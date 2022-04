Una gran novel·la i un crit de llibertat

Narrativa de ficció d’un molt alt nivell pels valors literaris, l’originalitat en l’elaboració, riquesa de lèxic i si bé hom la pot considerar menor davant altres aportacions de Pous, considerada com a exposició del caràcter, paisatge i personalitat de l’Empordà i la seva gent esdevé un dels millors exemples, dignes de figurar en qualsevol antologia literària de les contrades gironines. Narra la simple història d’un mistaire a qui priven de vendre llumins al detall i l’home es rebel·la contra la norma injusta i lluita pel que creu just.

Revolta és un cant a la llibertat i un petit monument literari alhora que un cant a l’Empordà. A Víctor Català li va plaure molt i va escriure a l’autor uns mots ben cordials: «M’ha agradat com arquitectura, com pintura i com harmonia; m’ha agradat per la disposició i desenrotllament de l’acció, per la riquesa del llenguatge, per la veritat amb què està reproduït l’ambient i creats els caràcters. […] En la seva novel·la no hi ha aqueixa còmoda fulla de parra que amaga totes les febleses; i novel·la sens amor, que se sostingui, que interessi i que venci el llegidor, té un mèrit extraordinari. Vulgui per bé acceptar, senyor Pous, la meva enhorabona, la més tardana i modesta potser de les que haurà rebudes, però una, de segur, de les més plenes de sinceritat i admiració.»

Va tenir èxit, traduïda a l’alemany amb el títol Gori, el rebel a cura del professor E. Vogel, que també va traduir altres obres catalanes com Solitud, Les multituds, Josafat... L’edició inicial és del 1906 a la prestigiosa Biblioteca de El Poble Català, el diari on Pous i Pagès treballava i del quals hi ha un molt interessant conjunt d’articles i editorials, de tan bella enquadernació i elegant factura editorial impresa per Fidel Giro, la del 1980 a Pleniluni d’Alella i amb sentit pròleg de Carles Riba i la darrera d’Adesiara de Martorell amb una acurada presentació de M. Àngels Bosch.

Carles Riba, amic del figuerenc, no s’està en elogis sobre la rica personalitat de l’escriptor. Elogia l’actitud combativa «conscient que es mots comporten idees que cal defensar i guardar» i qualifica la gran novel·la La vida i la mort d’en Jordi Fraginals (1912) com a bella fita en la novel·lística catalana. Igualment Manuel de Montoliu, des la secció literària del diari d’ambdós, en fa l’elogi.

Amb els intel·lectuals la premsa popular també elogia Pous, a tall d’exemple una de les moltes crítiques del moment. Al setmanari L’Avi el gener de 1907 es valora l’actitud de periodista independent i com la seva secció «Tot passant» que les seves «valentas diatribas en las que un dia s’encara ab els sofistificadors d’aliments y els retreu las sevas raterías y un altre posa de relleu els timos que en certs Jocs Florals se cometen ab els poetas premiats».

M. A. Bosch, a la introducció de l’edició del 1980, la caracteritza com un manifest ètic contra l’abús de poder.