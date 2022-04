La plaça de Braus de Figueres es va inaugurar el 3 de maig del 1894. Durant anys els toros van ser els protagonistes, però abans de deixar de ser utilitzada ha acollit des d’un homenatge a Salvador Dalí, a concerts o sardanes. El 1989 la va comprar l’Ajuntament. L’edifici històric, que està declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), és una de les propietats municipals sense cap ús i molt deteriorada. L’Ajuntament espera convertir-la en una àgora per a espectacles. Pretenia presentar el projecte a una convocatòria dels fons europeus Next Generation sobre temes turístics, però no s’hi ajusta i ara està a l’espera que se n’obrin d’àmbit patrimonial per a poder optar als fons imprescindibles per abordar aquest projecte.

L’equipament se situa a la banda de la ciutat que les vies del tren allunyen. La creació de l’aparcament del Far al costat i els projectes que s’hi preveuen s’espera que serveixin per ajudar l’emblemàtica plaça.

L’alcaldessa, Agnès Lladó, ja ha fet públic que esperen que sigui un espai per a actes a l’aire lliure, una àgora d’espectacles. Però les fonts municipals han explicat que després de no poder optar a l’ajuda prevista, el projecte haurà d’esperar. Estan a l‘expectativa que s’obri alguna convocatòria per a recuperar patrimoni per poder intentar obtenir ajudes. El cost de la restauració serà molt elevat i la ciutat té ara nombrosos projectes prioritaris en marxa i sense ajudes no pot afrontar l’obra, admeten.

LLOC per a 5.000 persones

La plaça va ser construïda l’any 1886 pel farmacèutic Pau Gelart inicialment per a 500 persones, però davant l’èxit es va demanar permís per ampliar l’aforament fins a 5.000 persones.

Les corrides de toros van ser les protagonistes, però s’hi han pogut veure molts altres actes. L’any 1961, per exemple, la plaça va viure un acte d’homenatge al pintor Salvador Dalí que va incloure l’explosió d’un bou de guix, com relaten els mitjans de l’època. En aquest reportatge es pot veure una imatge del pintor figuerenc recorrent la plaça en cotxe aquell dia, acompanyat per la seva dona i musa, Gala.

Per 120 milions de les antigues pessetes l’Ajuntament de Figueres va comprar la plaça el 1989 durant el govern de Màrius Gelabert (CiU). El 1992, durant el mandat de l’alcalde Maria Lorca (CiU), s’hi van anunciar pel 3 de maig de 1994 tres espectacles taurins. Feia 100 anys de la construcció de la plaça de Braus. La mateixa Generalitat va fer un informe desfavorable per a la celebració de l’acte perquè l’espai ja no estava en condicions. I davant la situació i la pressió d’un sector de la població que estava en contra dels espectacles taurins, no es va arribar a celebrar.

La plaça ja presentava un estat de deteriorament important. Al document del BCIL es constata la degradació de l’edifici. A més, continuava sense cap ús concret i la imatge de decadència es va anar imposant.

Tot i això, s’hi van fer algunes activitats, abans i després de la compra, fins i tot dins la programació de les Fires i Festes de la Santa Creu. El grup de música Sau l’any , la banda de rock dur Barón Rojo o Romina Power i Al Bano, que hi van oferir un concert l’any , han actuat en aquest espai. Però el seu estat va impedir continuar celebrant activitats a l’aire lliure.

I és justament això el que el govern actual pretén tirar endavant. Convertir la plaça de Braus en una àgora d’espectacles després de restaurar-la. S’ha intentat reformar en dues ocasions: l’any  el consistori va convocar un concurs per a la rehabilitació de l’edifici que va quedar desert; i el 2007 es va tornar a intentar amb un concurs d’idees sense que es presentés cap proposta. S’han plantejat diferents propostes d’ús, des d’un complex esportiu durant el mandat de Santi Vila, a ser el Museu del Circ, durant el govern de Marta Felip. Però 33 anys després de la compra continua buida i cada cop en més mal estat.