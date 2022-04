Admirador del seu oncle-avi Marcelo, que va estar al capdavant de l’empresa més de 40 anys i va ser tota una institució a la D.O. Rioja, Santiago Frías va trobar per a la configuració de la seva personalitat diversos referents a la família. Del seu pare va aprendre el valor de la constància i el treball; de la seva mare, «que un somriure i un ‘si us plau’ poden obrir gairebé totes les portes».

A Santiago no li parlen a l’empresa amb reverències. Es nota en la manera com es dirigeixen a ell els empleats, amb respecte però amb complicitat i proximitat. No és un president distant. Es veu a si mateix com una persona optimista i sociable. «No puc estar hores sol davant de l’ordinador. Necessito estar i parlar amb la gent». En el seu temps lliure, surt a córrer, va a esquiar i dedica hores a la lectura. Li agrada especialment la novel·la històrica. Ara està llegint llibres sobre la guerra civil i la Segona Guerra Mundial. Gaudeix amb la família i els amics entorn d’una taula amb un bon menjar i un bon vi. De Bodegas Riojanas, per descomptat.