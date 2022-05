Pensant en la pàtria llunyana

La literatura a l’exili per dissort de la cultura catalana no ha estat prou coneguda. Sovint es parla d’uns noms repetitius, especialment en poesia, però les comarques gironines tingueren un gruix considerable de conciutadans que marxaren. El saltenc Agustí Cabruja narrà els pobles de la Girona convencional, de Mèxic estant, i l’obra fou traduïda al castellà per un altre exiliat, essent avui peça de biblioteca però no per això irrellevant. Un argument simple: tres germanes en un casalot míser en un poble com tants i com l’entorn humà, sovint dur amb la diferència, els hi arriba a fer la vida literalment impossible.

Agustí Cabruja presenta a Les òlibes la seva visió de la pàtria deixada forçadament i l’evoca sense idealitzar, mostra els parracs de la dura vida al camp a la vora de la ciutat. No era només la muntanya on hi havia penúries, a la plana igualment era molt penosa la quotidianitat fins que arriben carreteres i electricitat i fa poc d’això... Novel·la escrita a l’exili en català, a mitjans de la dècada de 1950 i editada a la capital mexicana per Edicions Costa Brava en català i per Vértice en castellà. Té en portada un pi i una atzavara, un arbre i un cactus ben representatius de dos entorns, conjunció harmònica de catalanitat i mexicanitat. Al fons: mar i cel i orenetes, tot un carregament de símbols. Cabruja s’hi llençà i amb un tiratge de mil exemplars en català i en una segona edició traduïda per Josep M. Francès, periodista exiliat al país asteca, volia mostrar la seva escriptura de rerefons català. La coberta de l’edició mexicana mostra una dona armada recreant l’escena final de l’obra, vestida amb colors llampants, que no sembla reflectir ni per edat i indumentària, la protagonista... La novel·la fou censurada en el projecte de difusió a Barcelona, segons consta en una carta del 1956 en carta de la revista Ondas a Tomàs Salvador que esmenta la qüestió i on sembla que hi hagué el projecte que fos emesa per ràdio. L’obra guanya el premi Fastenratch atorgat pel Casal Català de Santiago de Xile als Jocs Florals de San José de Costa Rica el 1955.