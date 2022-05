El lladre de carbasses

(Fragment del capítol VII)

- Per què hi ha tanta gent allà fora la Casa de la Vila?

- Diuen que han atrapat el Pep Bosquerol robant carbasses a l’horta de cal Gori, i que ara la Guàrdia Civil el passejarà per tot el poble.

- Aquesta tarda! I essent diumenge?

- Era precisament els diumenges, a la tarda, quan els homes feien migdiada, o eren al cafè, que ell es dedicava a robar en les hortes.

La Maria, que en aquell moment eixia de casa amb les seves germanes, i que havia pogut entendre vagament, i d’esquitllentes, el que parlaven aquelles veïnes, va preguntar a la Mònica, a mitja veu:

- Què és el que hi ha?

La Mònica, que fent com qui no hi toca hi havia parat l’orella, li va xiuxiuejar:

- El Pep Bosquerol, que l’han atrapat robant carbasses. Diuen que, per a escarmentar-lo, el volen passejar pel poble.

- Jo li pogués fer vomitar les que ens ha robat a nosaltres... Que el pengin!

- Mireu: ja surt!- feu a l’instant, la Llúcia, amb una exclamació de joia tota infantil.

El lladre, enmig d’una parella de civils, baixava l’esglaó de la Casa de la Vila... L’home, amb una grossa carbassa lligada a l’esquena, amb una corda que li voltava per l’espatlla i el coll, a més de dur les mans emmanillades, es disposava a emprendre el dolorós i humiliant camí el seu calvari tot avergonyit.

Una munió de vailets mal criats i tafaners s’arremolinava tot seguit al seu voltant.

- És la que ha robat?

- En duia un carretó ple, beneït... Aquesta és la més grossa!

- Oh, i encara les que hi li han trobat amagades a la cort dels conills!

- Li deu pesar, oi?

- Calla. Si els guàrdies ens senten ens faran marxar, i després no podrem anar-hi tot darrera!

Les cantonades es veien plenes de gent.

Tothom volia presenciar el via crucis de l’infeliç lladregot de carbasses. S’hi veien moltes mares, les quals hi haviem acudit amb les seves criatures, perquè agafessin experiència per a quan fossin grans.

- Mira, nen aquest lladre que els guàrdies duen pres i lligat és el Bosquerol, l’home més dolent del poble!

- I, ¿per què el porta aqueix meló tan gran darrera l’esquena?

- No és un meló, fill meu, és una carbassa... Ell l’havia robada!

Tot d’una, però, es va sentir una gran fressa, i les dones xisclaven i la gent fugia esparverada en totes direccions. Era el cavall de cal Riera que, arrossegant el carro, carregat de barrals, es veia venir tot esquivat de per allà la plaça. Enmig de l’alarma i de la confusió, l’àvia Junica, que també volia córrer, caigué al bell mig del carrer. La Maria, que se’n va adonar, se separà immediatament de les seves germanes, i quan el cavall avançant amb la seva fúria arrabassadora i incontenible estava a punt d’atropellar aquella dona, ella, enginyosa i ràpida com un llamp, l’engrapà de la brida, i estrenyent les dents i amb energia va fer el miracle d’aturar-lo i amansir-lo.

Després, la Maria, amb humanitat i dissimulant la seva fatiga, s’apropa a la velleta, l’ajudà a aixecar-se, li espolsà la faldilla que es veia tota arrugada i plena de pols, i agafant-la del braç l’acompanya a la vorera.

- Heu nascut, Junica, d’una mica més aquesta ja no la contàveu... féu la Maria, mig somrient.