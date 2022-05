Gramona Gessamí 2021

Medalla Gran Or al Concurs de Vins i Escumosos de Catalunya, Girovi 2022. És un clàssic dels vins elaborats amb varietats aromàtiques (Muscat, 50%, Sauvignon, 35% i Gewürztraminer, 15 %). Es realitzen maceracions pel·liculars prefermentatives en fred per obtenir una màxima extracció aromàtica. A continuació es fa un suau premsat per obtenir i aprofitar el most flor. Fermentació a temperatura controlada a 15 graus. Parada en fred de la fermentació amb l’objecte de preservar 6 grams de sucre residual per litre. El resultat és un vi d’una aroma intensa que ens recorda la primavera, els rams de flors blanques -sobretot el gessamí que li dóna el nom-, les roses i les infusions de camamilla. En boca té una entrada fàcil, cos lleuger i sedós. La seva equilibrada acidesa li aporta una gran frescor. Recomanat com a aperitiu ben fresc, i a copes entre hores. Bona harmonia amb plats de peix de roca a la planxa i amb plats de cuina oriental.

El celler elaborador: Gramona, ubicat a Sant Sadurní d’Anoia, elabora en la seva divisió Família Gramona vins tranquils de molt bona qualitat i singulars. En la seva divisió d’espumosos, dins el grup Corpinnat, és molt conegut per l’alta gamma dels seus productes. El seu Gramona La Cuvée 2017 ha obtingut medalla Gran Or i el seu clàssic Gramona Imperial 2016 Medalla d’Or al Girovi 2022. Practiquen una viticultura ecològica 100%. També utilitzen la biodinàmica com un pas més de l’ecologia. El celler mereix una visita. Any: 2021 D.O.: Penedès Raïm: Muscat de Frontigan, Muscat d’Alexandria, Sauvignon blanc i Gewürztraminer. Graduació: 12,5º Preu aproximat: 7,20 €