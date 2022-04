Setmana Santa de tradicions

Parlar de la Setmana Santa a les contrades gironines és rememorar un any més costums, tradicions i devocions, d’antic seguides per propis i visitants, que aporten a la ciutat de Girona i a altres localitats de la demarcació un atractiu més a la seva àmplia oferta turística, monumental i cultural en general. Amb la recuperació de les processons i les desfilades, així com altres actes multitudinaris, la gran festa catòlica a Girona recupera el seu pols habitual i que tant la ve distingint al llarg d’una vasta història, sempre amb alguna novetat més com ha estat enguany, amb la impressió del cartell dels Manaies, il·lustrat amb una dona que hi participa amb vestimenta i casc, tal com un membre més de la Confraria de Jesús crucificat (vulgo Manaies), una de les més populars i visionades d’entre l’elenc general de la vintena de formacions que composen la processó del Sant Enterrament, entre confraries, arxiconfraries, manípul de manaies, orquestra i banda de música, guàrdia del Sant Sepulcre, cavallers d’escorta, i la Junta de Confraries, amb un representant de cadascuna d’elles.

Ens estem referint en representació de tota la província, als actes que se celebren a Girona ciutat, mentre que en poblacions importants com Sant Hilari Sacalm, Verges, Banyoles, Figueres, Lloret, Olot, Blanes, Besalú o Salt, entre d’altres, la passió i les desfilades dels armats en alguns casos tenen lloc igualment amb la màxima solemnitat i devoció, seguides per molta gent any rere any. En el vessant concret del col·leccionisme, durant les dècades dels 60, 70 i 80 s’editarien uns magnífics sobres filatèlics commemoratius, sempre comptant amb un matasegell especial, sota el patrocini del capítol catedralici i l’organització de la Societat Filatèlica Gironina. Un gran record en aquest punt envers qui fou durant molts anys degà de la catedral i directiu de l’entitat dels col·leccionistes, Josep Maria Taberner, feliç promotor de tantes emissions del nostre correu postal. A banda, el repertori de cartells, opuscles i altres recordatoris resulta de molt interès. Dites edicions de sobres dedicats a la Setmana Santa gironina mostraven al seu revers i a tall d’una fitxa informativa molt interessant per a la gent, l’oportuna repassada històrica i les diferents vicissituds que aquestes formacions havien viscut. En representació de la bonica i exhaustiva col·lecció d’aquests sobres, reproduïm els corresponents a les edicions dels anys 1976 i 1980, dedicats als Manaies i al Sant Sepulcre.