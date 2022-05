L’home que va transformar els restaurants

Un «cèlebre mal conegut». Així era Juli Soler (1949-2015) per al periodista i crític gastronòmic Oscar Caballero, que acaba de publicar el llibre Juli Soler que estás en la sala (Planeta Gastro) precisament per acabar amb aquest desconeixement que segons ell hi ha sobre la persona que va crear El Bulli amb Ferran Adrià, que va ser amb ell l’ànima d’aquest establiment emblemàtic, i que va transformar els restaurants, trencant la rigidesa que s’associava a l’alta gastronomia per donar-li una dimensió més lúdica i hedonista. Com apunta en el pròleg el cap de sala i cambrer de vins d’El Celler de Can Roca, Josep Roca, «Juli Soler va trencar la rigidesa del servei dels grans restaurants clàssics per transformar la gastronomia en un àmbit festiu i desinhibit de la magnificència que suposava un servei estirat i altiloqüent».

Hi ha molts Julis Soler, en el llibre d’Oscar Caballero, perquè va ser una persona amb molts interessos, molt activa, i també perquè l’autor del volum recrea la seva trajectòria a través de nombrosos testimonis. Des de familiars com la seva filla Rita Soler a col·laborador estretíssims com els mateixos Albert i Ferran Adrià, passant per persones que hi van tenir una gran amistat i d’altres que hi van tractar en un moment o altre. «Perquè tothom creia conèixer-lo, i poca gent realment el va conèixer, un Juli Soler solar i múltiple solca aquest llibres d’aventures gastronòmiques», escriu Caballero, que ha omplert el seu treball d’anècdotes i vivències que proporcionen una imatge calidoscòpica d’una persona que també ho era.

La música, la gastronomia i els millors vins del món van ser les seves grans passions, si bé la transcendència que va aconseguir com a cocreador i coresponsable d’El Bulli, i com a expert en el sector vinícola, acabarien en part eclipsant el seu passat com a discjòquei, venedor de discos, promotor de concerts i fan declarat dels Rolling Stones, amb els quals arribaria a fer amistat: «Juli Soler Lobo és un personatge transcendental en la història de la gastronomia. Una referència indiscutible, vital per fer aflorar la creativitat. Era el far que il·luminava de manera indòmita, perdurable i transgressora l’essència del que va passar a Cala Montjoi», escriu Josep Roca en l’inici del pròleg.

Aprenent des de molt jove

Nascut a Terrassa el 1949, el seu pare -que feia de cap de sala en un balneari- li va ensenyar a Juli Soler les primeres nocions de restauració: els caps de setmana, mentre treballava com a aprenent. Soler va estudiar Comerç a Terrassa i el 1962 va començar a treballar de cambrer al Gran Casino del mateix municipi. Poc després, va passar la primera temporada fora de la seva ciutat natal, al Chalet del Golf de Puigcerdà com a bàrman.

Amb només 14 anys, Josep Julià va admetre Juli Soler al restaurant Reno de Barcelona. Tot i això, al cap d’un temps, i amb la perspectiva d’enrolar-se en un creuer de luxe, Soler va optar per treballar amb la seva família en el restaurant laboral de l’empresa Josa de Rubí. Com que va deixar d’estudiar, i no se sentia atret pels esports, el seu interès es va fixar en la música anglosaxona i també en viatjar. Va ser un dels pioners de les discoteques i fins i tot va dirigir un parell de locals d’aquest tipus, en els quals va començar a organitzar també actuacions en directe. La música es manifestava en plenitud.

Però quan el 1980 va tancar la botiga de discos Transformer de Terrassa, que ell mateix havia obert, Juli Soler va decidir canviar de vida. De part de la propietat d’El Bulli, llavors en mans de Marquetta i Hans Schilling, li va arribar la proposta de dirigir aquest restaurant situat a la remota Cala Montjoi, a Roses. En una crònica titulada «Un rocker a Montjoi», escrita pel mateix Soler, recordava que «la Marketta em va explicar [a finals de desembre del 1980] que l’any següent renovarien la brigada, ja que el Jean-Louis Neichel, xef i director, marxaria a Barcelona. Davant la incertesa que envoltava la continuïtat de la casa, em van oferir el càrrec de director. Curiosament, aquell mateix dia vaig rebre una altra oferta: treballar en un nou restaurant, L’Antull, de la família Perelló».

En la seva crònica, Juli Soler admetia que acceptar l’oferta d’El Bulli, que ja tenia una estrella Michelin, «suposava un canvi de vida i la idea de fer-me càrrec d’un dels millors restaurants de Catalunya em va infondre valor per assumir el repte». A més, afegia, «em vaig adonar que allò que interessava al doctor Schilling, més enllà del propi negoci, era la gastronomia, orientada al gust per la taula, amb rigor i un màxim de coneixements; sempre amb l’interès d’oferir al comensal moments d’intens plaer. Tanmateix, la meva experiència en l’art del bon menjar i beure, inclosos els meus coneixements de l’ofici, no estaven a l’altura, ni tan sols per començar», segons admetia ell mateix al seu escrit.

Per canviar aquesta situació, «el doctor em va proposar dos mesos intensius de viatges i visites als millors restaurants de França, Bèlgica i Alemanya. Quan vaig tornar, a mitjans de març del 1981, vaig assumir la meva primera temporada com a director».