La fortalesa dels tebeos

L’any 1981 naixia a Barcelona, en el marc de l’epicentre emblemàtic de la Fira, el Saló del Còmic i de la Il·lustració, un certamen molt ambiciós que pretenia enlairar la capital mundial de l’edició en llengua hispana, i així mateix en centre neuràlgic d’un vessant tant literari com d’esbarjo, històricament convertit en un dels hobbys més seguits i populars a tot el món, a poca distància d’altres més clàssics i consolidats com eren la filatèlia i la numismàtica.

Si tenim en compte per altra banda que ciutats molt més petites demogràficament parlant, com la italiana Lucca i la francesa Angouleme, ja s’havien convertit des d’anys enrere en referència pel que fa a aquest món de fantasia especialment destinat als nens i als joves, d’ambdós sexes i de tota cultura i condició, tothom hi va apostar perquè la capital catalana es convertís ja des del primer dia en un més dels punts europeus, i per extensió mundials, capdavanters en aquest camp tan encisador.

Aquests quaranta anys de trajectòria els hem pogut veure en un dels espais monogràfics del Saló, aquell dedicat a recordar i potenciar històries, estils, i homenatjar, com no, als més destacats creadors i il·lustradors dels darrers temps, i en conseqüència a les seves respectives obres i personatges destacats. El gran festival dels tebeos ha comptat com de costum amb un seguit d’activitats complementàries, com ara exposicions d’obres d’escolars amb aquella il·lusió d’arribar a ser un dia autors de primera; mostres de materials originals, aportats per firmes consagrades; conferències, tallers, presentació de nous títols, signatura d’obres, entre d’altres. A destacar el Gran Premi de la present edició, que ha recaigut en la persona de Daniel Torres, el creador de Roco Vargas, un dels més coneguts protagonistes de ficció.

Hem de tenir en compte que aquesta fira ha fet servir 48.000 metres quadrats de pavellons, a la façana dels quals s’hi va situar una estàtua gegantina d’en Mortadel·lo, i pels quals han circulat durant tota una setmana, fins al passat dia 8 de maig, que és quan es va clausurar, unes 110.000 persones, que han pogut gaudir d’uns 180 expositors a més de les activitats esmentades anteriorment.

De les nostres col·leccions hem triat aquests títols dels anys 40: Ciclón el Superhombre, un títol de la barcelonina Hispano Americana de Ediciones, que venia a representar un Superman autòcton, i una de les diverses portades relacionades amb Ediciones TBO, sens dubte de les capçaleres més seguides durant el segle passat.