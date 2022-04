La gran novel·la per excel·lència de Victor Català és un ver monument lingüístic i literari. Esdevé una peça emblemàtica en la moderna literatura catalana i, a més, es fixa detingudament en la mentalitat femenina i dins un entorn natural caracteritzat per una exhuberància del verb. Cada pàgina assaboreix els mots amb la parsimònia del caminar en la pujada i així Solitud entra també en la literatura europea per mèrits propis com avalen traduccions i crítica.

Solitud aparegué com a fulletó en la revista Joventut, publicació de gran qualitat entre 1904 i 1905 essent la primera edició del 1909, des d’aleshores fins avui ha estat editada moltes vegades, traduïda en nombroses edicions i amb versions cinematogràfiques i teatrals. A més de les habituals en edicions de quiosc, col·leccionista i col·lecció ha estat una de les poques obres literàries que ha estat editada en facsímil gràcies a l’Arxiu de L’Escala que n’ha tingut cura en una molt bonica edició. Disposem de nou traduccions: alemany (1909), anglès (1992), castellà (1907 i 1986), esperanto (1967), francès (1938 i 2014), italià (1918), romanès (1998), txec (1987), aranès (2007) i rus. Fins i tot a l’exili, a Mèxic gràcies a Avel·lí Artís Gener, Tísner, n’aparegué una.

Pel que fa a la llengua hi ha hagut moltes alteracions del text que, sortosament, amb el facsímil i l’edició crítica es poden arranjar i tornar a la llengua original. Com diu Blanca Llum, llegir Víctor Català és bo perquè hom «es cuidi» i en això hi ajudarà força disposar d’unes edicions acurades atès que sovint la versió editada ha estat malmesa de tantes correccions, ultracorreccions, etc. La mateixa autora no llegí la seva novel·la fins l’aparició de la traducció francesa del 1938 que usa l’original manuscrit i ho especifica clarament.

Hi ha molts pròlegs i estudis sobre la novel·la, simbòlica, des del primer de Lluís Via fins la valoració crítica i introducció de Manuel de Montoliu en l’edició més seguida a postguerra, la de Selecta i les obres completes. Núria Nardí, autora de l’edició crítica, indica que la novel·la permet múltiples lectures i els diferents corrents, diu, de crítica literària hi trobaran sempre una interpretació a fer. Se’n remarca la universalitat atenent la temàtica femenina –entre la relació de l’entorn, de la parella, dels prejudicis... Ramon Miquel i Planas, a l’edició de bibliòfil, assenyala el lligam amb l’entorn humà i físic. Nardí endreça el text farcit de vacil·lacions, ultracorreccions, errades tipogràfiques, errors en transcripció, etc. i que avui ja tenim garantit. També recupera el pròleg que Ll. Via no va voler publicar.

Joaquim Molas ha escrit sobre la mateixa: «Considerada una de les obres mestres de la literatura catalana de tots els temps, i un dels punts àlgids de la narrativa modernista, Solitud narra el trajecte vital i espiritual d’una dona, la Mila, en l’àmbit rural. Contraposant la realitat de les valls amb l’idealisme de l’alta muntanya, la protagonista inicia un procés d’autoconeixement que la durà a trobar en la solitud la força per trencar amb les convencions del seu món quotidià.»