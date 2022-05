Amazones: rècord de desforestació

La desforestació a l’Amazònia brasilera no dóna treva. Com més necessària és la presència d’aquest pulmó verd gegantí, més està sent destruït. La selva del Brasil va registrar un nou rècord de desforestació els primers tres mesos d’aquest any. Les imatges per satèl·lit revelen la desaparició, només en aquest període, de 941 quilòmetres quadrats de selva tropical (més que l’illa de Lanzarote). És la taxa trimestral més alta des de l’inici del programa de monitorització Deter del Brasil el 2015.

Segons dades de l’agència espacial brasilera INPE, durant el mes de març la desforestació es va desaccelerar un 15% respecte al mateix mes de l’any anterior, a 312 quilòmetres quadrats (equivalent a la superfície de Malta), però els màxims històrics registrats al gener i el febrer van provocar el nou rècord negatiu trimestral. Els experts atribueixen aquesta destrucció a les polítiques del president del Brasil, Jair Bolsonaro, que pressiona per obrir les terres amazòniques protegides a l’agroindústria i la mineria. Des que Bolsonaro va assumir el càrrec, el 2019, la desforestació anual mitjana del Brasil a l’Amazònia, un recurs crucial en la cursa per frenar el canvi climàtic, va augmentar més del 75% respecte a la dècada anterior. De fet, l’Amazones brasiler ha perdut des del 2019 més de 10.000 quilòmetres quadrats a l’any de coberta forestal, una àrea de la mida del Líban, davant dels 6.500 quilòmetres quadrats a l’any de la dècada anterior La destrucció es deu principalment a l’agricultura i l’especulació de terres per destinar-les a tasques agroramaderes, ja que el Brasil és l’exportador mundial més gran de carn de res i soja, segons alerten les organitzacions conservacionistes. També els incendis (la majoria provocats per guanyar terrenys agrícoles) i l’activitat minera estan provocant la pèrdua de grans àrees boscoses. Brasil acull al voltant del 60 per cent de la selva amazònica. «Hem vist clarament els últims anys una reculada en la política ambiental i el resultat es tradueix en rècords de desforestació per al primer trimestre del 2022 i en anys anteriors», assenyala la portaveu de Greenpeace Brasil, Cristiane Mazzetti. Aquestes noves xifres suggereixen que el Brasil pot estar en camí d’establir un nou rècord anual de desforestació el 2022. I això malgrat que aquest país va ser un dels signants d’un compromís internacional realitzat a la cimera COP26 a Glasgow per posar fi a la desforestació per al 2030. Bolsonaro també es va comprometre llavors a eliminar la desforestació il·legal al gegant país sud-americà per al 2028, avançant dos anys un objectiu anterior. Però els activistes mediambientals subratllen que el president del Brasil, en realitat, està fent tot el contrari: propiciar la destrucció de la selva tropical. Aquesta situació alimenta els temors que aquest any se superin tots els rècords de destrucció coneguda a l’Amazònia brasilera, ja que la temporada passada la desforestació va assolir el màxim en els últims 15 anys, amb 13.235 quilòmetres quadrats (gairebé l’extensió de països com Montenegro o Bahames) des d’agost de 2020 fins a juliol de 2021, segons un altre programa de monitorització de l’INPE, Prodes, els registres del qual es remunten a 1988. Les conseqüències sobre el clima són evidents. La desforestació a l’Amazones està provocant un augment notable de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del Brasil. El 2020, malgrat que la pandèmia va reduir l’activitat econòmica i que les emissions mundials van caure un 7%, les emissions van continuar augmentant al Brasil un 9,5% respecte a l’any anterior. Un informe científic va atribuir aquest increment, precisament, a la pèrdua de coberta vegetal. El Brasil va emetre el 2020 l’equivalent a 2.160 milions de tones de diòxid de carboni, el nivell més alt des del 2006, segons l’informe de l’Observatori del Clima, una coalició de grups ambientalistes. L’augment de les emissions es va deure a les pujades registrades al sector agrícola (del 2,5%) i als canvis d’ús de la terra, que inclou la tala i la crema d’arbres (un 23,7%). Perquè les emissions industrials van caure al Brasil aquest any un 4,6%, fins a registrar nivells no vistos des del 2011. «El Brasil va aconseguir la gesta de ser potser l’únic gran emissor de carboni que va contaminar més el primer any de la pandèmia. Aquest és un cop més a la imatge internacional del país», va denunciar Greenpeace. Entre els deu països amb més desforestació al planeta, quatre són amazònics: Brasil, Bolívia, Perú i Colòmbia. Els científics calculen que, només al Brasil, la selva amazònica ha perdut una superfície forestal equivalent a tot França. A més, els seus boscos ja haurien començat a perdre la funció de captació de CO2 per convertir-se en emissors nets d’aquest perillós gas, segons una investigació publicada fa un any a la revista Nature Climate Change. En concret, «des del 2010 fins al 2019, la conca amazònica brasilera va emetre 16.600 milions de tones de CO2, mentre que només va capturar 13.900 milions de tones», van informar els investigadors de l’Institut Nacional de Recerca Agronòmica de França (INRA). Aquesta situació és deguda a la degradació de la selva, els incendis i la seva pèrdua de resiliència. Els científics alerten que en els altres països ocupats per aquesta selva la situació no és gaire millor.