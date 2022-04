Medalla Gran Or al Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi 22. És un vi rosat molt jove i afruitat d’un bonic color rosat - vermell, pàl·lid, aroma elegant i potent que recorda les fruites vermelles de bosc madures. En boca té l’atractiu d’un vi jove, fresc sedós, acidesa ben integrada amb el glamur, que té un bon rosat quan es degusta en el seu moment òptim de consum, que és durant els primers mesos de l’any i conserva al màxim les virtuts organolèptiques d’un vi rosat ben elaborat. És un monovarietal de la varietat Merlot elaborat a partir de vinyes d’entre 15 i 20 anys, situades a la part nord de l’Alt Empordà i plantades en terrenys minerals on predomina el sauló. Gràcies a la climatologia pròpia de l’Alt Empordà, el vent de tramuntana, sec i fred, s’emporta bona part de les pluges provocant baixes produccions que proporcionen vins molt expressius. El gra petit amb un alt nivell de concentració característic d’aquestes vinyes, permet extreure el millor d’aquests raïms. Curta maceració en tines d’acer inoxidable i fermentat a una temperatura controlada de 15º.

De cara al bon temps, en plena primavera, els bons rosats són molt apreciats per degustar amb xarcuteria, pizzes i peixos de roca. Molt encertat maridatge, amb aquells filets de roger, sense feina, que oferia el malaguanyat cuiner Joan Piqué, recentment traspassat, al qual rendeixo el meu més sincer homenatge. El celler elaborador: Oliveda, situat a Capmany, al cor de l’Empordà, és un celler familiar prou conegut per la seva elaboració de vins i caves de qualitat. Avui es un complex vitivinícola -el grup Oliveda- gestionat per Alfons Freixa Oliveda i Ingrid Teixidor. En el recent Girovi 2022, en el que participen habitualment, han obtingut també, Medalla de Gran Or amb el seu vi blanc jove La Bestia Blanca 2021, Medalla Gran Or amb el seu vi negre mitja criança Ulls Negres 2019 i Medalla d’Argent amb el seu cava Freixa Rigau Mil·lèssima Reserva Familiar 2019. El celler mereix una visita per gaudir del Museu familiar de les Aixetes amb 5000 peces històriques.

Any: 2021

D.O.: Empordà

Raïm: Merlot

Graduació: 12,5º

Preu aproximat: 4,50 €