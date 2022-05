La dreta dels EUA invoca l’home mascle

Era difícil preveure que el bronzejat de testicles arribaria a ser un dels temes del moment als Estats Units, però ho és, per obra i gràcia de Tucker Carlson, la figura més influent i intel·ligent de la dreta mediàtica nord-americana. Si s’ha prestat atenció al presentador estrella de Fox News, no obstant, és fàcil veure també que la proposta, amb la seva provocació habitual, és només un esquer. I porta a una trampa: replicar un missatge de la ultradreta global, agitar les guerres culturals que greixen l’estratègia electoral republicana i atiar els fantasmes i pors dels homes blancs quan avancen les llibertats i conquistes de drets de les dones, la comunitat LGTB, les minories racials o els immigrants.

Dies enrere, Carlson va presentar The end of men (El final de l’home), un dels especials del servei de streaming de la cade- na conservadora (on en la temporada passada va dedicar tres episodis a propagar teories conspiradores sobre l’assalt al Capitoli com una trama anti Trump). En aquesta presentació va emetre un tràiler en el qual, entre altres imatges, es veia un home despullat sobre unes roques amb els braços en creu que il·luminava els seus genitals amb una gran làmpada vertical de llum vermella.

Des d’aleshores han corregut rius de tinta i s’han disparat els acudits a compte del tractament amb el qual Carlson i almenys un dels «experts» consultats proposa reduir el descens dels nivells de testosterona, la imatge del bronzejat testicular i moltes altres estampes d’un vídeo poblat d’homes fornits tallant arbres amb una destral, llançant fletxes, bevent ous, movent pneumàtics gegants o munyint una vaca. El rerefons, en qualsevol cas, no és de riure.

Paranoia i conspiració

«Sembla una paròdia i una caricatura d’un tipus de masculinitat arcaica però, alhora, és molt perillós i no es pot prendre a la lleugera», adverteix en una entrevista telefònica Sarah DiMuccio, doctora en Psicologia Social, que va realitzar, amb el professor de la New York University Eric Knowles, un estudi sobre la relació entre homes amb estrès o ansietat per semblar masculins i la seva propensió a votar per Donald Trump. «Reitera i reforça les nocions negatives de què significa ser un home. I toca no només la inseguretat sobre la masculinitat sinó tota la idea que els EUA s’està feminitzant, que va en la direcció equivocada, que no és dur en res».

Carlson -que en els seus programes i missatges cada vegada deixa més espai a la pseudociència, la paranoia o les teories de la conspiració com la del ┬«gran reemplaçament»- és qualsevol cosa menys subtil. El tràiler d’El final de l’home s’obre amb un discurs de John F. Kennedy presentant el seu programa de fitness, però la següent persona a la qual es veu i escolta, parlant de la suposada crisi del descens de producció d’esperma i testosterona (un assumpte debatut científicament i que des de fa anys s’ha polititzat), és Robert Kennedy Jr., el polèmic membre del clan que ha estat un dels promotors de teories conspiradores dels antivacunes.

Quan al tràiler hi apareixen escrites les paraules «homes dèbils» ho fan sobre una imatge de Joe Biden ensopegant a les escales d’un avió o sobre la de polítics demòcrates agenollats en un acte d’homenatge en el Congrés a George Floyd. La primera imatge d’un obès és la d’una persona negra. I les escenes de masculinitat tenen, per a observadors com DiMuccio, reminiscències a les que fa anys propagava d’ell mateix Vladímir Putin. El president rus és, juntament amb Viktor Orbán, Jair Bolsonaro o Trump, un dels líders admirats per Carlson.

Amb el seu esquer, l’estrella de la Fox ha tornat a demostrar que sap com dirigir els focus i atiar les passions i ansietats de la dreta radical. Alimenta els dubtes plantejant que ni el Govern ni els mitjans de comunicació volen abordar la suposada crisi dels nivells de testosterona. I tot respon al seu modus operandi, que ha descrit d’aquesta manera el periodista polític Philip Bump a The Washington Post: «Sempre acaba dirigint-se en particular a homes grans blancs, suposadament assetjats en una cultura cada vegada més hostil, donant-los eines per defensar-se [...] Tot és part de la mateixa baralla -nosaltres o ells, ara o mai- entre nord-americans masculins i les elits amanerades».

L’obsessió de Carlson i de l’extrema dreta amb les suposades amenaces contra la masculinitat no és nova als Estats Units, on el Partit Republicà s’ha arrogat des dels anys 80 la seva representació i defensa. Ja el març del 2018, quan el país celebrava el mes de la dona, el presentador va dedicar cada dimecres un reportatge als «homes a Amèrica». Allà ja parlava del declivi en la producció de testosterona i esperma (el tractament del qual, per cert, omple els anuncis que s’emeten en mitjans conservadors).

Mites rendibles

Llavors Carlson plantejava que els homes nord-americans tenen pitjors resultats en educació que les dones, menor esperança de vida, més casos d’obesitat, més taxes d’addiccions, es casen menys, tenen menys fills... Amb això qüestionava que calgués continuar donant «més oportunitats per a dones i nenes» i qualificava de «mentida perniciosa» parlar «de dones com a víctimes i homes com a opressors». «Quan els homes fallen tots patim», deia.

Algunes de les estadístiques que utilitzava Carlson (que els homes representin el 77% dels suïcidis, que pateixin més ansietat i depressió o que siguin el 90% de la població empresonada) es poden veure, no obstant, sota una altra perspectiva. La psicòloga Sarah DiMuccio remarca que precisament promulgar les normes estrictes i fèrries expectatives sobre la suposada masculinitat com fa Carlson «va en detriment de la salut tant d’homes com de dones. Hi ha joves víctimes de bullying als quals se’ls diu que no poden mostrar emocions, ni ser vulnerables o demanar ajuda, cosa que els porta a més crisis mentals», remarca. «I molts reaccionen amb agressions cap a dones o minories sexuals quan creuen desafiada la seva masculinitat».