Francesc Surroca, entre la lluita i la persecució

Als seus 87 anys, Àngel Surroca encara recorda com, quan en tenia sis, havia anat a la presó de Girona a veure el seu pare, Francesc Surroca (1903-1951), que havia estat condemnat a mort en un Consell de Guerra per les denúncies que s’havien formulat contra ell de manera anònima després de la Guerra civil i que va estar empresonat més de cinc anys (amb onze mesos al corredor de la mort). «El podíem anar a veure el dia de la Mercè i el dia de Reis, i encara recordo alguna manualitat que m’havia regalat», explicava divendres Àngel Surroca, l’endemà d’haver presentat en un acte al saló de descans del Teatre Municipal el llibre Francesc Surroca Puig. Combatent per la República, obra del mateix Àngel Surroca i de Ramon Balasch, que també n’és l’editor. El llibre va ser publicat l’any 2019, però problemes de salut de Surroca i les restriccions derivades de la pandèmia havien impedit fins ara que fos presentat a Girona, la ciutat natal de Francesc Surroca i on va desenvolupar bona part de la seva activitat pública, que el portaria entre d’altres a ser subdirector del Banc de Catalunya, secretari d’ERC i administrador de la Central Lletera Municipal.

En un pròleg intencionadament titulat «Més que una biografia», l’historiador Josep Clara, que també va intervenir en l’acte de dijous, escriu que «a part de centrar la figura política, el comportament polític i les activitats professionals de Francesc Surroca, aquesta obra concebuda, planificada i elaborada conjuntament per Àngel Surroca Surroca i Ramon Balasch documenta molt precisament, de manera propera i rigorosa, com a través d’una burocràcia armada i formal el règim franquista s’imposà a casa nostra per mitjà de la violència organitzada des de dalt i amb la participació dels de baix, ‘sense odi ni rancúnia’, com deien ells».

Àngel Surroca admet que «el llibre està escrit evidentment per honorar el meu pare i posar la seva figura en el lloc que li correspon a Girona d’una forma definitiva, amb la seva dignitat i l’honor que li correspon». En aquest sentit, afegeix que «va ser un defensor de la República perquè estimava profundament Catalunya, i va anar al front per defensar la llibertat. Podia haver marxat però va preferir quedar-se i lluitar. Tal com diu Josep Clara en el pròleg, va ser ‘un patriota abans que un aprofitat’».

Aquesta afirmació de l’historiador gironí connecta segons Àngel Surroca la figura del seu pare amb el present: «Potser és una indirecta relacionada amb el que està passant avui, quan es veu una manca d’honestedat política que ens fa molt mal i es troba a faltar més generositat , solidaritat i espiritualitat econòmica i social. El país té molts problemes que no es resolen i a més des del 2017 tornem a tenir represaliats per motius polítics». Quan se li demana si es pot comparar la situació d’aquests represaliats que diu amb el que va viure el seu pare precisa que «encara que aquesta època no té a veure amb aquella, ni intento comparar-les, la realitat és que avui hi ha més de tres mil represaliats, que la repressió continua existint i que a partir dels fets que es van produir l’octubre del 2017 hi ha hagut sentències i represàlies que fan una mica de mal i també a vegades de riure perquè es veu que no tenen cap mena de sentit».

En tot cas, Surroca assenyala que «no he escrit aquest llibre per explicar només la nostra història, perquè n’hi ha moltes altres de similars, o de pitjors. La meva intenció és posar llum a la foscor acumulada de tants anys de franquisme i postfranquisme, explicant la vida del meu pare».

Una vida intensa

Els mateixos autors del llibre resumeixen la intensa i atapeïda biografia de Francesc Surroca Puig: «Nascut al cor de Girona, al carrer de les Ballesteries 26, un 23 d’abril de 1903, orfe de pare als cinc anys i de mare als quinze, va estudiar als Maristes i eren companys de curs seus Manuel Bonmatí, Narcís de Carreras, Josep M. de Porcioles, entre d’altres. Dotat del cromosoma numèric va aconseguir per mèrits propis ser sotsdirector del Banc de Catalunya a Girona (1928-1931), i quan el Banc va fer fallida en una típica represàlia contra el nostre país el 1931, ell va liderar la defensa dels perjudicats i aquest fet el va decantar a ser el portaveu dels anhels més nobles de la ciutadania i a fer el pas a la política al costat de Pere Cerezo o Miquel Santaló i tants d’altres, fins a convertir-se en secretari d’ERC a Girona (1932-1938). Des de la seva posició va ser un dels artífexs de l’acord entre la Lliga i ERC per crear la Central Lletera Municipal de Girona, de la qual va ser administrador (1935-1936), un avenç important en la higienització alimentària. Incomprensiblement, el 20 de juliol de 1936, els ramaders de la Vall de Sant Daniel van destrossar a cops de mall la maquinària de la Central Lletera».

En aquell temps, Francesc Surroca, la seva dona, Carme Surroca, i els dos primers fills del matrimoni, Jordi i Àngel (el 1948 naixeria el tercer, Carles) ja vivien a Cervià de Ter, i va ser allà on els va enxampar l’esclat de la guerra, durant la qual «va ser membre de la Comissió de Banca i Borsa, Comitè de Finances, sotsdelegat del Departament d’Economia, president del Sindicat Agrari de Cervià de Ter com a emprenedor d’una Granja Avícola pionera (1935-1938) i tresorer i secretari de la Federació de Sindicats Agrícoles de Catalunya a Girona, entre d’altres. ‘Patriota abans que aprofitat’, com recorda Josep Clara Resplandis en el pròleg, el setembre de 1938, Surroca, de 35 anys, va deixar la dona i els dos fills de 8 i 3 anys i se’n va anar al front del Segre, on va caure presoner i va ser tancat al Camp de Concentració de la Magdalena. Allà s’inicia una persecució contra la seva persona amb una nota informativa anònima, que pretenia portar-lo davant l’escamot d’afusellament. Uns mesos després és traslladat de Santander a la presó de Girona, on és jutjat a partir de les denúncies de 10 conciutadans. El Consell de Guerra acaba en condemna a mort. Va passar onze terribles mesos al corredor de la mort o ‘nevera’ (febrer 1939), on escriurà clandestinament una obra de teatre, La felicitat entre reixes, mentre es desfermava la salvatge repressió franquista (més de 500 execucions amb Carles Rahola entre els primers). Finalment, el 13 de desembre de 1940 veu commutada la pena de mort». Només quedaven vius en aquell moment 13 dels 99 condemnats a mort que havien de ser executats aquell any.

Francesc Surroca encara s’estaria a la presó fins a finals del 1943, i a «a partir de 1941 és quan el seu fill Àngel de sis anys coneix el seu pare a la presó i viu amb aquest estigma la llarga postguerra». Però ni un cop complerta la condemna deixa de ser perseguit: «El 2 de novembre de 1944, una nova denúncia dels antics masovers feixistes l’obliga a fugir i viure clandestinament lluny de la família a Barcelona (...). El 1948 va aconseguir regularitzar la seva situació i va poder traslladar la família a Barcelona». Durant els tres anys següents, la família Surroca va poder fer vida més o menys normal, i d’aquella època daten la major part de records que Àngel Surroca conserva del seu pare, que finalment es va treure la vida a Monistrol de Montserrat el juny de 1951. Com apunta Josep Clara, «refer la vida, tot seguit, i en la llibertat condicional, a Cervià de Ter i a Barcelona, no li va ser gens fàcil, i així s’explica el seu decés el 1951 a Monistrol de Montserrat». Abans de suïcidar-se, Francesc Surroca va escriure una carta des de Montserrat al seu fill Àngel, que li va entregar un company de presó tres mesos després.

A més de desenvolupar de manera molt àmplia aquesta biografia de Francesc Surroca, el llibre presentat aquesta setmana a Girona inclou l’edició íntegra en facsímil del seu expedient penal, i també l’obra de teatre que va escriure a la presó, a més de reproduccions de nombroses fotografies, dibuixos i documents.

El periple personal de Francesc Surroca va condicionar el d’Àngel Surroca i de tota la família en general, com admetia l’autor del llibre aquesta setmana: «Amb el meu pare només hi vaig conviure de veritat quan va sortit de la presó, menys d’un any, i després a Barcelona, quan jo tenia entre 13 i 16 anys, fins que va posar fi a la seva vida, cansat i amargat. Encara que va intentar refer la seva vida, l’estada a la presó l’havia deixat molt mancat físicament i al final suposo que es va cansar de viure amb aquesta mancança tan notable».

El cop dur del suïcidi

El suïcidi del pare va ser per a Àngel Surroca «un cop molt dur», agreujat pel fet que va haver d’assumir el paper de cap de família: «Jo tenia un germà cinc anys més gran, i un altre de petit, que només tenia tres anys. El gran havia hagut de marxar a fer el servei militar, i jo, que estava estudiant, em vaig quedar de cap de família amb la mare i el meu germà de tres anys. Vaig haver de deixar els estudis i em vaig posar a treballar al Banc Central, i quan en sortia encara portava la comptabilitat d’unes empreses».

Per si no n’hi hagués prou, tres mesos després de la mort del seu pare, Àngel Surroca va rebre aquella carta escrita per Francesc Surroca abans de suïcidar-se i que havia deixat a una persona de confiança amb l’encàrrec que fos lliurada precisament a Àngel Surroca i precisament tres mesos després de la seva mort. «Estimat Àngel, desitjaria que tots els maldecaps haguessin passat al llegir aquestes ratlles, pels quals us en demano perdó en aquests moments tan difícils per a mi». Aquestes eren les primeres ratlles d’aquella missiva en la qual Francesc Surroca demana diverses vegades disculpes per allò que estava a punt de fer, en donava alguna (poques) explicacions i proporcionava informació pràctica sobre els llocs de la casa on guardava certes quantitats de diners.

Però sobretot la carta era per encoratjar-los en aquesta nova etapa que s’obria en les seves vides: «Us desitjo molta sort i encara que el present el pugueu veure negre, crec que ho podreu superar tot, perquè teniu condicions per sortir-vos-en. Tindreu que treballar més i sento en l’ànima no haver pogut ajudar-vos més. (...) Perdó per no haver estat és útil».

Àngel Surroca no va ensenyar mai aquella carta ni a la seva mare ni al seu germà gran: «Vaig pensar que si ensenyava la carta faria mal al meu germà i a la meva mare. Aquella decisió la vaig prendre només de rebre la carta i s’hi m’hi tornés a trobar crec que faria el mateix». Sí que la va ensenyar uns anys més tard al seu germà petit: «Tenia inquietuds per saber què havia passat».

Una decisió valenta

El suïcidi del pare li va canviar la vida a Àngel Surroca, que malgrat això no li fa cap retret: «La decisió que va prendre va ser molt valenta, s’ha de ser molt valent per treure’s la vida. El que el pare buscava, al cap i a la fi, era la llibertat, cansat de patir. Jo vaig assumir-ho». Aquest assumir-ho va implicar exercir el rol de cap de família i fins i tot de pare per al seu germà petit, a qui va donar estudis universitaris.

També destaca Àngel Surroca el paper de la seva mare, «que venia de tenir una vida còmoda a Barcelona i es va trobar amb tot i això, i va saber donar suport al pare, i després tirar endavant els seus tres fills, defensant-nos amb ungles i dents....»

Segons Àngel Surroca, el paper del seu pare en el món de la banca i en el de la política van estretament lligats: «Una cosa va ser conseqüència de l’altra. Ell no s’havia ficat en política fins que el Banc de Catalunya va fer fallida per culpa del Govern de Madrid i ell es va posar a defensar els drets dels creditors del banc. Això el va portar a la política i imagino també que li va generar algunes de les enemistats dels que després van intentar liquidar-lo».

Francesc Surroca recorda que el seu pare parlava de tot el que li havia tocat viure: «N’explicava alguna cosa, però no gaire». I també recorda haver passat amb ell a la presó alguna Diada de Reis: «Als fills dels presoners ens deixaven entrar-hi per la festa de la Mercè i per Reis. Recordo que algun any ens havia fet manualment algun regal...». Té més records de l’època que van compartir a Barcelona, quan Àngel Surroca ja era un adolescent: «Els tres anys que vam conviure a Barcelona vaig gaudir molt amb ell perquè els caps de setmana, com que no teníem massa possibilitats de fer altres coses, ell m’ensenyava a dibuixar i a pintar. A mi m’agradava molt, dibuixar i pintar, i volia seguir pintant, i fins i tot vaig intentar anar a aprendre dibuix al Cercle Artístic, però es deia que hi havia senyores nues de model, i la meva mare m’ho va prohibir. I en aquella època els fills feien cas als pares».