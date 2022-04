A les comarques gironines hi ha molts efectius dels Mossos d’Esquadra que fa més de 20 anys que treballen al cos i molts d’ells aviat es podran jubilar. Aquests han vist com s’ha transformat el cos policial amb el pas del temps i han viscut moltes experiències. Diari de Girona ha parlat amb onze d’ells, efectius de diferents especialitats i rangs i que no es penedeixen en cap moment d’haver elegit aquesta professió. Tots reflexionen cap a una mateixa direcció: quan van començar el cos tot estava força per muntar i com amb el pas dels anys -amb les competències i, sobretot, des que la Regió es va crear, ara fa 25 anys- el cos camina amb pas ferm cap al futur. Es tracta d’una policia que pot tenir mancances, com alguns apunten, però que a mesura que pot -quan els governs tenen pressupost- es va tecnificant, milloren les infraestructures i augmenten les seves plantilles.

- Francesc Cot, agent de la Policia Científica Regional: Francesc Cot és un agent de la primera promoció. Va començar el 1983 fent les tasques que pertocaven al cos i el 1997 es va traslladar la policia científica de la comissaria de Puigcerdà. Va tornar a Girona el 1998 i des de llavors forma part de la Unitat Regional de Policia Científica. Està apunt de jubilar-se i recorda amb nostàlgia com el 1983 eren només cinc mossos a la seu de Governació a Girona i com es van traslladar a Vista Alegre. L’investigador destaca que la tecnologia amb la que treballen ha canviat molt en 25 anys però que en canvi, «la part mecànica de les inspeccions oculars, no». El què ha patit un gir de 360 graus són els casos. Fa un anys es dedicaven a bandes de butrons i ara, en canvi, a temes relacionats amb la marihuana. Una tasca que li pertoca és buscar indicis a l’escena d’un crim, unes morts de què ha après a agafar distància, diu, perquè si no «quedes bloquejat, has de fer la teva feina perquè si entres a la part humana, et desvies de la teva finalitat que és buscar indicis».

- Quim de Diego, sergent i Coordinador Regional i Suport en Emergències: El sergent Quim de Diego és l’actual Coordinador Regional i Suport en Emergències de Girona. Forma part de la tercera promoció i va participar en unes oposicions amb més de 10.000 persones per a 247 places. A diferència d’ara, recorda, va durar més d’un any perquè els comunicaven els resultats per carta. De Diego abans de ser mosso ja coneixia el món policial perquè va ser auxiliar de la Policia Local de Cadaqués els estius i setmanes santes als anys 80. Això va fer que conegués els Mossos d’Esquadra ja que, el 1986 feien patrulles conjuntes. Ha passat per moltes àrees del cos. Dels inicis recorda que tots eren «joves policies plens d’energia» i que molts van acabar quedant-se i que això, passats els anys, es tradueix que Girona té una de les ràtios d’edat més elevades. Destaca que hi ha noves incorporacions però també recorda que molts edificis tenen 25 anys. D’anècdotes en té moltes i recorda per exemple, que actualment molts comissaris i comissaries han passat sota les seves ordres al llarg dels anys.

- Jordi Páez, agent de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Blanes: Jordi Páez va entrar als Mossos d’Esquadra per vocació i ja sabia el que és ser policia, el seu pare ho era a Barcelona. Va començar l’any 1990 a treballar de mosso i recorda els estius com una «llaminadura» perquè podien tocar temes relacionats amb la seguretat ciutadana en festes majors. No va ser fins a l’any 1995 que va arribar a la Selva. Va passar també per l’ARRO però a ell «li enganxa» la seguretat ciutadana perquè ajuda a la gent, subratlla. Recorda que als inicis, quan havia d’identificar algú a Blanes, «podies esperar tres quarts d’hora per tenir les dades, ara, en canvi, és immediat». Actualment, en aquesta comissaria tenen molta feina per ocupacions i violència masclista però ressalta que mai sap què passarà i que això és el que li agrada de la seguretat ciutadana. Destaca que els últims anys han estat els més intensos de la carrera sobretot per «les mobilitzacions independentistes o la pandèmia» entre altres. De tota la seva trajectòria hi ha un fet que li recorda tothom: el 2009 va salvar una dona atrapada en un pis en flames, un fet que repetiria.

- Dolors Puig, caporal de la Unitat de Seguretat Ciutadana a la comissaria de Girona: La caporal Dolors Puig estudiava criminologia, tenia ganes de ser policia, va coincidir amb mossos i això la va fer decidir per entrar al cos. Des del 1992 que hi treballa i d’aquella època recorda que no hi havia l’ABP (Àrea Bàsica Policial) del Gironès-Pla de l’Estany i que estaven «supeditats abans a passar per les policies locals o la Policia Nacional, ben diferent d’ara». Amb el desplegament va anar a Santa Coloma, a Olot i va retornar a Girona, d’on ja no s’ha mogut. Pertany a la Unitat de Seguretat Ciutadana i el carrer li agrada perquè «tens contacte amb la gent gestionant conflictes i la part assistencial és molt important». Puig va ser una de les primeres dones policia a Girona i sempre s’ha «sentit ben tractada i recolzada pels companys», remarca. Hi ha un tema que malgrat els anys li costa: la mort i comunicar-la. Fent balanç dels 25 anys, considera que els canvis de material a l’administració «potser tarden massa» però que aviat els arribarà la uniformitat, ara tenen cotxes automàtics i «la perspectiva és bona». Per ella l’important al final és «el factor humà i la professionalitat».

- Manel B., agent de la Unitat de Seguretat Ciutadana a la comissaria de Girona: Manel B. és agent de Seguretat Ciutadana a Girona i des del 1992 que és Mossos d’Esquadra. Ell es veu fent de «patruller» fins que es jubili. Recorda que els canvis tecnològics els han solucionat molt la feina i subratlla que va començar a escriure les diligències amb una màquina d’escriure Olivetti, després amb una d’elèctrica «que ja anaves més ràpid» i ara ja es fa tot amb ordinador. Una de les coses que ha canviat molt segons el és que a l’inici no tenien manera de comunicar-se des dels vehicles i que si necessitaven alguna cosa s’ho feia la patrulla. Ara gairebé mai tenen problemes de comunicacions, explica. Manel és un dels agents que havia emmanillat alguna vegada el Vaquilla - Juan José Moreno Cuenca, un fet que recorda a delinqüents que deté actualment però «les noves generacions ja ni el coneixen». Al Vaquilla l’havia portat en trasllats penitenciaris i fins i tot, quan va morir va haver d’anar a vigilar el cementiri de Girona. Com molts dels entrevistats destaca que la plantilla està envellida i que als nous els detallen com van començar.

- Josep Torres, agent del Grup d’Atenció de la Víctima de la comissaria de Ripollès: Josep Torres treballa a la comissaria de Ripoll des de l’any 1995 i detalla que va entrar al cos el 1993 per vocació. Als inicis va haver de voltar centres penitenciaris i quan ja van tenir competències «començaves a veure on podies anar i què t’agradava». En el seu cas tenia ganes de viure a un poble, s’obria la comissaria de Ripoll i va decidir apostar-hi i encara hi treballa. Va començar per seguretat ciutadana i ara forma part del Grup d’Atenció de la Víctima. Una feina que passa sobretot per tractar casos de violència masclista i fer seguiment de les víctimes. En el cas de Ripollès assegura que els Mossos són el cos policial de referència per la proximitat amb què treballa. Quan van començar tenien pocs mitjans tecnològics i actualment, per exemple, la consulta de bases de dades ha evolucionat molt. De la seva tasca policial destaca sobretot la feina assistencial que fan els Mossos i recorda, en aquest haver ajudat a una criatura que s’ennuegava.

- Martí Pons, sotsinspector i cap de la comissaria dels Mossos de la Bisbal d’Empordà: Martí Pons va començar a treballar com a mosso l’any 1993. El 1996 van obrir algunes comissaries i se’n va anar a Olot d’agent d’investigació. Llavors cada comissaria investigava els seus crims i el segon de la Regió va tocar a la Garrotxa: el 1997 van matar a ganivetades l’amo d’un restaurant de la Vall de Bianya. Aquest és el primer crim resolt pel cos, assegura. Després d’Olot se’n va anar a treballar a Banyoles i l’any 1998 s’hi va crear un grup d’informació arran d’un còctel Molotov a la sucursal de la Caixa. Pons hi va entrar de caporal i després ja de sergent va anar a Girona. Van ser els anys sagnants d’ETA: van posar una bomba a les casernes de Girona i segons Pons, gràcies de l’avís van poder actuar ràpidament -són les primeres diligències de terrorisme del cos-. Al cap de 15 dies a Roses es va produir un nou atemptat on un mosso va morir. A partir del 2002 va anar a la Bisbal de sotscap i ara n’és el cap. Recorda que el 2003 va haver un crim a Palafrugell i que arran d’això es va crear un grup de seguiment de víctimes de violència masclista.

- Ricard Artigas, sergent dels Mossos de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona: El sergent Ricard Artigas és mosso de Trànsit. Però abans del desplegament d’aquesta especialitat va fer tasques a presons i de seguretat ciutadana. Quan va començar a l’Àrea Regional de Trànsit ja era caporal i va agafar a «tothom amb moltes ganes». En aquell moment, els Mossos van començar fer controls d’alcoholèmia, i de velocitat, de camions: «era un continu i es feia molta presència», afegeix. Això ha culminat amb el pas dels anys, destaca, amb una reducció dels accidents. Un dels pitjors aspectes de la seva feina és haver de comunicar una mort d’accident, ara van acompanyats d’assistència psicològica del SEM però abans «havies d’improvisar molt». El sergent lamenta que sovint la gent es queda amb la imatge que els mossos de Trànsit només denuncien i diu que «realment la feina és d’ajuda i assistència a la carretera». El sergent també és crític amb la situació que viu l’especialitat i diu que es troba en «el punt final, quan no pot caure més amb el tema de recursos».

- Alfons Sánchez, inspector i cap de l’ABP de l’Alt Empordà: L’actual cap de la comissaria dels Mossos a Figueres -des del 2010-, l’inspector Alfons Sánchez, va incoporar-se als cos el 1992 i des de llavors ha passat per diverses comissaries. Durant molts anys va ser el cap d’investigació de Roses. Va liderar la desarticulació de diversos grups de narcotraficants però també hi va viure un dels moments més durs de la seva carrera. El dia 17 de març del 2001, ja essent sergent, impulsava una operació a la zona dels Arcs d’Empuriabrava. Quan ja eren a lloc, van rebre l’avís d’amenaça d’atemptat amb cotxe bomba a Roses i gràcies a la gran quantitat de policia sobre el terreny «vam salvar vides», recorda. Van desallotjar la zona i l’hotel Montecarlo. Ell va ser l’últim de sortir-ne i recorda veure l’ona expansiva i com va «caure el meu agent d’investigació Santos Santamaría que acabava d’arribar. Va rebre l’impacte d’una peça del vehicle que va sortir disparat i li va causar la mort». Per a l’inspector, la Regió ha evolucionat molt i assegura que «s’ha passat d’una regió que creixia de forma humil amb molta il·lusió a un cos que té 17.000 efectius, està molt arrelat al territori i protocolitzat». És, a parer seu, una policia moderna.

- Enric Saguer, agent de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols: Enric Saguer és agent de Sant Feliu i ha estat molts anys a Seguretat Ciutadana. Actualment, treballa a l’Oficina de Relacions amb la Comunitat. El seu primer destí -l’any 1997- en sortir de l’escola de policia va ser l’Alt Empordà, on després de passar per presons, va començar a tocar la seguretat ciutadana. A l’inici, «apreníem sobre la marxa», destaca el policia, perquè es trobaven amb dificultats i sovint s’ajudaven d’altres cossos de seguretat. També recorda que eren poca gent del territori i no tothom es coneixia les zones. El policia subratlla que amb els anys han canviat moltes coses i per exemple a seguretat ciutadana han sorgit branques com la proximitat, els grups d’atenció a la víctima, entre altres. Dels seus anys de servei té un fet que l’ha marcat, no perquè hi fos, sinó per l’impacte al cos: l’atemptat d’ETA a Roses i la mort d’un company. També recorda un cas curiós fent patrullatge rural a Torroella. Es van anar a presentar a una masia i la gent va sorprendre’s de la visita. Al cap de dos dies, va saber que hi havia un carregament d’haixix i s’hi feia un dispositiu.

- David Patiño, agent de l’ARRO dels Mossos d’Esquadra a Girona: David Patiño és agent de l’ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius) a Girona i el 1997 va començar a treballar al cos. Feia seguretat ciutadana i en poc temps es va incorporar a la Unitat de Suport Regional (USR), l’embrió de la futura ARRO. La USR donava suport sobretot a les comissaries: quan tenien baixes, ajudava en seguretat ciutadana amb suport a les patrulles, «servíem per tot», subratlla. Quan es va produir l’atemptat de Roses va haver-hi un gir i la USR es va centrar en fer controls, sobretot antiterroristes. El 2004 ja funcionava sota el nom d’ARRO i actualment donen molt suport en operacions sobre el tràfic de marihuana, d’ordre públic, entre altres. L’agent recorda els inicis de l’especialitat quan «ens deixàvem les armilles, el casc i fins i tot tenies feia a trobar cotxes», les comunicacions tampoc eren les d’ara i en canvi, ara van molt equipats tecnològicament, destaca. Patiño té un fet que li marca la carrera: va caure al Ter al passallís de Sobrànigues després de posar una cinta perquè ningú el creués. Va tenir sort d’unes branques i la companya, ressalta.