Més d’un milió de persones el segueixen a Instagram. Carlos Ríos (Huelva, 1991) és el guru del menjar saludable a Espanya. El que diu, va a missa per als realfooders, que és com anomena els seus fans. Aquest influencer del nutricionisme ha llançat, a més, una línia de productes pròpia, una aplicació i diversos llibres -l’últim, Pierde grasa con comida real (Paidós)- per combatre els ultraprocessats: aliments que porten sucre, farina refinada i oli de gira-sol, palma o llavor i que, per norma general, tenen moltes calories i són baixos en nutrients. La cara B del seu ràpid ascens va despertar la crítica. L’andalús establert a Barcelona diu que ho porta bé, però a l’octubre va sortir de Twitter.

Fa una mica més de quatre anys, les dificultats per perdre pes dels seus pacients el van portar a començar la croada. «A l’acabar la carrera, vaig començar a passar consulta a Huelva. Em vaig adonar que la gent no tenia ni idea de menjar sa i que l’entorn els portava a consumir ultraprocessats -explica Ríos-. Despertant la consciència de quin és el menjar saludable, vaig veure millors resultats». I va decidir propagar el seu missatge a les xarxes socials per arribar a més persones. Aviat va ser impulsat pels usuaris com la màxima autoritat nutricional en un panorama carregat de productes nocius, que ell va anomenar com la dictadura de Matrix.

«Matrix és tot el que ens porta a consumir malament. No perquè hi hagi una conspiració que ens vulgui matar, sinó perquè el menjar insà és un negoci i hi ha qui guanya molts diners a costa de la salut de qui el consumeix», explica el nutricionista. La seva oposició frontal a la indústria li ha valgut el qualificatiu d’extremista alimentari per part dels seus haters, que tot i que són molts menys que els seus fans, són una quantitat considerable. «Un gran canvi de mentalitat genera una forta oposició. Ho accepto i ho porto bé», manifesta el dietista de Huelva.

Línia de productes

En bona mesura, una porció de l’odi que rep diàriament ve de la creació de la seva última línia de negoci. Ríos comercialitza els seus productes realfooding (menjar real) des del març del 2021, moment en què es va estrenar amb un hummus, i el van seguir ofertes de gaspatxo, guacamole, pa i cremes untables. «Hi ha gent a qui potser no li agrada que em vagi bé, o que desenvolupi la meva activitat de manera no gratuïta. Són opinions que respecto però no comparteixo», assenyala l’andalús.

Fins ara, el nutricionista sempre havia portat a terme col·laboracions amb marques d’alimentació saludable i supermercats, ja fossin promocions gratuïtes o pagades. «En el punt en què estic, vaig voler desenvolupar els meus propis productes amb bons ingredients», assegura. «El dia que promocioni, recomani o vengui ultraprocessats acabarà el meu discurs i de moment no hi tinc cap intenció», diu, cansat de la polèmica.

«Si cada dia esmorzes un suc amb galetes o cereals ensucrats estàs ficant un menjar insà de forma freqüent dins el teu cos, i això al final té un impacte en la teva salut», explica Ríos. La seva lluita és precisament contra aquests ingredients i no contra qui el critica. «No hi ha cap tipus de crítica demostrable perquè cap dels productes de la línia realfooding té ingredients que siguin dolents», argumenta. El seu somni és crear un supermercat realfooding on comprar sense preocupacions sobre quins ingredients o mentides amaguen els productes, però de moment, es conforma amb els productes.

Menjar sense culpa

Arribats a aquest punt és probable que la paraula ultraprocessat hagi començat a calar i comenci a veure-la amb cert recel. Minipunt per al realfood. Ríos assegura que s’ha de reduir el seu consum, però tampoc se’ls ha de desterrar del tot, una cosa que fins i tot ell mateix assegura que fa. «¿Quan va ser l’última vegada que es va menjar un bollycao?», li preguntem. «Uf, ni m’agradaven ni m’agraden, però podria dir que vaig consumir un ultraprocessat la setmana passada. I ho vaig fer sense cap culpa. Sé que és una porció mínima de la meva dieta global», explica.

Segons el seu parer, menjar també és gaudir i no només una cosa que hem de fer per salut. «Però aprendre a comprar i cuinar contribuirà que gaudeixis més el menjar», afegeix Ríos. Aquesta és, en part, la seva missió a les xarxes i el que ha desenvolupat a través de la seva aplicació, amb la qual s’escanegen els productes del supermercat per saber quina és la seva qualificació en l’escala realfooding.

De la mateixa manera, Ríos busca eliminar les connotacions negatives de la paraula dieta. Moltes vegades, se sobreentén que és per perdre greix, però això forma part d’una obsessió de la societat actual que es coneix com a grassofòbia. «Tothom té la necessitat de menjar saludable i no tothom ha de perdre pes, per això la dieta no sempre ha de portar implícita la pèrdua de pes», assenyala el nutricionista.