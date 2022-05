El soroll de la porta va fer sortir el farmacèutic de la rebotiga: «Bon dia, senyor Martí, porto una carta per mossèn Cinto». «Sí, ja em va dir que es faria enviar el correu. Vindrà d’aquí a una estona. No pateixi que li donaré de seguida que vingui».

Josep Maria Martí Terrada va néixer el 17 de setembre de 1837 a Puigcerdà, on va ser un dels personatges més importants del segle XIX. Va estudiar la primària a les Escoles Pies i després va fer el batxillerat de filosofia i el de farmàcia. A més, posteriorment es va llicenciar d’aquesta carrera el 1859 a Barcelona.

Durant els seus anys d’estudiant universitari a la capital catalana va donar classes particulars de francès i va fer pràctiques de farmàcia a l’establiment que l’apotecari Sebastià Vinader tenia al número 3 del carrer Ample.

Una vegada completada la seva formació, va tornar a Puigcerdà, on va regentar la seva pròpia farmàcia. Estava situada a la cantonada entre els carrers Major i Alfons I. Ben aviat l’establiment es va convertir en un punt de trobada tant per a la gent de cultura de la zona com per als visitants il·lustres que anaven a Puigcerdà. I és que l’apotecari Martí era un home inquiet, interessat per tot allò que tenia relació amb la llengua, la història i les tradicions.

No és estrany, doncs, que quan mossèn Jacint Verdaguer va visitar la capital ceretana els anys 1880, 1882 i 1883, anés a fer tertúlia a la rebotiga. Igual que també ho feia mossèn Antoni Maria Alcover, quan estava preparant el seu famós diccionari. Ell mateix en va deixar constància als seus dietaris. Segons es pot llegir en aquelles pàgines, el farmacèutic era un dels seus principals col·laboradors a la zona i junts mantenien llargues reunions al seu establiment, discutint sobre les particularitats del lèxic i la fonètica locals.

A més d’aquests dos il·lustres sacerdots, a la nòmina de celebritats que el tractaren s’hi poden afegir els noms de Frederic Mistral, Joan Maragall i Víctor Balaguer.

Sempre engrescat en la millora de Puigcerdà, Martí va ser un dels fundadors del Casino Ceretà el 1879 i delegat local a les importants assemblees que va celebrar la Unió Catalanista a diversos punts de Catalunya entre 1892 i 1901.

Josep Maria Martí Terrada va morir el 1917, l’any del seu vuitanta aniversari, a la ciutat que l’havia vist néixer. Afortunadament la seva família va conservar tant la seva documentació com la biblioteca que, generosament, les besnetes van donar a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya el 2006. Això garanteix que les futures generacions puguin estudiar i conèixer aquesta important celebritat ceretana.