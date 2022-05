«Fer classe no és, només, saber el tema; és seduir els estudiants»

La Clara, en Max, en Guillem, en Max i en Lluc són els quatre nets de l’exrector de la Universitat de Girona Pep Nadal. Per a ells, el catedràtic emèrit de llengua catalana ha escrit el llibre Qui som?, on els explica l’evolució humana. «Vaig estar tres anys per fer aquest llibre i molts més estudiant temes que no són els meus», detalla Nadal que, als seus setanta-tres anys, continua anant cada setmana a la Universitat de Girona a fer classes de Fonaments del Llenguatge als alumnes de primer curs de Filologia. Ni lliçons magistrals sobre lingüística ni sobre la història de llengua que tant va treballar amb Modest Prats; ni tampoc classes de doctorat o dels últims cursos. A primer de grau, on pot «seduir» els alumnes parlant de Babel, de la comunicació de les formigues o de llengües que s’estan extingint. «Per a mi a això és fantàstic, mentre em deixin ho continuaré fent fins que el cap em funcioni o pugui caminar per venir fins aquí», assegura Nadal en una conversa que havia de ser per parlar sobre els seus anys de gestió al capdavant del rectorat de la UdG, però que va acabar voltant sobre la necessitat de convertir l’antropologia, o l’evolució humana, en una assignatura obligatòria a totes les carreres, de la importància de llibres de divulgació com el Sapiens de Yuval Noah Harari o de Serrat i una llengua catalana que «no és pas segur que no pugui desaparèixer».

CONTINUAR FENT CLASSES A LA UDG: «M’agrada fer classes i m’agrada tenir contacte amb els estudiants. Per poc que pugui no ho deixaré. Encara que penso que, actualment, hi ha poc diàleg entre professors i entre professors i estudiants. A mi m’agradaria que ens trobessin al claustre, a l’hora de dinar o al bar xerrant... Quan jo estudiava era així. Tant estudiàvem a dins de l’aula com a fora. I, en aquells moments que la universitat era molt mediocre, parlo de fa cinquanta o cinquanta-cinc anys, et diria que a vegades aprenies més al claustre parlant amb algun professor que allà deia el que pensava i, en canvi, a dins de classes no ho deia».

«Aquest contacte està desapareixent. I és molt dolent, però encara que sigui així, a mi m’agrada venir aquí, trobar els estudiants, xerrar-hi... Tenir la sensació que els he provocat una mica, que els hi he encès una llumeneta de la qual avui potser no en són conscients, però que, potser, d’aquí dos diran allò que ens va explicar en Nadal. Si em fan plegar, plegaré. Però si no continuaré fins que el cap em funcioni o fins que pugui caminar per venir».

NOMÉS A PRIMER CURS: «Jo tinc una certa obsessió amb l’ensenyament no especialitzat. Quan tu expliques el que només saps tu i, per tant, els estudiants no en tenen ni idea, la classe té poc mèrit. En canvi, a primer curs has d’explicar a un altre nivell i has de seduir-los perquè allò els interessi. És molt bonic. En aquell moment, els estudiants són gent amb una mentalitat molt oberta. Encara no han dit, a mi m’agrada la llengua, però no la literatura. O m’agrada la sintaxi i no m’agrada la història de la llengua. A primer curs els parles de Babel, de Pentecosta, de la comunicació de les formigues, de llengües que s’estan extingint, de com les abelles parlen entre elles per dir-se on hi ha el nèctar. Per a mi, això té un atractiu extraordinari».

«Fer classe a primer curs amb molts alumnes, no a quart o cinquè que n’hi ha menys, trobo que em rejoveneix molt. M’obliga a preparar-me les classes. L’assignatura que estic fent ara, que fa deu anys que la faig, la tinc tota escrita. Però, cada cop que faig classe, el dia abans estic tres o quatre hores preparant-la i vinc a la universitat una hora abans de començar per acabar-ho de preparar. Fer classe no és, només, saber el tema, fer classe és tenir els mecanismes per seduir els estudiants. Uns estudiants que no són sempre els mateixos, i tu has d’anar veient que pots fer perquè els hi agradi. Quin acudit explicaré, quina bestiesa faré... A mi això em fa sentir viu».

DE LA HISTÒRIA DE LA LLENGUA A FONAMENTS DEL LLENGUATGE: «Al començament de tot, jo em dedicava a la lingüística teòrica molt lligat a corrents que venien dels Estats Units com Chomsky i companyia... Això ho vaig deixar per fer història de la llengua i jo crec que la sociolingüística és un part de la història de la llengua. En comptes d’explicar com una llengua s’utilitza socialment al llarg del temps, expliques com s’utilitza en un moment determinat. Però ara el que m’agrada de veritat és la reflexió sobre per què els homes parlem; sobre quin avantatge hem tingut els homes pel fet de parlar i per què nosaltres parlem i els animals no. Això acaba sent més Filosofia, Antropologia, a vegades una mica de Biologia. I també Llengua. És un món molt obert, i molt interdisciplinari que a mi realment és el que m’atrau i apassiona».

«A la Universitat no es tendeix a aquesta interdisciplinarietat. Jo crec que és un error. Si fa cinquanta anys hi havia 15 facultats amb 15 carreres, ara aquí a Lletres hi ha set o vuit carreres. És necessari que hi hagi historiadors i filòlegs, però que el filòleg no sàpiga res d’història i l’historiador res de llengua? Hem anat separant i separant i això és un error. A la gent no li agrada quan ho dic, però crec que cal recuperar els estudis de lletres , almenys els dos o tres primers anys, abans d’anar separant les carreres en especialitats. Serviria per recuperar un pòsit comú que crec que és imprescindible. Per això sempre reclamo que l’Antropologia hauria de ser una assignatura que fes tothom. L’altre dia parlava amb l’Eudald Carbonell i ell em deia que ‘més que l’Antropologia hauria de ser l’evolució’. Perquè l’evolució entesa en un sentit molt ampli ho agafa tot: antropologia, cultura o biologia... Un estudiant de Filologia ha de saber més coses que sintaxi i morfologia, ha de saber història, ha de saber anar a veure un quadre de Leonardo da Vinci i emocionar-se, ha de ser capaç de reflexionar sobre els aspectes filosòfics de Ramon Llull».

GRANS TESIS O DIVULGACIÓ PER ARRIBAR A MÉS GENT: «He escrit un llibre per als meus nets. Es diu Qui som?, sobre evolució. Evolució biològica i cultural, sobre com els homes hem anat evolucionant i com, en un moment determinat, hem necessitat la cultura per aconseguir una millor adaptació al món. Per exemple, nosaltres no estem capacitats per viure al Pol Nord, però ens hem inventat els iglús o la calefacció per fer-ho. Això els hi explico als meus nets i, al final, els hi dic que l’objectiu de tot és com viure junts. És un llibre que no té res a veure amb llengua i la gent que se l’ha mirat diu que és fantàstic. He estat tres anys treballant per fer aquest llibre i molt més temps estudiant temes que no eren els meus».

«En canvi, un article sobre llengua per als meus amics el puc escriure en dos dies. I això és el que està passant al món de les Lletres. Una cosa és fer un llibre d’història que pot ser una tesi, però l’altra és fer un llibre d’història perquè el llegeixi la gent. Ves ara a La 22 o Can Geli i veuràs molts llibres sobre evolució, biologia, intel·ligència artificial... I es llegeixen, però qui els ha fet? Pràcticament, sempre anglesos o americans que tenen una capacitat de divulgació molt gran i que es plantegen que allò que ells mateixos abans han explicat als seus col·legues s’ha de refer i explicar-ho d’una manera que ho entengui tothom. Mira el Sapiens de Yuval Noah Harari. És un llibre que té molta cosa a dins i que l’ha llegit molta gent. Perquè ell s’ha plantejat que l’havia d’escriure d’una manera atractiva per tothom. I això ho podríem fer tots, però no es fa».

EL FUTUR DEL CATALÀ: «No és pas segur que el català no desapareixerà mai. Hi ha llengües que han desaparegut. I moltes. El llatí mateix, d’alguna manera va desaparèixer. Encara que sigui transformant-se. El nombre de catalanoparlants cada any és més gran. És a dir, hi ha més nanos de la generació següent que parlen català del que seria lògic si només els pares que parlen català haguessin transmès l’idioma als seus fills. Però, en canvi, el percentatge de catalanoparlants cada cop és més petit. Per què? No perquè els catalans no transmetin la seva llengua, sinó perquè arriben centenars de milers de persones. Un dels problemes del català és que a Catalunya han arribat en els últims trenta o quaranta anys tres milions, o dos milions i mig de persones, que no parlen català. En termes absoluts el nombre de persones que parlen català ha crescut, però el percentatge s’ha reduït. Això pot arribar a ser tan i tan greu que diguis pleguem ja».

«Els catalans, no sé per què, utilitzem el castellà sempre que hi ha un castellanoparlant al costat. En una classe hi pot haver 80 catalanoparlants i un castellanoparlant, i la classe es fa en català. Aquest és un element molt important que ve reforçat pel fet que tots els catalans sabem castellà. L’altre element important és que hi ha espais en els quals és molt complicat l’ús del català. Jo no em carregaré mai la gent que no usa el català en aquests espais. Si un vol ser «influencer», si ho fa en català tindrà 1.000, 2.000 o 3.000 visites, si ho fa en castellà, en pot arribar a tenir dos milions. No és fàcil decidir que jo em limitaré a una cosa molt més petita quan el que jo vull és fer-la grossa. Hauríem de ser sensibles i no carregar-nos «aquest tio desgraciat que ho fa en castellà». Per exemple, en Serrat va cantar en castellà. Hauria tingut l’èxit mundial que ha tingut si només hagués cantat en català? No. Però quan ha anat a l’estranger alguna cançó en català ha cantat i sempre ha dit que ell és catalanoparlant. Això és bo o dolent? Bo. Hauríem de ser capaços d’entendre aquesta complexitat i no anar a buscar culpables. Perquè buscant culpables no funcionarem. O, per exemple, un Congrés de Química aquí a la universitat. No podem evitar que es faci en anglès. I no és dolent perquè l’anglès és la llengua franca de la ciència. En canvi, en les classes universitàries de grau no trobo bé que es facin les classes en castellà perquè un alumne o un professor sigui castellanoparlant».

«És un tema d’espais, que un Congrés es faci en anglès no és un problema, el problema és que una llengua com el català ho perd tot perquè al carrer els catalanoparlants ens passem al castellà, no podem anar al cinema en català, no hi ha dibuixos animats pels més petits en català... És aquí el problema»

ACABARÀ LA HISTÒRIA DE LA LLENGUA CATALANA?: «No. La Història de la Llengua Catalana no està acabada, ni s’acabarà. No s’acabarà perquè en Modest Prats ja és mort i jo no l’acabaré. En aquests moments, faig molt poques coses d’història de la llengua. Ara intentaré fer un petit llibret, molt teòric, sobre com podríem entendre què és una història de la llengua. Però poc més. Ara ja me n’he anat cap a un altre món. Que també és un dels privilegis que un té quan ja ha acabat la seva carrera acadèmica i es pot dedicar a coses que li agraden en aquell moment. Ara els fonaments del llenguatge, aquesta reflexió sobre per què els homes parlen o com es comuniquen les abelles. Això ara a mi em diverteix molt».