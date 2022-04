Ana és a punt de viatjar a Viena. Ho farà després de dos anys sense viatges internacionals. El 2020 en va haver de cancel·lar un als Estats Units. L’estiu passat, i amb la cinquena onada de la covid amenaçant, va optar per quedar-se a Espanya, gairebé sempre a la seva pròpia província, Astúries. També l’Àlex, que feia temps que havia de moure plans segons la situació epidemiològica, no va dubtar a reservar vols i cotxe per anar a Romania aquest mes d’abril. «Necessitava sortir ja de Catalunya», assegura.

Després d’aquests dos anys de pandèmia, les dades mostren que hi havia un cert mono per viatjar. Un sentiment que en països anglosaxons s’ha encunyat com a revenge travel (venjança viatgera). «Si bé el terme pot sonar tonto, es refereix a la idea que hi haurà un gran augment en els viatges a mesura que es tornen més segurs i les coses s’obren novament», assegurava Eric Jones, cofundador de The Vacationer al Huffington Post.

«No ho havia sentit mai, però és cert: tothom està boig per viatjar», confirma Ascen Aynat, cofundadora de Capture The Atlas, una web amb guies de viatge on els usuaris poden buscar allotjament, lloguer de cotxe o assegurances.

«La gent viatja més aquest any per diversos motius: la seguretat que no hi haurà tancaments de fronteres; la tranquil·litat que hi ha altes probabilitats que si t’infectes de covid sigui de forma lleu; i la facilitat de les restriccions de la majoria de països si estàs vacunat o et fas una prova», assegura Aynat. Tot i que ella també creu que la gent està amb l’actitud de «aprofitem mentre es pugui», en al·lusió a l’arribada d’una altra onada o a la intensificació de les conseqüències de la guerra d’Ucraïna.

Les dades avalen

«Afortunadament s’està rebaixant la psicosi. Hi ha països als quals s’hi pot viatjar amb normalitat i, de fet, s’estan demanant més. Si comparem amb l’any passat, hi ha ciutats on les previsions han pujat considerablement», afirma, per la seva part, José Luis Méndez, president de la Unió d’Agències de Viatge de Madrid.

Aquesta entitat forma part de l’Observatori Nacional de Turisme Emissor, Observatur, que ha vist que la «tendència del client i dels passatgers és viatjar cada vegada més». «Si ara la gent no ho fa és per por, malaltia o causes econòmiques. Però les ganes de viatjar no només hi són, sinó que han crescut. Ho veiem en tots els qüestionaris i mostrejos que fem».

La psicòloga Elena Dapra explica que, durant la pandèmia, la població va patir un procés d’habituació. No ens va quedar cap altre remei que viure amb un nivell d’incertesa enorme. Ara no és que hàgim après a viure amb ella, sinó que ja estem a una altra escala.

«La qüestió és que hem estat tan continguts a tants nivells que molta gent necessita relaxar-se i descansar d’aquesta incertesa i de la por. No volen parlar de la pandèmia», assenyala. En aquest sentit, l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave) avançava el 30 de març que les reserves per a la Setmana Santa han augmentat entre el 40 i el 50% sobre el 2021. I això malgrat el context bèl·lic i de la pujada de preus dels carburants.

Amb tot, els professionals del sector noten que es manté certa prudència a l’hora de fer les maletes: «La pandèmia està controlada en la majoria de països. Amb la invasió de Rússia a Ucraïna lògicament els països bàltics han patit un descens de les peticions. Grècia ha baixat una miqueta, part de Turquia... però la resta opera amb normalitat i les peticions han crescut més d’un 20-30% respecte a 2021», assegura Méndez.

És clar que, tot i que estigui més controlada, ens hem acostumat a viure amb la possibilitat que les coses no surtin com un vol. I això fa que es tramitin més assegurances «per si de cas». «S’estan contractant cada vegada més, fins i tot en vols. Hi ha hagut un increment d’un 60-70% respecte a abans de la pandèmia», explica Méndez, que assenyala que ara és «molt difícil vendre un viatge sense assegurança».

Fins i tot a Europa

IATI Seguros, especialistes en assegurances de viatge i vida, també ho han notat. «Durant l’últim trimestre del 2021 i, en especial, aquestes setmanes prèvies a Setmana Santa, hem anat recuperant nivells de facturació similars als últims mesos del 2019, malgrat que el volum de viatges era inferior als dos anys anteriors. A més, eren a destinacions més pròximes, cosa que ens confirmava la tendència de contractar una assegurança a Espanya [impensable abans de la pandèmia] i en qualsevol tipus de viatges», diu Alfonso Calzado, CEO d’IATI Seguros de viaje. «Crec que la tendència a viatjar amb assegurança ha vingut per quedar-se. Una vegada es comença, costa viatjar sense ella per la tranquil·litat que t’aporta», afegeix Calzado.

«Abans de la covid -prossegueix-, el 90% de les pòlisses emeses eren per a destinacions de fora d’Europa, entre les quals destacaven els EUA, el Japó o el Sud-est asiàtic, però ara els nostres clients contracten una assegurança de viatge per a qualsevol destí, fins i tot per a països tan pròxims com Itàlia, Grècia o el Marroc».

L’estiu, el pròxim repte

De cara a l’estiu, si bé les assegurances ja noten un fort creixement de les vendes, encara consideren que hi ha molta gent esperant a veure la regulació definitiva per confirmar que poden viatjar al seu destí preferit sense problema.

El president de la Unió d’Agències de Viatge de Madrid assenyala que, tot i que molta gent optava per reservar les seves vacances el més aviat possible per obtenir bonificacions en el preu, ara aguanta més. D’aquí a uns mesos es veurà si aquesta revenja viatgera encara no ha tocat sostre.