Quan Donald Trump va ser elegit a 2016, Alexsei Pushkov, president del comitè de relacions exteriors de la Cambra baixa del Parlament de Rússia, es va sumar al cor de felicitacions russes per l’elecció de l’home taronja i va expressar la seva confiança que el nou president dels EUA «pot fer descarrilar la locomotora d’Occident». Aquesta cita és recollida per l’historiador Timothy Snyder, catedràtic de la Universitat de Yale, a «El camí cap a la no llibertat», un estudi imprescindible per a conèixer les arrels de l’actual invasió russa d’Ucraïna i comprendre que, vista en perspectiva, l’actual massacre de civils és el darrer episodi de la veritable guerra mundial que Putin porta lliurant contra Occident des de fa més d’una dècada.

L’elecció de Trump va ser, fins ara, el triomf més sonat de Putin en aquesta contesa, sosté Snyder. Perquè fer descarrilar la locomotora d’Occident, redefinir les seves estructures de seguretat i desestabilitzar les democràcies liberals per realçar l’anomenada «democràcia iliberal» russa (pudent autoritarisme lleument aromatitzat amb ficció electoral) és l’autèntica victòria final que persegueix el líder rus, aquest excomandant del KGB que aspira a tsar per tancar l’íntima ferida que li va causar la pèrdua del seu paradís soviètic juvenil.

FENT-NOS DE MENYS

Putin sap que el seu país no pot ser més fort, però sí que pot aconseguir que els altres siguin més febles. Contra la integració a la UE, ell vol imposar l’eurasianització del continent. En aquesta tasca s’ha emprat a fons a l’última dècada, sembrant la llavor de la desestabilització a diferents països i estrats de la societat occidental. Aquesta estratègia incendiària on l’ús de les noves tecnologies digitals actua com principal combustible accelerant de les flames, va aflorar a l’elecció de Trump, al referèndum de sortida del Regne Unit de la UE (el Brexit) i, fins i tot, a la revolta secessionista catalana de 2017. Snyder assegura que les eleccions nord-americanes del 2016 van ser «una guerra cibernètica per a destruir els EUA». L’historiador, expert de referència en aquestes «terres de sang» que hi ha entre Varsòvia i Moscou -on l’ésser humà va esprémer bé les misèries del segle XX i va cavar els grans inferns terrenals de l’Holocaust i l’Holodomor- sosté que l’elecció de Trump va ser en realitat «una victòria de l’oligarquia russa». Ells van finançar a un promotor immobiliari fracassat per presentar-lo com un empresari d’èxit i després van intervenir directament per donar-li suport.

LA BOMBA ATÒMICA

A la batalla per coronar Trump, la digitalització, l’ús de les xarxes socials, va jugar un paper semblant al que ara exerceixen els míssils russos al martiri de les ciutats ucraïneses. Cada ordinador, cada telèfon mòbil, es converteix en mans de Putin en una nova arma de destrucció massiva. El règim rus, que ja el 2000 va començar a desenvolupar un ampli entramat d’unitats militars de pirates informàtics i de «granges de trolls» subcontractades, va saber veure amb claredat l’enorme potencial que tenen internet i les xarxes socials per entrar, sense ser detectats, al cap de l’enemic a qui es vol destruir. Influir, no conquerir territoris. Envair les consciències. Aquest és un dels grans fronts de combat del règim rus des que la Rússia putinesca va descobrir el filó digital, ja a la guerra de Txetxènia (1999-2009). El mateix disseny de les xarxes socials jugava a favor seu.

Aquest «projecte Manhattan» digital, la bomba atòmica del segle XXI, li van fer a Putin a Silicon Valley, Califòrnia. Va ser així: El món va canviar com mai des de la invenció de la impremta quan gegants tecnològics com Google o Facebook (que també inclou Instagram i WhatsApp) van decidir «monetitzar» aquella promesa virginal que ens van fer de desplegar una xarxa que ens uniria a tots en amor i amistat. I que ens permetria trobar a l’instant qualsevol coneixement que ens vingués de gust.

Allò que inicialment es presentaven com a xarxes d’amics, autopistes cap a una nova democràcia horitzontal global, o plataformes de cerca d’informació i saviesa, es van convertir en implacables aspiradores globals de privacitat. Les dades succionades a la força eren (són) processades, adjudicant-nos a cadascun un perfil concretíssim de client per després poder enviar-nos, persona a persona, els anuncis d’aquests productes que tant hem confessat que ens agraden, revelant-nos amb cadascun dels nostres clics.

Google i Facebook es van convertir en els més refinats bussejadors de publicitat del planeta: només ells sabien quin fullet volíem que ens fiquessin fins al fons de la bústia. Perquè poguessin munyir tranquil·lament les muntanyes de dades que voluntàriament lliuràvem, els enginyers de Silicon Valley necessitaven robar-nos tot el temps possible d’atenció. Així que van programar la gran màquina perquè estimulés les nostres debilitats psicològiques, excités la nostra dopamina per emportar-nos amb ànsia al pessebre i, en fi, van crear una addictiva droga feta amb bits. El panòptic digital ens mantenia (ens manté) enganxats mentre podia continuar vigilant-nos tranquil·lament per saber què era el que estàvem disposats a comprar.

Els genis de Silicon Valley -«les ments més brillants de la nostra generació», deien- sabien que a l’ésser humà li agrada la gresca, les discussions, els temes polèmics, fer penya, assentar càtedra, fer-se el cunyat, envoltar-se d’una tribu, posar l’altre a parir i repartir zasques; sabien que també ens agradaven les mentides o les veritats a mitges si estan ben explicades o aportaven solucions senzilles a problemes complexos; sabien que ens encantaven les teories de la conspiració i deixar anar la ira a pasturar. Així que van programar els algoritmes perquè comencessin a volar totes aquestes toxicitats. Llocs a guanyar diners amb aquest nou capitalisme de vigilància, les empreses més capitalitzades del planeta van crear una arma letal per a les seves pròpies societats democràtiques.

ELS LLOPS

I així és quan arriba Putin amb el seu botó nuclear digital. Només havia de deixar anar els llops per la xarxa perquè espantessin el ramat i sembressin zitzània. Es calcula que el 20% de les converses que es van desenvolupar a Twitter en els mesos previs a les eleccions que van portar Trump a la Presidència, van ser generades automàticament (bots). A Michigan o Wisconsin, dos estats clau per decidir qui arribaria a la Casa Blanca, els usuaris de les xarxes van ser bombardejats amb missatges alertant contra terrorisme musulmà, el que els empenyia a «aixoplugar-se» sota un trumpisme visceralment antiislàmic. La manera d’influir era extraordinàriament refinada: els votants proclius a votar a Trump rebien missatges de suport a Hillary Clinton de pàgines musulmanes.

Més dades de l’ofensiva digital russa pro Trump: Facebook va tancar 5,8 milions de comptes falsos abans de les eleccions de 2016, aquest any es va detectar 1 milió de pàgines que generaven automàticament «m’agrada» a favor del candidat taronja; les anomenades «fàbriques de trolls» russes van crear 470 pàgines de suposades organitzacions nord-americanes que contribuïen a la polarització de la societat nord-americana a favor de Trump.

Snyder, de l’estudi del qual procedeixen les dades anteriors, afirma amb rotunditat: «A 2016, els nord-americans van estar a mercè de Rússia sense adonar-se del que estava passant». No ho sabien. I aquest és un aspecte determinant en un planeta d’analfabets digitals enfrontats a una tecnologia que funciona com una caixa negra. Ningú sap, ni pot saber, d’on ve aquesta pluja fina de missatges interessats que xopa els seus mòbils. Els que en saben en diuen «ciència de dades» (big data). Els que no en sabem creiem que és màgia. Hi ha un Putin al nostre cap i no ho sabem. La bomba atòmica digital és incolora, inodora, insípida i dissol societats. Als Estats Units ja en coneixen bé els efectes: l’assalt al Capitoli va coronar una espiral de polarització que va trencar la societat nord-americana.

L’ÓS I LA MEL DEL CONFLICTE

El referèndum del Brexit de juny del 2016, mesos abans de l’elecció de Trump, va ser, segons Snyder, «el senyal que una cibercampanya orquestrada des de Moscou podia transformar la realitat». Els mitjans convencionals russos per a l’exterior (la cadena de televisió RT i la seva agència Sputnik) van donar una àmplia cobertura al líder probrexit Nigel Farage i, per sota, els trolls van tornar a soscavar els fonaments del debat a les xarxes: es calcula que un terç de les converses a Twitter van ser generades per bots i que el 90% d’aquests bots eren d’origen rus. Per a molts experts, aquesta agitació digital «invisible» és la clau de l’estreta victòria dels partidaris de la sortida, un 52% davant del 48% de partidaris del «Remain».

Allà on els Estats Units o Europa mostren una debilitat, acudeix ràpidament l’ós rus a llepar-se amb la mel de la desestabilització. Més exemples. A les eleccions d’Holanda del 2017 van comptar els vots a mà per evitar la ingerència digital russa. Al referèndum d’Escòcia el 2014 (on finalment es va imposar al «no» a la independència), el canal RT repetia que els escocesos perdrien el Servei de Salut i la seva selecció de futbol si es mantenien al Regne Unit.

El mateix va passar amb el referèndum il·legal per la independència de Catalunya. Mila Milosevitx, investigadora sènior de l’Institut Elcano, experta en assumptes russos, indica que el setembre de 2017, un mes abans del referèndum, es va produir un increment del 2.000% de l’activitat desinformativa russa respecte de Catalunya. I de nou es va veure aquesta combinació entre el relat que oferia el canal RT o l’agència Sputnik amb el troleig massiu a les xarxes socials. «La informació més significativa divulgada per Twitter i Facebook procedia de Julian Assange i Edward Snowden, que es van dedicar a definir Espanya com una ‘república bananera’, a argumentar que Espanya estava a prop d’una guerra civil i a insistir que es va fer un ús violent de la força policial per impedir el dret democràtic a votar. Va ser retuitada i compartida a Facebook per trolls i bots», adverteix Milosevic en una de les anàlisis del reconegut think tank de política exterior.

NO SÓN ANUNCIS, ÉS UNA GUERRA

És important, subratlla aquesta analista, entendre que totes aquestes activitats no són simplement campanyes propagandístiques, sinó que estan concebudes com a pures activitats bèl·liques. «La guerra de la informació com a estratègia militar està definida a la darrera Doctrina Militar de la Federació de Rússia, oficial des del 2014», advertia Mila Milosevitx en un dels seus assajos publicats al fil de la ciberintervenció russa a Catalunya a 2017. I afegia: «Els occidentals no comprenen el ple significat del concepte rus de guerra de la informació com una arma més i, sobretot, es resisteixen acceptar que Rússia ja no és el ‘soci estratègic’, ni tan sols un adversari amb qui es pot discrepar i arribar a acords, sinó un enemic, al sentit que desitja la nostra submissió o destrucció».

L’ALTRE PUNT DE VISTA

L’agitació russa va continuar durant la pandèmia amb la propagació de les teories negacionistes del virus i dels possibles efectes secundaris de les vacunes de Pfizer o Moderna. I al terreny polític es substància en un suport constant als partits d’ultradreta antieuropeista i populistes, tal com acaba de reconèixer un informe de l’Eurocambra. A més, Putin tampoc té escrúpols a l’hora d’ordenar assassinats dels dissidents exiliats.

Tot això no seria tan efectiu sense el querosè de les xarxes socials, cert. Però hi ha un altre element fonamental, el gran taló d’Aquil·les al que Putin envia totes les fletxes: l’assentada creença a Occident que el dubte és bo, que el dubte és allò que ens fa progressar; el parany de la tolerància: que sempre cal tenir en compte un altre punt de vista i que aquest, el que sigui, és sempre respectable. En aquest enfocament postmodern d’una realitat que és «interpretable» és on mossega la Rússia de Putin per arrossegar Occident al món de perilloses fantasies que hem anomenat asèpticament postveritat. Al món de Putin, com magistralment va donar a llum Kellyanne Conway, assessora de Trump, són possibles els «fets alternatius». Per això diu a la seva gent que està massacrant els ucraïnesos per salvar els ucraïnesos.

El principal ventilador mundial de falsedats russes, fins que Occident li va tallar l’aixeta de les emissions amb la invasió d’Ucraïna, va ser la cadena de televisió RT, acrònim de Rússia Today. Aquests són els seus principis editorials: denunciar que tothom menteix, que la veritat no existeix o és discutible, que sempre es pot mostrar «un punt de vista alternatiu». Com diu la investigadora d’Elcano Mila Milosevic, en el discurs que exporten els mitjans i els trolls de Putin «la veritat ha cedit a la versemblança». Aquesta és, molt probablement, la pedra angular del gran conflicte que està marcant la segona dècada del segle XXI: aquesta demolició interessada de la realitat que està executant Putin per mantenir el seu règim autoritari, ja que el relat de la decadència d’un Occident agressiu, nazi, drogoaddicte i homosexual no només serveix per exportar enfrontament; de portes endins també emmascara les misèries d’un règim oligàrquic i tracta de demostrar a la seva població que, com diu Putin, Rússia està amenaçada per un Occident expansionista i degenerat. L’enderroc de la realitat és el nucli de tot perquè, com afirma Snyder, «l’autoritarisme comença quan deixem de poder veure la diferència entre allò veritable i allò atractiu».

L’ERROR D’STALIN

I què podem fer contra aquest immens quintacolumnisme rus? De moment, sembla que anem perdent aquesta guerra mundial, puix la frontera entre la veritat i la ficció cada dia sembla més desdibuixada i la tecnologia digital accelera i aprofundeix l’acceptació de tota mena d’intoxicacions interessades. Queda l’esperança que Putin, alletat a l’engany pel KGB i el règim soviètic, hagi comès el seu darrer error en envair Ucraïna alimentat per les seves pròpies mentides (fa poc va tornar a repetir que va entrar a Ucraïna per alliberar a la població d’un genocidi) i li passi el mateix que li va passar a un altre gran mestre del terror, el georgià Iosif Stalin. Més de cent vegades el van advertir que s’acostava la invasió de l’Alemanya de Hitler, però ell va creure que tot era una provocació de la intel·ligència britànica. Fins que va tenir al damunt la guerra total de l’operació Barbarroja. Aquí va fallar. Però també és veritat que va ser Stalin qui va entrar a Berlín.