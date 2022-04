Juan Jiménez és un treballador incansable. Sempre ho va ser. D’orígens humils i criat en una família amb set germans, sap de molt jovenet el que és passar penúries. Aviat va comprendre que en la vida calia treballar intensament per tirar endavant.

Amb 15 anys va haver de deixar l’escola i es va posar a treballar de paleta a Llorca. Era ajudant d’un tal Alfonso López Bermejo, que un dia va decidir anar-se’n a viure a Lió. «Porta’m amb tu a França, Alfonso», li va dir Juan que, malgrat la seva joventut, era resolt i no s’acovardia. Alfonso hi va accedir, va signar el seu passaport i Juan va complir la seva voluntat de marxar a França. Allà va aconseguir ocupació en una fàbrica anomenada Jambon Cru de Lyon (Pernil Cru de Lió).

Cinc anys després, ja amb 20 primaveres, va tornar a Llorca uns dies per visitar els seus pares. El destí va voler que conegués aquells dies a Paquita, la dona de la seva vida. Es va enamorar i va tenir clar que havia de dir adeu a Lió, on ja havia fet plans per construir un engreixador, i tornar a la seva terra.

De tornada a Espanya, el primer que va fer va ser comprar una petita màquina recol·lectora i es va posar a segar al mateix temps que va iniciar la seva activitat com a ramader amb una petita ventrada de garrins. Al principi, les coses no van ser fàcils: «Per guanyar-li 20 duros a un porc calia tenir molta sort».

Juan Jiménez ha fet del sacrifici per la feina la seva filosofia de vida. Es va acostumar a matinar quan va arribar a França perquè entrava a treballar rapidíssim a la fàbrica i ja no ho ha deixat.

Amb la puntualitat d’un rellotge suís, s’aixeca tots els dies a les 4.30 hores, quan encara no ha sortit el sol, i es prepara per anar-se’n a caminar. A les 5 del matí ja és al carrer, al costat d’un grup d’amics, amb els quals recorre a peu, diàriament, vuit quilòmetres. Després esmorzen junts.

Així comença la seva jornada Juan Jiménez, un home senzill, afable i molt respectat a Llorca i voltants.