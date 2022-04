Al llegidor (fragment): «Jo, com a tocat que sóc de les mentades devocions i per això més desitjós de fer art que mercaderia -fins allà on el meu seny i les forces arriben- havia somiat en donar-te amb la meva primera obreta d’algunes proporcions, l’obra seriosament planejada, meditada i remeditada abans d’escriure-la, escrita després amb catxassa i mirament, deixada reposar més tard per a donar lloc d’aquietar-se el bulliment de les impressions i depressions momentànies i més tard encara repassada, llimada i brunyida a sangs fredes per una i altra volta fins a deixar-la neta i purificada de tots aquells defectes enlletgidors que està en la mà i en la paciència de l’autor corregir. És a dir, llegidor meu; jo somniava amb donar-te l’obra primmirada i endreçadeta en què un hi posa tot el que sap i pot i que no és altre que l’obra amb què somnia tot aquell que fa una obra pel sol i propi gust de fer-la».

- En la Creu (cap. XIV fragment): «Totes les serenors de sa alegria s’havien fos amb les nuvolades de la preocupació que els invadí.

El pastor, poc després d’escorxat el llebrot, guarní un fogó en un cloterall de roques, hi posà unes graelles fetes amb brocs retorts d’un server solitari que hi havia allà prop, i en les graelles hi espaterrà el cadavre, obert per la meitat a tall de llibre ben refregat de dins i fores amb un gra d’all i quatre gotes d’oli. Amb aquell adob i el de sa mateixa sang a mig escórrer, el llebrot es rostí i ells, capbaixos i remugant cada u sos pensaments, se’l menjaren a cremadent i amb gana, mes sense pler; i aquell esmorzar que segons el pastor havia de tenir més gustos que una pubilla casadora, i que els hauria tinguts en realitat sense l’amargantor de l’estrany desdejuni, no fou altra cosa que la trista satisfacció d’una necessitat animal.

De tant en tant, i mentre menjaven, la Mila, presa de recels, aixecava vivament el cap com per sorprendre de nou l’espieta al cim del tallat de l’Orgue, fins que el pastor li digué:

- Vos escarrasseu pas, dona de Déu; tingueu pas por que hi torni per avui a vora nostre. Anc que seguissin els civils tota la muntanya n’atraparien pas ferum, de la mala besti. .. Ell sotgi i fa de les seues mentris és pas vist, mes un cop se’l descobri, com si se’l dragués la terra... Mireu com ha pas tornat a l’ermita després de l’estamenya deis coniïs... Mes, ah! Això cal adobar-ho d’una vegada, i si és pas ell qui s’arrimi a nosatros, mancarà pas qui s’arrimi an ell...

La Mila aturà el tall camí de la boca, i digué amb tremolor en la veu:

- Pastor, per l’amor de Déu! Deixeu-lo estar, deixeu-lo estar, aqueix home... No li digueu res...

- Mengeu, mengeu, ermitana, i vos deu pas desori. -Això és cosa meua...

- Per l’amor de Déu, pastor, que deu tenir mala bava!... Mai m’havia fet por i ara comença a fer-me’n...

- Crenyeu pas per vós, mentris jo visca. Sé pas per què, mes és així; sempre li hai fet més basarda que la creu al dimoni, i ha pas mai gosat a mirar-me de cara amb els seus uis de brúfol... Amb els coniïs, amb l’ermita, amb tota cosa s’hi desvergonyirà perquè compti amb la dreta del vostre home, mes amb vós s’hi atrevirà pas, perquè sap pla bé que no l’hi perdonaria!

El pastor deixà anar aquelles paraules en el seguit de la preocupació, mes a la Mila li anaren de dret al cor. Commoguda, amb un nus a la gola, féu solament:

- Pastor..., pastor... -i dues llàgrimes grosses, clares, li rodolaren cara avall.

El pastor s’esparpellà amb vivesa, com un toca-son sorprès pel dia.

- Com és això, ermitana! Vuiu pas que vos encaganyeu amb aquestes dèries si voleu pas renyir amb mi! -Se posà a riure, esforçant-s’hi-. Feu tanmateix massa cabal de les paraules, vós, i això vingui pas a tomb... De vegades un hom xerra, xerra, sense pensar que sèu dones, i després... Vaja, jaquim-ho estar ací i se’n parli pas més sentiu? Desarem les tovaies i tornarem amunt si vos plau, si no perillaria que ens hi vinguessin a cercar amb un fanal! -I llençant els ossos i desfent el fogó d’un cop de peu, ficà al sarró els tòtils que havia tret per a l’esmorzar, i en un girant d’ulls estigué a punt de marxa.

- M’estima! M’estima! -exclama resoltament la dona per a ella mateixa... No ho vols dir, no vol que jo ho sospiti, però m’estima!