Medalla Gran Or al Concurs de Vins, Espumosos i Vermuts de Catalunya, Girovi 2022. És el vi espumós més ben puntuat de tots els que s’han presentat al Concurs. Es troba en el grup de vins espumosos de qualitat agrupats per la denominació «Corpinnat», que aplega diverses caves tradicionals i de gran prestigi en el món dels vins espumosos catalans. D’un brillant color groc pàl·lid amb reflexos d’or blanc. Aroma afruitada que recorda la fruita d’os amb notes cítriques. Recorda els fruits secs, el fonoll i el llorer. En boca té una entrada suau, amable i elegant. Carbònic molt ben integrat, amb fina bombolla i un darreregust llarg i refrescant. Elaborat amb les varietats típiques penedesenques Xarel·lo (60%), Macabeu (30%) i Parellada (10%), d’agricultura ecològica i biodinàmica. Tractament de la vinya amb recursos absolutament naturals preservant l’equilibri de l’entorn. A través de la biodinàmica, (un pas mes enllà de l’ecologia) busquen elevar els nivells de biodiversitat aplicant infusions i decoccions de plantes per evitar plagues i utilitzant adobs d’origen animal. Verema manual amb taula de selecció dels raïms. La segona fermentació és en rima dintre l’ampolla, durant 40 mesos, amb contacte amb el seu propi solatge, que li confereix estructura i suavitat. És un espumós molt adequat per a l’aperitiu una mica fred, però molt versàtil amb plats de peix i marisc.

El celler elaborador: Gramona, situat a Sant Sadurní d’Anoia, és un celler històric. Són la cinquena generació d’una família de tradició vitivinícola amb la humilitat que l’experiència els proporciona. A part de La Cuvée amb Medalla Gran Or, han obtingut Medalla d’Or amb el seu espumós Corpinnat Imperial Brut 2016 i Medalla Gran Or amb el seu vi Gessamí 2021 i Medalla de Plata amb el seu vi rosat Mart 2021. Any: 2017 D.O.: Corpinnat Raïm: Xarel·lo, Macabeu i Parellada Graduació: 12º Preu aproximat: 14 €