Mineral del Montsant 2020

És un vi del Montsant elaborat pel celler Cara Nord del grup Tomàs Cusiné, a partir de tres hectàrees de vinya situades a la serra del Montsant. Mineral és un vi que neix de l’assemblatge de carinyena i garnatxa. Les dues varietats més plantades a la Denominació d’Origen Montsant s’uneixen aquí, en una proporció de 84% carinyena i 16% garnatxa, per accentuar el caràcter mineral del vi. És una barreja inusual en aquesta D.O., que destaca per la mineralitat de la carinyena. La combinació dona com a resultat un perfil on es potencia l’expressió de la terra i el singular caràcter de la carinyena. La garnatxa està conreada en un terreny calcari i la carinyena preferentment en terrenys d’argiles vermelles i calcaris, d’escassa fertilitat. Un altre factor que cal destacar és el clima de la zona, amb característiques continentals per ser mediterrani interior, molt sec a l’estiu i fred a l’hivern, amb una temperatura mitjana de 15 graus. La insolació anual és d’unes 2.700 hores i la precipitació mitjana anual de la zona és d’uns 495 litres per metre quadrat. El most fermenta a 26 graus durant uns 15 dies i posteriorment realitza la fermentació malolàctica en acer inoxidable. La criança curta de 6 mesos d’envelliment es fa en fusta de roure francès. El resultat és un vi amb molt de caràcter, molt fosc de color i aroma potent subtil i elegant. Notes de fruita negra de bosc, tocs minerals i de grafit. En boca és potent, però molt equilibrat, amb notes especiades i de fumats. Un vi potent i atractiu que marca terreny i clima. Darreregust llarg, fresc i seductor. És un gran vi recomanat per a plats de carns vermelles, salsades, caça i formatges curats.

El celler elaborador: Cara Nord està situat a les muntanyes de Prades, a El Vilosell (Lleida), però aquest vi ha estat elaborat amb raïms del Montsant, zona formada per conglomerats amb cingles a la carena principal, amb barrancs i coves i un relleu muntanyenc que afavoreix la qualitat del raïm. Any: 2020 D.O.: Montsant Raïm: Carinyena i Garnatxa Graduació: 14,5º Preu aproximat: 12 €