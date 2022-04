No van poder dir que no a aquell oferiment. Els francesos tenien el país dominat amb els seus exèrcits i ells sabien que negar-se a acceptar la seva proposta era sinònim d’acabar, com a mínim, a la presó.

-Si més no, des de dins podrem fer alguna cosa pels nostres- va pensar en Vilar.

De la biografia de Ramon Vilar Llobera sobretot tenim notes esparses de la seva activitat política. En canvi, ens manca molta informació del seu àmbit més personal, començant per la data del seu naixement. No es pot establir amb certesa, però se situaria al voltant del 1760 aproximadament.

A l’hora de fer els estudis, va ingressar a la universitat de Cervera, on va completar el batxillerat i el doctorat en lleis. A més, el 1779, va voler opositar a una càtedra del mateix centre educatiu però no va aconseguir guanyar la plaça.

Posteriorment va fer carrera política a Girona, on des del 1786 va fer gestions per ser incorporat al consistori municipal com a regidor. Cal tenir en compte que en aquella època, els nomenaments es feien per designació i no per elecció democràtica com passa ara.

A més també va ser diputat del comú, i en virtut d’aquest càrrec va participar en una important assemblea de representants que va tenir lloc a Barcelona el desembre de 1794. En aquells moments, la França revolucionària havia declarat la guerra a l’Espanya monàrquica per acabar amb els borbons. Les tropes espanyoles, incapaces de defensar el Principat, havien deixat el territori a mercè de l’enemic i els polítics catalans van decidir prendre la iniciativa i organitzar la defensa pel seu compte.

Aquella experiència de resistència va ser fonamental per fer front al que va passar durant l’ocupació napoleònica de 1808. Tot i això en aquella ocasió, els gals sí van aconseguir l’objectiu de fer-se amb el control de la península Ibèrica. Ara bé, malgrat la invasió, les noves autoritats van voler comptar amb els dirigents locals i Ramon Vilar, igual que la resta de regidors, va continuar a l’ajuntament. A més, també va tenir responsabilitats en l’administració de justícia, on va coincidir amb el notari de Llagostera, Tomàs Vidal Llobet. Segons les investigacions de Lluís Maria de Puig, tot i acatar les ordres dels ocupants, els regidors van esforçar-se en evitar la repressió i persecució dels resistents.

Com és prou sabut, finalment Napoleó va ser derrotat i es va retirar, però pel que fa al govern municipal tampoc hi va haver canvis. Ramon Vilar Llobera va continuar a la casa consistorial fins al voltant del 1820. A partir d’aquell moment se li perd la pista, cosa que ens ha impedit conèixer la data de la seva mort.