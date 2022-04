Al món hi ha actualment 13.400 caps nuclears, segons xifres de l’ONU del 2019. Encara que es tracta d’una quantitat molt inferior als al voltant de 80.000 que hi va haver en el moment culminant de la Guerra Freda, continua sent suficient per aniquilar la vida a la Terra.

A l’octubre del 2021, en un canvi dràstic respecte a l’administració Trump, el govern del president dels EUA Joe Biden va revelar les xifres de l’arsenal nuclear del seu país. Els Estats Units tenen 3.750 ogives nuclears i 2.000 estan esperant ser desmantellades, segons un comunicat del Departament d’Estat. Quins altres països tenen armes nuclears i quantes? Les dades sobre reserves nuclears varien d’una font a una altra. La següent informació prové de la BBC, que cita Nuclear Threat Initiative i dóna compte dels països amb més armes nuclears confirmades a més dels Estats Units. Xina: 290 ogives, aproximadament 90 míssils balístics intercontinentals amb capacitat nuclear (ICBM, per les sigles en anglès). França: Aproximadament 290 ogives nuclears. Índia: Entre 130 i 140 ogives nuclears. Pakistan: 90-110 ogives nuclears. Rússia: 1.444 ogives desplegades en 527 ICBM, míssils balístics llançats des de submarins (SLBM, per les sigles en anglès) i ogives destinades a bombarders pesants. Si també es compten les ogives no desplegades, emmagatzemades o esperant el desmantellament, l’arsenal total arribaria a 6.370 armes. Regne Unit: Aproximadament 225 ogives estratègiques. A banda d’aquestes nacions, hi ha altres països amb armes nuclears no confirmades: Israel: Se sospita que té prou plutoni per a entre 100 i 200 armes nuclears. Corea del Nord: Ha realitzat almenys sis proves nuclears des del 2006. El 2017, va afirmar haver realitzat amb èxit la seva primera prova d’un míssil balístic intercontinental, i cada any comptaria amb prou plutoni i urani enriquit per fabricar 12 ogives. Malgrat tot, durant els darrers anys s’han destruït moltes armes atòmiques. Els Estats Units, davant de les 3.750 ogives nuclears actuals, van arribar a acumular-ne més de 30.000 als anys seixanta, mentre que la Unió Soviètica va arribar a tenir-ne 40.000 a finals dels anys 80, just abans que aquesta potència es desmembrés. La reducció produïda, per tant, és enorme, gràcies als acords de desarmament que ja es van començar a signar en plena Guerra Freda. Tot i això, destaquen els experts, es produeix una paradoxa: malgrat que, amb gran lentitud, continua la destrucció d’armes nuclears, al mateix temps aquestes s’estan modernitzant per donar-los una eficàcia destructiva més gran. La bomba nuclear més potent existent avui continua sent l’anomenada «Bomba del Tsar», construïda per l’URSS i que va ser detonada a manera d’assaig el 1961, demostrant el seu terrorífic poder destructor, equivalent a 3.125 vegades la bomba que va destruir Hiroshima el 1945. Té una potència de 50 megatons, el doble que la major arma nuclear dels EUA.