Josep Martí Julià va néixer el 1821 a Figueres on es va dedicar al comerç bona part de la seva vida com a propietari d’una drogueria que tenia al carrer de la pujada del Castell, segons consta als nombrosos anuncis publicats a la premsa de l’època. A jutjar per aquella publicitat, tot fa pensar que era un dels establiments més importants del sector a la capital empordanesa.

Més enllà de la seva activitat professional, Josep Martí Julià també va tenir un paper destacat a la política local. El seu nom apareix entre la llista d’homes que es van implicar en la gestió municipal quan va haver triomfat el Sexenni Democràtic de 1868. El novembre d’aquell any consta com a «Alcalde Tercer» i responsable de la gestió d’un dels barris de Figueres.

Tot i que el 1875 la monarquia va recuperar el poder i va començar l’etapa de la Restauració, Martí Julià va seguir vinculat al poder local. El gener d’aquell any formava part del consistori i va signar diferents edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província com a tinent d’alcalde accidental.

Segons les informacions aparegudes al diari El Ampurdán, que era el més important que existia a la Figueres del segle XIX, aquest adroguer va ser integrant del consistori fins que fou cessat el 1881, juntament amb tres regidors més. Aquella mena de moviments polítics eren habituals durant la Restauració, perquè els liberals i els conservadors s’anaven repartint els llocs de poder, a vegades de manera força barroera.

Aquesta és l’última informació relacionada amb la política que hem localitzat de Josep Martí Julià, en canvi s’ha pogut comprovar que va participar en negocis rellevants. Per exemple, el 1882 va ser un dels socis fundadors de la Companyia d’Aigües Potables de Figueres, de la qual posseïa cent accions.

Josep Martí Julià va morir el 1891 i el seu fill, Josep Maria, li va agafar el relleu al capdavant de la drogueria. A més, del seu pare també en va heretar l’interès per la política, i va ser un dels impulsors del catalanisme a la localitat. Milità a la Unió Catalanista, va participar a l’Assemblea que va redactar les Bases de Manresa el 1892 i quatre anys més tard, el 1897, juntament amb Francesc Rovira Vilarúbia, va fundar el periòdic L’Almogàver, que va actuar com a portaveu del catalanisme figuerenc durant els últims anys del segle XIX.