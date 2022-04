Un autobús amb un cartell que anuncia «Gratia Divina Party»; una caixa de cartró plena de corones d’espines que esperen ser venudes com a «souvenirs»; persones resant amb la màxima devoció mentre d’altres, al costat, es fan «selfies»; cartells que prohibeixen simultàniament l’accés de gossos, l’ús de banyador, el consum de tabac i d’aliments i l’entrada d’armes; pilons de crucifixos en un taulell; cues per accedir al recinte on la tradició assegura que hi ha el Sant Sepulcre; el mur altíssim que separa a Betlem els territoris ocupats per Israel de la zona sota control palestí; botigues que ofereixen muntanyes d’espècies de colors inversemblants; creients agenollats a la Via Dolorosa, el camí que va seguir Jesús portant la creu fins al Calvari; adults essent batejats per immersió al riu Jordà; temples de diverses religions; cementiris; pedres venerables; barbes poblades i tirabuixons als cabells; túniques i pergamins... Són algunes imatges que es poden trobar a les pàgines (un total de 238) del llibre Retrat de Jerusalem. Viatjar a Terra Santa (Úrsula Llibres), un recull de fotografies que Jordi Puig va fer durant un periple per aquell territori, el mes de desembre del 2019, formant part d’un grup de viatgers de diferents indrets de les comarques gironines.

Nascut a Cerdanyola el 1963, Jordi Puig, amb una llarga trajectòria com a escriptor i editor, porta molts anys instal·lat a l’Alt Empordà i té l’estudi a Lladó des del 1990. És autor de diversos llibres de fotografies, però fins ara sempre havien estat dedicats a indrets propers. I de fet quan se’n va anar de viatge a Terra Santa tampoc no era conscient que n’acabaria fent un llibre. I és que el viatge, segons explica el mateix Puig, neix «d’una proposta de Pere Codina, que cada any organitza una excursió a Terra Santa amb persones de les comarques gironines». «Jo no m’havia plantejat mai fer un viatge així -admet el fotògraf-, però després de pensar-m’ho una mica, perquè no tenia clar què en podia sortir, vaig decidir acceptar». I el que s’hi va trobar va suposar «una sorpresa»: «És un viatge molt interessant perquè realment veus l’escenari on passen totes aquelles coses que t’han explicat tantes vegades, i també on passen totes aquelles històries que has escoltat sobre jueus i àrabs. Totes les religions i totes les cultures conflueixen a Terra Santa, que és important per a totes les religions i per a totes les cultures, encara que cada vegada té més importància com a relat històric i menys com a relat religiós». I això que, segons la seva opinió, les conviccions religioses són al darrere de bona part dels viatgers que visiten Terra Santa: «Els creients de cada religió hi van, i ho fan per motius molt variats. De fet, estic convençut que el tant per cent que hi va només per fer turisme és reduït; en un percentatge molt elevat hi ha qüestions religioses implicades, però és que, a més, com a espai de coneixement es impressionant».

Jordi Puig explica que «com a fotògraf, el fet d’anar camuflat dins d’un grup de viatgers procedents de les comarques gironines segurament em va permetre fer un tipus de fotografia, i accedir a segons quins indrets i fotografiar-los, que d’una altra manera, si m’hagués acreditat com a fotògraf, m’hauria resulta molt més difícil».

Una de les coses que més li van cridar l’atenció és que «a diferència del què passa aquí, on tots aquests espais religiosos estan com museïtzats, has de demanar per usar-los, tot està molt ben arreglat i molt ben endreçat, allà en canvi hi ha més autenticitat, aquells espais no estan en tan bon estat de conservació però s’utilitzen per a la seva funció original, és a dir, que la gent hi va a pregar, no a mirar». En aquest sentit, afegeix que «els llocs de culte de Terra Santa són com devien ser les esglésies d’aquí als anys 40. No s’anava a mirar l’església, com ara es va a mirar capitells romànics, sinó que s’hi anava a pregar, i per pregar tant era si la bombeta estava més ben posada o penjava d’un cable». El mateix passa, afegeix, «en indrets com el Mur de les Lamentacions, o l’Esplanada de les Mesquites; no són llocs per fer bonic, sinó bàsicament utilitaris, i això, per a la nostra visió, suposa un viatge en el temps, perquè no hi ha cap intervenció moderna».

Tots els llocs que va visitar formen part de la iconografia cristiana més emblemàtica, sobretot en aquest temps de Setmana Santa: el Sant Sepulcre, la Via Dolorosa, el Calvari, el cenacle del Sant Sopar, l’hort de Getsemaní... Però també van anar a Betlem, a Natzaret, a Galilea, al riu Jordà, i a llocs sagrats per a altres religions, com el Mur de les Lamentacions o la Cúpula de la Roca.

De tot plegat, el que més el va impressionar va ser el Sant Sepulcre, però per un motiu molt allunyat del que hi porta milers i milers de peregrins: «És un lloc molt potent, però no tant pel fet de la tomba en si, sinó per l’entorn i pels conflictes que s’hi viuen entre diferents faccions cristianes, que es barallen perquè ningú no es quedi amb la tomba. Tant és així que les claus les tenen uns àrabs, perquè tot estigui controlat». En els acurats peus de foto que incorpora el llibre, obra de Pere Codina i Joan Colomer, es precisa sobre aquest fet que «des de l’any 637, dues famílies musulmanes són les encarregades de la imponent porta de la basílica. La família Al Husseini vetlla l’única clau, i la família Nuseibeh es fa càrrec d’obrir i tancar les fulles».

Aquests peus de foto no són els únics textos que hi ha a Retrat de Jerusalem. Viatjar a Terra Santa, encara que Jordi Puig no hi posa per escrit cap d’aquestes reflexions que feia en conversa amb Diari de Girona. Però sí que va demanar una introducció al periodista Plàcid García-Planas, bon coneixedor de la zona, que en el text «Jerusalem no és un tuit» relata algunes experiències personals a Terra Santa: «Viatjar a Terra Santa és adonar-se’n que els miracles existeixen. Que hi ha sentiments insospitats que uneixen íntimament israelians i palestins. És parlar un migdia amb una suïcida palestina admiradora del Reial Madrid i barrejar-se a la nit amb els seguidors culers israelians en una final de la Lliga de Campions entre el Barça i el Manchester United. (...) Viatjar a Terra Santa és veure la ciutat de Betlem amb un dels índexs de conversió de cristians a l’islam més alts del món (...) és veure com els barris jueus de Jerusalem estan cada cop més nets; els barris musulmans, cada cop més bruts; i els barris cristians, cada cop més oblidats. És constatar que només una pandèmia bíblica esborra la creu d’avui: el mercantilisme espiritual que satura les pedres de Jerusalem».

Tots aquestes contrastos els van veure Jordi Puig i els gironins que viatjaven amb ell, i que anaven trobant tot sovint controls policials i militars israelians, i en segons quines zones murs que separen els territoris ocupats pels israelians de les zones palestines... «No arribes a passar por, però el que sí que et queda clar és que els àrabs estan sotmesos», apunta el fotògraf.

Només al final de llibre, en l’epíleg, escriu Jordi Puig quatre apunts sobre la seva experiència en aquell viatge: «Viatjar a Terra Santa demana anar-hi amb els ulls ben oberts. La Història és majestuosa, aclaparadora, tràgica. La convivència -les històries petites- hauria de ser enriquidora, malgrat tot. Però no és com voldríem que fos. Aquest és un viatge que et porta a llocs i a un paisatge que són el resultat desendreçat de capes i capes de cultures, vides, conflictes, passions, esperances i de maneres diverses d’entendre el món i la divinitat; i que són també una inesgotable font de pessics visuals, o de petits i grans cops de puny que t’interpel·len com a viatger i com a persona que, vulguis o no, ets fruit d’aquesta mil·lenària tradició».