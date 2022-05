El cinema que enriqueix l’escola

Si «el cinema és un mirall pintat», tal com el va descriure el cineasta Ettore Scola, per què no començar-lo a pintar als centres educatius? I per fer-ho amb sensibilitat i mirada crítica, fixant-se en l’entorn més proper, per què no treballar-hi acompanyat de professionals? Així ho fa el programa pedagògic Cinema en curs, que, justament, aporta l’experiència de cineastes en actiu com un valor clau a l’hora de confeccionar aquests miralls particulars a les aules. La seva implicació també ajuda a perseguir una altra essència del cine, en aquest cas segons el nord-americà John Cassavettes, per a qui el setè art «és una investigació sobre les nostres vides, sobre el que som, sobre el que estem buscant». Unes paraules que no va dir amb aquest propòsit, però que semblen fetes a mida per al món de possibilitats que la cinematografia ofereix a infants i joves: investigar sobre allò que els envolta i senten, qui són i cap a on van.

Des del 2005, la taca cinematogràfica i educativa de Cinema en curs s’ha estès per un mapa d’escoles i instituts cada vegada més ampli, que va començar a Catalunya —l’escola de Bordils hi participa des de l’inici, però en diferents cursos també ho han fet centres d’Amer, Girona, Portbou i Sant Esteve de Guialbes— i ara té rèpliques a Galícia, Madrid, País Basc, Xile, Mèxic i Alemanya. El projecte s’emmarca en l’associació cultural sense ànim de lucre A Bao a Qu, creada el 2004 a Barcelona per un petit nucli de persones que compartien l’amor pel cinema, el convenciment que l’art pot contribuir a la transformació social i, també, un bagatge en l’educació no formal.

Una de les seves cofundadores és Laia Colell, Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i directora de Cinema en curs al costat de Núria Aidelman -professora de cinema i fotografia a la UPF, entre altres activitats-, i afirma que la implicació de cineastes «és una de les apostes fonamentals» del programa, ja que, «més enllà de transmetre el seu coneixement i ofici, també traslladen una sensibilitat, una manera de treballar en equip i d’entendre el cinema com un mode de relació amb el món».

Per Colell, «és molt interessant com els alumnes i els docents viuen el rol dels cineastes, amb qui passen a formar equip». A banda de guiar-los en el procés de creació i realització d’un film de ficció o documental que s’acabarà estrenant a la Filmoteca de Catalunya i s’incorporarà al catàleg de films disponible al seu web (www.cinemaencurs.org), aquests professionals també acompanyen els joves en el visionament de pel·lícules. Les peces escollides per a aquests tallers, que els cineastes imparteixen amb el professorat del centre, són d’autors de referència i molt diversos, que s’analitzen amb profunditat i obren possibilitats creatives que els estudiants potser mai contemplarien si no haguessin vist aquella pel·lícula. Així doncs, l’activitat els permet descobrir produccions -en veuen molts fragments organitzats en categories que ajuden a valorar el cinema, relacionades amb les preguntes que es fan a l’hora de filmar- o aprendre a mirar-les des de perspectives diferents; alhora que facilita un intercanvi de sensacions entre professionals i alumnat, el qual descobreix que el cinema d’autor pot interpel·lar-los.

Isaki Lacuesta i Carla Simón

Cinema en curs es descriu com «un programa de pedagogia del cinema i amb el cinema a escoles i instituts», que un equip format per Laia Colell, Núria Aidelman i el cineasta Pep Garrido va posar en marxa fa disset anys. En la primera edició, van organitzar un taller amb el director de cinema i guionista gironí Isaki Lacuesta, que el 2002 havia signat el seu primer llargmetratge, el documental Cravan vs. Cravan, i li faltava poc per estrenar La leyenda del tiempo. També van contactar amb Pablo García de Lara, director i productor, a més de realitzador, muntador, guionista i director de fotografia, perquè van considerar que hi havia sintonia entre la seva sensibilitat i la filosofia del projecte; una percepció que va resultar certa perquè no han deixat de treballar junts des de llavors.

Amb el pas del temps, professionals coneixedors de la iniciativa s’hi han posat en contacte amb el desig de participar-hi i alguns d’ells n’han proposat d’altres que s’hi han afegit després, creant així una cadena que ha contribuït a configurar una comunitat de més d’un centenar de cineastes (quaranta-tres a Catalunya, deu a Madrid, set a Galícia, cinc a Euskadi, una a Andalusia, deu a Brandenburg -Alemanya-, dinou a Xile i quatre a Argentina).

Una de les que s’hi va adreçar per iniciativa pròpia va ser la guanyadora de l’últim Os d’Or del Festival Internacional de Cinema de Berlín, Carla Simón. Colell explica que la directora d’Alcarràs (que s’acaba d’estrenar als cinemes ambm un gran èxit de públic) va expressar la voluntat de sumar-se a l’equip quan va tornar a Barcelona després d’estudiar el Master of Arts a la London Film School. La codirectora de Cinema en curs recorda que, el primer cop que va contactar amb l’associació, Simón estava preparant la seva òpera prima, Estiu 1993, amb la qual va guanyar tres premis Goya, dos més a la Berlinale i, entre altres reconeixements, va ser seleccionada per portar als Oscar la pel·lícula rodada a la Garrotxa. Una experiència personal a l’institut Castell d’Estela, d’Amer, on va estudiar Carla Simón, es troba darrere el seu desig d’involucrar-se a Cinema en curs. Allà, va treballar i va descobrir les múltiples possibilitats que ofereix el llenguatge cinematogràfic de la mà de la professora del Batxillerat artístic Montserrat Planella; que, per la seva banda, va ser la docent de referència del projecte durant els deu anys que es va desenvolupar al centre, entre 2005 i 2015. Aquesta és, doncs, una mostra de la capacitat transformadora que el treball pedagògic del cinema -o d’altres arts- pot tenir en una jove en procés de formació.

Tornant a la cadena de contactes que ha anat eixamplant la base del col·lectiu, Laia Colell ho exemplifica referint-se a la mateixa Simón, que va engrescar Mikel Gurrea; aquest ara està acabant el seu primer llargmetratge, Suro, també filmat a la Garrotxa. «És molt valuosa la idea de comunitat perquè -argumenta la codirectora del programa- és un projecte pedagògic, però, en certa manera, també és un projecte polític de transformació de les arts i a través de les arts».

Els centres educatius interessats a participar a Cinema en curs hi poden accedir a través d’una convocatòria pública anual, que difonen a través del seu web i del Departament d’Educació. Colell especifica que, «sobretot, valorem la intenció de trobar en el cinema un eix transformador de metodologies i del mateix centre dintre del seu entorn». Així com tampoc perden de vista «allò que el projecte pot aportar als alumnes com a persones i ells, al seu torn, al centre educatiu»; perquè això sigui efectiu, han comprovat que és important que la relació sigui continuada en el temps. A més, indica que la voluntat transformadora del projecte exigeix que sigui un element integrat a l’horari lectiu i no una activitat extraescolar.

Amb relació a la convocatòria, hi ha dos factors més que són molt rellevants per a l’associació, tal com aclareix la seva responsable: que l’escola es trobi en un context socialment vulnerable, complex, o en una zona rural perquè «un dels nostres principis és donar veu i obrir la participació cultural a zones i territoris on és més difícil tenir-hi accés», sigui per raons socioeconòmiques o de distància geogràfica; «també -afegeix- perquè ens interessa molt la diversitat dels grups, ja que enriqueix moltíssim la perspectiva del món de tots els participants». Posa com a exemple d’aquesta riquesa el treball realitzat el curs passat amb un grup de menors migrants no acompanyats, que van crear un film de ficció de gairebé mitja hora de durada, titulat Els dies que no oblidarem, en què relaten els seus primers dies després d’arribar a Barcelona provinents del Marroc, el Senegal, Gàmbia, Guinea i Ghana.

A partir de la seva experiència, Laia Colell destaca «el valor afegit» que la presència de cineastes a les aules d’entorns desfavorits suposa per als joves perquè, tal com els ha transmès el professorat, «contribueix a la seva autoestima, ja que valoren el fet que aquells professionals gaudeixin treballant i estant amb ells». Però el benefici és mutu, afegeix immediatament, perquè mentre uns aprenen a fer cinema, els altres «s’enriqueixen amb les mirades dels alumnes».

Professors còmplices

El professorat és el còmplice necessari de Cinema en curs i, per aquest motiu, rep una formació adequada al mètode de treball d’aquest programa pedagògic. Al llarg del curs, els docents participen en diverses jornades de formació presencial, que comencen amb una estada de dos dies en una casa de colònies on realitzen tallers de creació amb cineastes «perquè -tal com explica Laia Colell- és molt important que visquin en primera persona l’experiència de creació que viuran amb els alumnes». I és que aquests pensaran, planificaran i rodaran el seu propi film, sent autors col·lectius de tots els processos, des de l’elaboració del guió fins al muntatge.

Perquè tingui valor pedagògic, Colell remarca que és «essencial desenvolupar un procés de creació real», que implica fer recerca i que l’alumnat es responsabilitzi de tots els processos, que es duen a terme de manera col·lectiva. Per fer-ho, cal prestar atenció a la realitat, ja que «la matèria primera del cinema que fem és allò que ens envolta», tractat «amb la sensibilitat del cinema, des de la llum al rostre d’una persona a voler conèixer el barri on vius», perquè -aclareix- «moltes sessions es fan al carrer i s’estableix un diàleg entre l’escola i l’entorn, propiciant així aprenentatges i descobertes que són molt difícils de treballar en l’àmbit acadèmic». En els fonaments de tot plegat, assenyala Colell, «hi ha tota una reflexió pedagògica fruit del treball compartit amb docents i cineastes, un valor essencial del projecte, que funciona com un laboratori de creació i un espai de reflexió».

Pel que fa a l’impacte de l’experiència en els estudiants i encara que l’objectiu prioritari de Cinema en curs no és despertar vocacions, «és cert que molts nois descobreixen un espai valuós», tal com reconeix la seva directora, que explica que alguns alumnes dels seus tallers estan acabant el grau universitari de Cinematografia o de Comunicació audiovisual. Laia Colell apunta que «n’hi ha que descobreixen una certa vocació, mentre que a d’altres els resulta especialment valuós no tant perquè es puguin dedicar al cinema, que no és fàcil, sinó perquè tenen dificultats en altres disciplines i aquí descobreixen uns talents, unes capacitats, que reforcen la seva autoestima...».

La dificultat d’accedir als estudis de cinema o de treballar en el sector inquieta el col·lectiu, al qual preocupa que un jove descobreixi el seu interès per aquest món, tingui talent i no s’hi pugui posar perquè no té mitjans econòmics. Aquesta realitat els fa donar voltes a la idea de muntar un espai de creació, segurament fora de l’àmbit de la formació reglada, que permeti a joves d’entre setze i vint-i-quatre anys desenvolupar els seus projectes. Un enfocament més de Cinema en curs, sempre connectat al territori i les seves històries, amb les noves generacions de protagonistes.