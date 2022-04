Stéphan Lévy-Kuentz, poeta, novel·lista, crític d’art i assagista, ha escrit un petit llibre fascinant, Metafísica del aperitivo (Periférica, març de 2022), en el qual a través d’un monòleg esprem la lleugeresa de l’oci convertint-lo en pensament lúcid xop en alcohol. El narrador és un home sol que s’asseu a la terrassa d’un bar parisenc, com alguna vegada hem fet qualsevol de nosaltres solitaris a les ciutats, per observar el que passa al seu voltant i refugiar-se en agudes elucubracions deixant volar la imaginació, «aquest vapor invisible que cobra forma al crani per inflar-se fins a l’infinit». No només són aquests instants de plaer del present que va retratar Philippe Delerm a El primer glop de cervesa o, posteriorment, a Las turbias aguas del mojito, en Lévy-Kuentz hi ha a més una immersió en el passat que equival a l’oliva punxada a l’escuradents que se submergeix en un dry martini formant un remolí al líquid si es remou.

El dry martini, sec i fred com un esclat àrtic, és la llegenda de la cocteleria. El còctel sobre el qual més s’ha escrit, parlat o fabulat de tots els que hi ha. Ningú de la firma Martini estaria disposat a posar-ho en dubte i efectivament el nom del combinat s’ha relacionat amb la marca italiana, però també n’hi ha d’altres versions no menys fiables. La més fiable de totes és que el còctel el va inventar a la primera dècada del segle XX un bàrman anomenat Martini, de l’hotel Knickerbocker, de Nova York, per a un dels seus parroquians més il·lustres, John D. Rockefeller. Ernest Hemingway i Scott Fitzgerald, dos colossos d’una mateixa generació, van ser devots d’aquesta ginebra seca semicombinada.

El solitari de la terrassa de Lévy-Kuentz els porta a la memòria recorrent el bulevard de Montparnasse agafats del braç, fa un segle, borratxos perduts creuant-se elogis a crits per discutir quin dels dos era el millor escriptor del món. Si ho haguessin fet sobre la voracitat alcohòlica haurien empatat ja que tant l’un com l’altre es bevien fins l’aigua dels gerros. Martinis secs; daiquiris, en el cas d’Hem, i manhattans. El manhattan es compon de dues o tres mesures, en la variació hi ha el gust, preferiblement de rye whiskey, mínim un 51 per cent de sègol, o de bourbon -hi ha qui recolza aquesta última opció- amb una de vermut vermell italià dolç. Si es vol el glop més sec, el millor és triar vermut francès, Noilly Prat. Al manhattan se li afegeixen tres gotes de bitter, angostura, per donar-li empenta. Es barreja al mateix got o copa amb el gel, sense que calgui agitar-lo. El manhattan interpreta millor que altres el melting pot novaiorquès després l’arribada dels italians.

El tercer dels grans còctels aperitiu elaborats amb vermut és el negroni. Fosco Scarselli, barman de Florència, va barrejar un dia un terç de ginebra, un altre de vermut vermell i un més de campari. Els va afegir gel, un cop d’aigua mineral amb gas i una rodanxa de taronja. Quan encara estava en projecte la tercera dècada del segle passat, va inventar un dels glops més equilibrats i refrescants a honor d’un comte toscà del mateix nom, aficionat a les emocions fortes. S’explica que Negroni es va cansar del rajolí de ginebra habitual i Scarselli, que l’atenia al vell Cafè Casoni, actualment Giacosa, de la Via della Spada, va doblar la dosi d’alcohol. Posteriorment es va popularitzar, entrats ja els anys trenta, una variant del negroni menys etílica que incorporava, en comptes de ginebra, soda i molt gel. Els camises negres de Mussolini van elogiar la barreja per considerar-la altament representativa d’Itàlia: vermut torinès i campari de Milà. El que no imaginaven és que el còctel acabaria anomenant-se «l’Americà», en homenatge a Primo Carnera, que el 1933 va aconseguir el títol dels pesos pesants al Madison Square Garden Bowl, de Long Island, en vèncer per KO a Jack Sharkey.

El negroni s’ha de preparar al mateix got, baix i ample, igual que el que s’utilitza per a l’old fashioned. És fonamental que els cubs de gel, dos com a màxim, siguin sòlids per evitar que es fonguin abans de temps i embrutin la beguda. A aquest combinat no se l’ha de privar de l’habitual rodanxa de taronja a la vora del got.

Però hi ha un alcohol aperitiu solitari de la tarda que supera qualsevol altre i que, alhora, convida ja només des del seu nom a recórrer el temps passat, el que va ser i també el que va poder ser però mai no va existir. En la seva grata companyia se sol assolir aquest punt que els grans bevedors sempre deixen passar de pressa i que els bevedors reflexius atrapen i aturen per recrear-s’hi. Porta whisky americà i és un dels clàssics de la cocteleria universal. Es diu old fashioned i la seva elaboració s’exposa a poques variants. A mi m’agrada utilitzar el bitter d’angostura. Al mateix got on se servirà s’aboquen dues cullerades de sucre diluïdes en aigua i unes gotes de bitter. A continuació s’hi aboca el whisky i es bat. Finalment, s’hi afegeixen cubs de gel triturats i es barreja. S’acaba afegint més whisky fins a completar el got i s’agita fins al moment de beure’l.

El punt de què parlava, amb retorn o sense, amb old fashioned o qualsevol altra beguda alcohòlica, el descriu meravellosament Lévy-Kuentz: «La sang puja a poc a poc al cap i no trigues a redreçar-te. Les noves imatges, transportades per aquestes centèsimes de segon que crivellen la teva mandra a tota velocitat, es fan de pregar. La història de cada un és la filmoteca apagada, un món intermedi poblat de fantasmes que potser vénen a aclarir el present. Intentes visionar les millors seqüències amb l’esperança de tornar a veure aquelles en les quals tu ets el protagonista i que això t’infongui valor. El record roman inoxidable fins que el cervell s’oxida. Aleshores, en resposta al silenci, toca brindar amb els amics morts». Amén.