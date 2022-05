Després dels parèntesis obligats per la persistent pandèmia del coronavirus, i entre diverses novetats com els canvis en la junta directiva, i el sentit traspàs de dos dels puntals de la societat durant tants anys com van ser David Pérez Guerra i Juli Pérez Isern, els col·leccionistes figuerencs reprenen l’activitat d’una de les associacions més actives de la província, i amb l’arribada de les fires i festes de la seva ciutat, ja han posat en marxa nombrosos actes.

Ahir, dissabte dia 30, s’inaugurà als baixos de l’edifici històric del Casino Menestral la 62ª mostra filatèlica i de col·leccionisme en general, la qual restarà oberta al públic fins aquest dimarts, dia 3 de maig, amb horaris d’11 a 13, i de 17 a 19 hores. Enguany, el mata-segells commemoratiu ha estat dedicat al centenari de la Biblioteca de la Rambla, i estarà operatiu en l’estafeta postal temporal durant el matí d’avui dia 1, d’11 a 13 hores. Igualment, en la jornada d’avui se celebrarà la també tradicional Fira del Col·leccionisme i Brocanters, fins a les 7 de la tarda. Com ja és habitual, l’exposició no serà competitiva, i sota el tema lliure ha acollit un bon nombre de temàtiques tant de segells com d’altres vessants ben populars i d’actualitat. La nova Junta disposa del correu electrònic figuerescoleccionisme@gmail.com amb el desig de que totes aquelles persones interessades s’hi puguin adreçar per a qualsevol suggeriment i qüestió, al mateix temps que recorden que ja ha tornat la fira de Col·leccionisme i Brocanters, cada tercer dissabte de mes a la Rambla de Figueres, amb la previsió que amb el temps es vagi recuperant l’acostumat ambient de fa uns anys, amb la compra, venda i intercanvis de peces de totes les èpoques. Un servei més que tindran els socis serà el de l’adquisició sense recàrrec de les noves emissions filatèliques i numismàtiques, tot començant en aquests moments per la moneda commemorativa de 2 euros d’Espanya de l’any 2021, a la qual s’hi ha sumat la corresponent a l’any en curs i que s’està començant a servir durant aquests dies de finals d’abril i principis de maig. Una altra moneda que ha aplegat gran interès per part dels aficionats numismàtics és la de 30 euros del 2022 d’Espanya, que igualment s’està lliurant en les millors condicions. Amb tot aquest ambient que es viu a hores d’ara, la capital alt-empordanesa està recuperant-se de la davallada generalitzada patida en el món de l’associacionisme en general, motivada pel relleu generacional.