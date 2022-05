La mainada tot just acabava de sortir de l’escola quan el van venir a trobar. «Ens hauria de donar un cop de mà, senyor Sebastià», li van demanar aquells homes. Ell no tenia un no per a ningú, però també li hauria agradat que es recordessin d’ell a l’hora de pagar-li el sou.

Sebastià Martí Ballart va néixer el 1829 a Pau, on el seu pare, Antoni Martí, exercia de mestre. Ell li va seguir els passos i també escollí la docència com a professió. Va exercir durant més de quatre dècades a Roses.

Qui més ha estudiat la figura d’aquest mestre és l’arxiver Josep Maria Barris Ruset, que el 2007 li dedicà quatre articles originàriament publicats al Diari de Girona i que després va recollir a «Roses a la recerca de la zona grisa». Coneixedor com ningú de la documentació, Barris va resseguir els lligalls per posar llum a les peripècies patides per Martí Ballart.

El docent va ser contractat per l’Ajuntament el febrer de 1854 i segons el funcionament de l’època, en el cas de les escoles locals, el seu salari havia de sortir de les arques municipals i de les aportacions de les famílies. El problema era que les que no tenien prou diners per poder assumir la despesa, no portaven les criatures a classe. Aquella situació provocava un enquistament de les desigualtats perquè els infants d’aquelles famílies empobrides ni tan sols aprenien a llegir i escriure, i quedaven condemnats a la marginalitat. Per fer-hi front es va acordar que el consistori es fes càrrec dels casos més greus per garantir una mínima formació de la quitxalla.

No era només l’alumnat, el que passava penúries econòmiques. Sebastià Martí Ballart fa bo l’adagi «passar més gana que un mestre d’escola». Segons descriu Barris, les actes dels plens municipals recullen les constants reclamacions per resoldre els endarreriments en el pagament del seu salari i sobre qui havia d’assumir el lloguer de la casa on residia amb l’esposa i tres fills.

Costa imaginar-se les estretors dels professionals de l’ensenyament, que vivien una situació paradoxal. No tenien un ral però gaudien de molt bona consideració social i se’ls requeria per altres activitats importants. En el cas que ens ocupa, aquest mestre va ser membre de la comissió del cens, participà en la recaptació de fons per ajudar als afectats del brot de còlera de 1865 i, durant un breu període de temps, va ser secretari interí de l’ajuntament.

A més, era un apassionat de la història local i el 1895 va escriure la primera recerca basada en fonts arxivístiques. Es titulava Rosas. Su fundación y su monasterio. Vicisitudes que ha tenido la villa y sitios que en diferentes guerras tuvo que resistir. Sebastià Martí Ballart va morir poc després, el 17 de març de 1901, quan tenia 72 anys.