Família i bàsquet, les passions

Orgullós de les seves arrels al poble de Lugo de Sarria, Raúl López porta en vena la pulsió empresarial des d’una edat molt primerenca. Amb tot just 20 anys i al marge de l’empresa familiar, va decidir muntar una autoescola, que li va funcionar.

No obstant això, la malaltia incurable del seu pare el va obligar, amb el temps, a desprendre’s d’aquest negoci i a centrar-se a partir del 1977 en Monbus. Del seu pare, Raúl López Loureiro, en va aprendre el valor de la paraula donada i el significat d’encaixar la mà. «No vaig heretar diners del meu pare, vaig heretar aquest tipus de valors».

Raúl López es declara amant de «la feina ben feta ben feta» i confessa que li encanta «quadrar les rutes i els horaris, marcant amb fosforescents i aprofitant sinergies».

President de l’Obradoiro, sent passió pel bàsquet, esport que no practica -només s’atreveix a llançar a cistella amb el seu net-, però que l’apassiona «com a gestió i entreniment». En el seu temps lliure li agrada estar en família. Se sent feliç amb els seus i reconeix que «és aquí» on recarrega energies.