Cronista des de l’exili

Escriptor i periodista (Salt, 1909 – Ciutat de Mèxic, 1983), té una breu i significativa obra des d’una posició testimonial, de cronista i amb la voluntat de donar a conèixer un temps. A Salt estudià a l’escola primària i fou oficinista en una empresa comercial. Per la seva vocació literària va escriure i col·laboraren revistes locals com El Poble de Salt, el quinzenal que contribuí a fundar. S’afilià a ERC, on hi milità tota la vida. Secretari de Puig Pujades com a governador civil de Girona, es vinculà a la política republicana fins que el 1937 s’incorporà a l’exèrcit. Fou un dels fundador de l’associació Amics de Mèxic, país al qual s’exilià durant 44 anys. Col·labora a La Humanitat, La Campana de Gràcia, Orfeó Català...

Durant la guerra escriu en publicacions del front com Nuestra Brigada i a L’Autonomista, on hi publica la secció «Postal de guerra» des del 6 d’octubre de 1937 amb «Mentre esperem», la primera, fins el 25 d’abril del 1938 amb «Un milicià de la cultura». En el diari de Dàrius Rahola hi col·labora activament amb articles, cròniques, durant la guerra en un món d’il·lusions que s’esvairen… Després del pas pels camps de concentració del Rosselló, on estigué quatre mesos, es refugià a la residència de Montpeller i finalment pogué arribar a Mèxic el 1942 en el Nyassa.

L’exiliat i amic Joan Potau en deixa un retrat a Orfeó Català i explica la seva col·laboració en tots els números d’aquesta publicació i com, meticulós, la corregia dos cops. Sempre compaginant, maquetant… en la feina fosca i necessària de la intendència editorial en la premsa d’exili. Escriu: «La tasca d’En Cabruja en la preparació de la Revista, com en totes les activitats de l’Orfeó, fou sempre a la callada, és a dir, sense escarafalls, amb tot i que ell més aviat era un bon tros extrovertit. Sempre estava al peu del canó i mai no es negà a col·laborar i cooperar en tot el que se li demanava o només se li apuntava. Fou un català íntegre que visqué amb la vista fixa en Catalunya»

Va col·laborar a Quaderns de l’Exili (1943), La Nostra Revista (1955-1958), La Humanitat (1959-1965), també a Pont Blau, Full Català, Catalunya, Xaloc, La Nova Revista, de Mèxic i Ressorgiment de Buenos Aires i en diaris mexicans com Excelsior i El Nacional. Tècnic editorial d’UTHEA (Unión Tipogràfica Editorial Hispano Americana), que dirigia el català Estanislau Ruiz Ponsetí, la gran editorial mexicana i aspirava, en el retorn, de seguir amb aquesta editorial a Catalunya. Un company seu de l’editorial, Pere Calders, havent tornat a Barcelona li comenta el fet en una carta del 5 de setembre de 1964: «Tanmateix, ara ja puc concretar: estic contentíssim d’haver tornat! Si alguna cosa em dol (una petita recança de la qual no em puc fer retrets) és no haver tornat abans. No dubtaria gens a aconsellar als amics que donguin per acabada l’etapa de l’exili, perquè aquí és on fan falta tots els esforços i on la plenitud de viure té un sentit més gran. Vull dir: un sentit més profund per als qui senten Catalunya i la necessitat de salvar-la.» Cabruja, però, no torna mai.

Va publicar els aplecs poètics Ona i ocell (1950), Raïm (1951) i la novel·la Les òlibes (1954), que ens ocupa avui; Terra nostra… (imatges i anècdotes) (1946) il·lustrat per Porta, que esdevé un preciós fris sobre els primers moments de l’exili, i especialment La ciudad de madera, sobre els camps de concentració. Deixa inèdites: El Trull i Job, La Pastora i la serp i de poesia Llum i fal·lera i Efluvis literaris. A la premsa de Catalunya, fora d’algun article a Serra d’Or i Tele/estel, pràcticament no hi participà.

Mort, part de la seva obra periodística, gràcies a l’Ajuntament de Salt i la Diputació de Girona, es recuperà i divulgà amb Polítics i escriptors gironins durant la Segona República. Anècdotes i records (1987) i Homes de la meva terra (2002). A l’Arxiu de Salt estan dipositats els papers que la vídua, Rosa Castillo, la mestra mexicana que va aprendre català per amor, conservà.