrera d’escriptor. Entrà al setmanari, després diari avançat El Poble Català, col·laborà a L’Avens i moltes altres publicacions vinculant-se amb l’Institut d’Estudis Catalans.

El periodisme i la literatura l’acompanyaren tota la seva vida. Un periodisme de lluita i compromís i un teatre i prosa amb vocació literària basat en l’observació del seu país i el gust per l’escriptura. Com a periodista tingué una actitud valenta i patí la Llei de Jurisdiccions, condemnat a presó publicant, també a la biblioteca d’El Poble Català les experiències carceràries a l’obra, en dos volums, De l’Ergàstula (1909). La seva novel·lística, amb obres impactants socialment com Quan se fa nosa (1903), sobre la vellesa, té en el teatre un dels puntals de la seva projecció. Malauradament com a periodista i cronista la seva obra, tot i l’interès polític i cultural, és avui poc coneguda, remarquem però la gran labor de M. Àngels Bosch que ha tingut cura de la seva biografia i ha editat obres com Per Catalunya (2020), que aplega els textos de guerra en el seu final i Revolta, com veurem. La seva mort, en tornar de l’exili, no pogué ser valorada per la premsa censurada però a Ressorgiment, a Buenos Aires, el mensual de l’escalenc Hipòlit Nadal i Mallol, Miquel Ferrer afirmava que fou un dels literats més fidels a la nostra llengua i que durant la guerra el seu comportament fou dels més dignes. Aplegà parlaments i escrits del període Al marge de la revolució i de la guerra (1937). A l’exili va aparèixer De la pau i el combat (Mèxic, 1948), volum d’articles i textos d’un dels escriptors més fecunds i compromesos. Diu al final d’aquesta obra en l’endreça al president Irla: «He de dir-vos també i això amb el més viu dolor (...) que continuen les baralles entre catalans de diversos sectors polítics, malgastant malaguanyadament el temps, enginy i diner, en malparlar públicament un dels altres, quan el més elemental seny patriòtic fa un deure avui d’oblidar tot el que pugui separar els demòcrates catalans, per no tenir present sinó allò que ha d’unir-vos en la lluita contra l’adversari comú, el franquisme.» Tornà a Barcelona el 1944 i morí el 1952. Rafael Tasis en la nota necrològica a La Nostra Revista elogia teatre, narrativa i «apostolat cívic», i fa una crida per la difusió de la seva obra.