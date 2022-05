Medalla d’Or al Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi 2022. És un vi jove monovarietal, elaborat al 100 % amb la varietat de raïm Chardonnay, reconegut com un dels millors del món. El vi Trobat Noble Blanc Chardonnay presenta un color verd palla molt net i brillant. Aroma molt atractiva, potent i elegant, amb notes de préssec i fruites tropicals. En boca és sec però suau, amb notes de vainilla i de torrats que li confereix la fermentació del most en botes de roure francès. Darreregust llarg, persistent i saborós. Recomanat per degustar com a aperitiu, una mica fred, i amb peix a la planxa. Molt bon maridatge amb els lloms de bacallà amb panses i prunes que ofereix en Paco del restaurant La Vinya de Garriguella, a prop del celler elaborador del vi. Un encertat producte de Km. 0.

El celler elaborador: Bodegas Trobat està ubicat a Garriguella, a l’Alt Empordà. Els seus orígens es remunten a l’any 1730, quan es va iniciar la producció vitivinícola a l’Empordà. El celler està a peu de carretera i a part de les seves instal·lacions té una agro-botiga per a la venda de vins i caves. Estan al costat d’una masia (Can Trobat) que és el reflex més fidel d’aquests gairebé tres segles d’ historia. Habitualment participa al Concurs Girovi. Aquest any ha obtingut Medalla Gran Or amb el seu vi blanc Orígens, d’extraordinària qualitat, elaborat com a homenatge a l’Avi Miquel, fundador de l’empresa. Estan emparats per la D. O. Empordà i per la D. O. Cava. El seu cava Trobat Brut Rosat és d’una qualitat excel·lent. Un cava de l’Empordà elaborat artesanalment que destaca pel seu atractiu color i virtuts organolèptiques. Any: 2021 D.O.: Empordà Raïm: Chardonnay Graduació: 12,5 Preu aproximat: 7,30 €